Thị trường

Thị trường thép quý IV vẫn có những yếu tố hỗ trợ phục hồi

Đức Việt

Đức Việt

leducviettbtc@gmail.com
08:39 | 18/09/2026
(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, thị trường sắt thép thế giới trong quý IV vẫn có những yếu tố hỗ trợ cho khả năng phục hồi, nhưng mức độ phục hồi sẽ phụ thuộc nhiều vào sức cầu thực tế, đặc biệt tại Trung Quốc. Còn tại Việt Nam, đầu tư công, xây dựng và sức hấp thụ của thị trường trong nước sẽ là những yếu tố quan trọng đối với nhu cầu thép trong những tháng cuối năm.
aa

Thị trường thế giới vẫn chịu sức ép từ nhu cầu yếu và nguồn cung lớn

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), tại Trung Quốc, vấn đề lớn nhất hiện nay vẫn là sức cầu thép chưa theo kịp năng lực sản xuất. Thị trường bất động sản tiếp tục yếu khiến nhu cầu thép xây dựng khó phục hồi mạnh. Trong tháng 7, sản lượng thép thô của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất từ đầu năm, trong khi lợi nhuận của các nhà máy cũng chịu sức ép. Điều này cho thấy dù sản lượng đã được điều chỉnh, nhu cầu nội địa, đặc biệt từ lĩnh vực xây dựng, vẫn chưa tạo được lực kéo đủ mạnh.

Trong bối cảnh đó, xuất khẩu tiếp tục là một kênh quan trọng để các nhà sản xuất thép Trung Quốc tiêu thụ sản phẩm. Riêng tháng 8, Trung Quốc xuất khẩu hơn 10,15 triệu tấn thép, tăng nhẹ 0,3% so với tháng 7 và tăng 6,8% so với cùng kỳ. Đây cũng là tháng thứ tư liên tiếp lượng xuất khẩu vượt 10 triệu tấn. Khi sức cầu trong nước còn yếu, xuất khẩu cao cũng đồng nghĩa áp lực cạnh tranh tại các thị trường nhập khẩu sẽ lớn hơn, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nền kinh tế đang đồng thời siết chặt hơn hoạt động nhập khẩu.

MXV cho rằng, nhìn vào diễn biến thị trường từ quý II đến nay, bảo hộ thương mại đang tác động ngày càng rõ đến dòng chảy thép. Các thị trường lớn đều có động thái hạn chế nhập khẩu mạnh hơn.

Tại Mỹ, thuế Section 232 đối với thép được nâng từ 25% lên 50% kể từ ngày 4/6/2025. Sang năm 2026, cơ chế thuế 50% tiếp tục được duy trì đối với nhiều nhóm sản phẩm thép thuộc phạm vi Section 232.

Thị trường thép quý IV vẫn có những yếu tố hỗ trợ phục hồi
Thị trường thép quý IV vẫn có những yếu tố hỗ trợ phục hồi. Ảnh: Trần Nghi.

Anh từ ngày 1/7 chuyển sang cơ chế mới, giảm 51% tổng hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế so với cơ chế trước đó và áp thuế 50% với phần nhập khẩu vượt hạn ngạch. Cùng thời điểm, cơ chế hạn ngạch mới của EU cũng có hiệu lực, tổng hạn ngạch nhập khẩu miễn thuế được thiết lập ở mức 18,3 triệu tấn và phần nhập khẩu vượt hạn ngạch sẽ bị áp thuế 50%.

Những thay đổi này đang làm dòng chảy thương mại thép thay đổi khá rõ. Ở những thị trường tăng cường bảo hộ, nguồn cung nhập khẩu bị hạn chế hơn, qua đó hỗ trợ mặt bằng giá. Trong khi đó, lượng thép từ các nước xuất khẩu lớn sẽ phải tìm kiếm những thị trường thay thế. Vì vậy, các thị trường vẫn duy trì độ mở cao có thể chịu sức ép cạnh tranh lớn hơn từ nguồn cung bên ngoài.

Tuy nhiên, những diễn biến trên chưa phản ánh đầy đủ vào thị trường thép trong nước. Tính đến ngày 15/9, giá thép xây dựng tại Việt Nam vẫn tương đối ổn định. Giá thép cuộn CB240 của Hòa Phát quanh 14,92 triệu đồng/tấn, còn thép thanh vằn D10 CB300 khoảng 14,21 triệu đồng/tấn.

Điều đáng chú ý là giá thép trong nước không biến động hoàn toàn cùng chiều với giá quặng sắt hay thép thành phẩm quốc tế. Điều này cho thấy giá nguyên liệu quốc tế chỉ là một trong nhiều yếu tố quyết định giá thép trong nước. Doanh nghiệp còn phải cân đối giữa chi phí nguyên liệu, tồn kho, công suất sản xuất, nhu cầu trong nước và sức ép cạnh tranh từ thép nhập khẩu.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn có mức độ hội nhập sâu với thị trường quốc tế. Trong 7 tháng đầu năm, nước ta ước tính nhập khẩu khoảng 9 triệu tấn thép các loại, tăng 4% so với cùng kỳ 2025. Vì vậy, áp lực từ nguồn cung của Trung Quốc và các biện pháp bảo hộ ngày càng mạnh trên thế giới vẫn sẽ tác động nhất định đến thị trường trong nước. Đồng thời, việc các thị trường lớn dựng thêm hàng rào thương mại cũng có thể khiến dòng thép chuyển hướng sang những thị trường có mức độ mở cửa cao hơn.

Nhìn chung, từ đầu quý II đến nay, thị trường thế giới vẫn chịu sức ép từ nhu cầu yếu và nguồn cung lớn, trong khi thị trường Việt Nam có những yếu tố hỗ trợ riêng từ sản xuất và tiêu thụ trong nước. Vì vậy, giá thép trong nước không nhất thiết biến động cùng chiều với giá thép và nguyên liệu trên thị trường quốc tế.

Đầu tư công, xây dựng hạ tầng hỗ trợ nhu cầu thép trong nước

Nhận định thị trường thép thời gian tới, ông Nguyễn Đức Dũng - Phó Tổng Giám đốc MXV cho rằng, trong quý cuối năm 2026, quặng sắt và thép thế giới có khả năng tiếp tục có những nhịp phục hồi, nhưng để hình thành một xu hướng tăng mạnh và kéo dài thì vẫn cần thêm những tín hiệu rõ ràng hơn từ phía nhu cầu, đặc biệt là tại Trung Quốc.

Thị trường bất động sản nước này chưa thực sự phục hồi, nhưng Chính phủ vẫn đang có những biện pháp hỗ trợ nền kinh tế và đầu tư. Nếu những chính sách này chuyển thành nhu cầu thép thực tế, đặc biệt trong giai đoạn cuối năm, giá quặng sắt và thép có thể được hỗ trợ. Ngược lại, nếu sản lượng thép vẫn cao trong khi tiêu thụ không cải thiện tương ứng, giá sẽ khó duy trì những nhịp tăng mạnh. Thực tế, số liệu tháng 8 cho thấy kinh tế Trung Quốc vẫn có sự phân hóa khá rõ. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng, nhưng đầu tư bất động sản vẫn giảm mạnh và sức mua trong nước phục hồi chậm. Đây cũng là lý do nhu cầu thép tại Trung Quốc vẫn cần thêm thời gian để cải thiện rõ nét.

Theo các chuyên gia, bên cạnh Trung Quốc, nhu cầu từ các thị trường khác cũng là một yếu tố đáng chú ý. Thông tin của Hiệp hội thép thế giới cho thấy, nhu cầu thép toàn cầu năm 2026 được dự báo tăng khoảng 0,3% so với năm trước, trong khi nhu cầu tại Ấn Độ tăng 7,4%. Điều này cho thấy thị trường thép thế giới đang có thêm những động lực tăng trưởng ngoài Trung Quốc, dù tốc độ tăng chung vẫn khá thấp.

Về nguồn cung, theo ông Dũng, chưa có dấu hiệu cho thấy thị trường quặng sắt sẽ thiếu hụt nghiêm trọng trong ngắn hạn. Các nhà cung cấp lớn vẫn duy trì sản lượng ở mức cao, vì vậy diễn biến giá trong quý IV sẽ phụ thuộc nhiều vào việc nhu cầu có tăng đủ mạnh để hấp thụ nguồn cung hay không.

Đối với thị trường trong nước, triển vọng tích cực hơn ở phía nhu cầu. Trong 7 tháng đầu năm, sản xuất và tiêu thụ thép thành phẩm đều tăng trên 15% so với cùng kỳ, trong khi sản xuất thép thô tăng 28%. Nếu đầu tư công, xây dựng hạ tầng và hoạt động sản xuất tiếp tục được đẩy mạnh trong những tháng cuối năm, đây sẽ là nền tảng hỗ trợ nhu cầu thép trong nước.

Tuy nhiên, ông Dũng không cho rằng giá thép trong nước sẽ tăng hoàn toàn cùng chiều với giá quặng sắt quốc tế. Giá trong nước còn phụ thuộc vào sức tiêu thụ thực tế, tồn kho của doanh nghiệp, chi phí nguyên liệu và đặc biệt là áp lực từ thép nhập khẩu. Vì vậy, nếu nhu cầu trong nước tiếp tục cải thiện nhưng nguồn cung vẫn được kiểm soát tương đối tốt, giá thép có cơ sở tăng trong quý IV; còn mức tăng sẽ phụ thuộc vào mức độ phục hồi thực tế của thị trường.

Còn theo TS. Thái Duy Sâm - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, từ nay đến cuối năm, khối lượng giải ngân vốn cho các dự án hạ tầng, xây dựng vẫn tăng cao, do vậy nhu cầu thép trong nước dự báo tiếp tục tăng, đây sẽ là điều kiện giúp ngành thép tăng trưởng.

Đức Việt
Từ khóa:
thị trường thép quý iv nhu cầu thép trong nước xuất khẩu thép Trung Quốc giá thép xây dựng Việt Nam đầu tư công và xây dựng hạ tầng bảo hộ thương mại thép nguồn cung thép thế giới nhu cầu thép toàn cầu năm 2026 sản lượng thép thô Trung Quốc

Dành cho bạn

Ngày 18/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 18/9: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 18/9: Giá heo hơi chững lại sau hai phiên tăng liên tiếp

Ngày 18/9: Giá heo hơi chững lại sau hai phiên tăng liên tiếp

Ngày 18/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

Ngày 18/9: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định

Ngày 18/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á tiếp tục giảm

Ngày 18/9: Giá cao su trên các sàn giao dịch chủ chốt tại châu Á tiếp tục giảm

Quảng Ninh đối thoại doanh nghiệp, tháo gỡ hơn 200 kiến nghị

Quảng Ninh đối thoại doanh nghiệp, tháo gỡ hơn 200 kiến nghị

Những việc người nộp thuế cần làm ngay khi được cấp mã số thuế

Những việc người nộp thuế cần làm ngay khi được cấp mã số thuế

Đọc thêm

Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh

Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh

(TBTCO) - Giá dầu thế giới ngày 17/9 quay đầu giảm mạnh, dầu WTI về mốc 102 USD/thùng; dầu Brent dưới 106 USD/thùng.
Ngày 17/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Ngày 17/9: Giá bạc trong nước và thế giới biến động trái chiều

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (17/9) tăng giảm trái chiều. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm 293.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 294.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,41% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Ngày 17/9: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu ở mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 17/9: Giá cà phê đảo chiều giảm mạnh, hồ tiêu ở mốc 141.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay (17/9) đồng loạt giảm 800 - 900 đồng/kg. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 94.000 - 94.700 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục đi ngang.
Ngày 17/9: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm

Ngày 17/9: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm

Giá lúa gạo hôm nay (17/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán vẫn chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam giảm so với đầu tuần. Cụ thể, giá gạo thơm 5% tấm giảm 5 USD/tấn; gạo Jasmine giảm 2 USD/tấn.
Ngày 17/9: Giá cao su thế giới đồng loạt suy giảm

Ngày 17/9: Giá cao su thế giới đồng loạt suy giảm

Giá cao su thế giới hôm nay (17/9) chịu áp lực điều chỉnh khi hầu hết hợp đồng trên sàn TOCOM, SHFE, SGX cùng thị trường Thái Lan đồng loạt giảm khi nhu cầu lốp xe tại Trung Quốc yếu đi và thị trường bước vào nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Trong nước, giá thu mua cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục được duy trì ổn định.
Người đàn ông tại Quảng Trị hai lần trúng giải thưởng tỷ đồng từ xổ số quay nhanh Lotto 5/35 của Vietlott

Người đàn ông tại Quảng Trị hai lần trúng giải thưởng tỷ đồng từ xổ số quay nhanh Lotto 5/35 của Vietlott

(TBTCO) - Ngày 15/9/2026, theo ủy quyền từ Vietlott, Đại lý Lottario đã tổ chức trao 3 giải Nhất xổ số quay nhanh Lotto 5/35 kỳ QSMT số 00874 cho anh Vương Hạnh với giá trị trúng thưởng 4.071.053.500 đồng. Đặc biệt, trước đó tại kỳ QSMT số 00707 của xổ số quay nhanh Lotto 5/35, anh Vương Hạnh là người chơi may mắn trúng Độc đắc với giá trị 9.987.952.500.
Contech Vietnam hướng tới thúc đẩy hợp tác trong phát triển hạ tầng và năng lượng

Contech Vietnam hướng tới thúc đẩy hợp tác trong phát triển hạ tầng và năng lượng

(TBTCO) - Ngày 16/9/2026, Triển lãm Quốc tế về Xây dựng, Công nghiệp Mỏ và Giao thông (Contech Vietnam 2026) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).
Doanh nghiệp đón cơ hội từ hơn 1.000 tỷ đồng nhu cầu mua sắm

Doanh nghiệp đón cơ hội từ hơn 1.000 tỷ đồng nhu cầu mua sắm

(TBTCO) - Hơn 1.000 tỷ đồng nhu cầu mua sắm được ghi nhận cho giai đoạn 2026 - 2027 cùng 350 phiên kết nối 1:1 ngay trong ngày khai mạc đang mở ra cơ hội tiếp cận dự án, tìm kiếm đối tác và mở rộng kinh doanh cho doanh nghiệp công nghiệp.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đưa Nghị quyết 80-NQ/TW vào cuộc sống bằng đột phá thể chế

Đưa Nghị quyết 80-NQ/TW vào cuộc sống bằng đột phá thể chế

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt phiên bản mới “An sinh giáo dục” – tiếp nối 30 năm đồng hành cùng tương lai các thế hệ Việt

Bảo Việt Nhân thọ ra mắt phiên bản mới “An sinh giáo dục” – tiếp nối 30 năm đồng hành cùng tương lai các thế hệ Việt

Hải quan sẽ làm sạch dữ liệu doanh nghiệp từ ngày 25/9

Hải quan sẽ làm sạch dữ liệu doanh nghiệp từ ngày 25/9

Người nộp thuế chủ động xác định nghĩa vụ thuế tránh phát sinh tiền chậm nộp

Người nộp thuế chủ động xác định nghĩa vụ thuế tránh phát sinh tiền chậm nộp

Ngày 18/9: Giá bạc tăng mạnh sau quyết định lãi suất của Fed

Ngày 18/9: Giá bạc tăng mạnh sau quyết định lãi suất của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (18/9): Tỷ giá trung tâm tăng, BoE giữ nguyên, BoJ có thể nâng lãi suất lên đỉnh 31 năm

Tỷ giá USD hôm nay (18/9): Tỷ giá trung tâm tăng, BoE giữ nguyên, BoJ có thể nâng lãi suất lên đỉnh 31 năm

Loạt lưu ý của Bộ Xây dựng về công trình cầu và hầm vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Loạt lưu ý của Bộ Xây dựng về công trình cầu và hầm vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Ngày 17/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 17/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9/2026

Giá vàng hôm nay ngày 18/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đảo chiều

Giá vàng hôm nay ngày 18/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đảo chiều

Tỷ giá USD hôm nay (17/9): USD đồng loạt đi lên, Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (17/9): USD đồng loạt đi lên, Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Lễ đón chính thức Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Lễ đón chính thức Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam