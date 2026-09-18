Bảo Việt Nhân thọ ra mắt phiên bản mới “An sinh giáo dục” – tiếp nối 30 năm đồng hành cùng tương lai các thế hệ Việt

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Trong bối cảnh hội nhập và thị trường lao động liên tục thay đổi, thế hệ trẻ Việt Nam đang đứng trước nhiều lựa chọn hơn trên hành trình học tập và trưởng thành. Đại học trong nước không còn là con đường duy nhất; người trẻ có thể học nghề, theo đuổi chương trình quốc tế, du học hoặc sớm bước vào thị trường lao động.

Một thế hệ có nhiều con đường để lựa chọn hơn cũng đặt ra những bài toán chuẩn bị khác nhau cho mỗi gia đình. Cha mẹ khó biết trước ở tuổi 18, 22 hay 25, con sẽ lựa chọn hướng đi nào. Vì vậy, điều quan trọng là chủ động chuẩn bị tài chính từ sớm để khi những cột mốc quan trọng đến, tài chính không trở thành giới hạn đối với lựa chọn của con.

Từ nhu cầu đó, Bảo Việt Nhân thọ chính thức ra mắt An Sinh Giáo Dục phiên bản mới – sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chuyên biệt cho hành trình học tập và trưởng thành của trẻ em Việt Nam. Tiếp nối giá trị của An Sinh Giáo Dục ra đời từ ba thập kỷ trước, phiên bản mới đồng hành cùng cha mẹ xây dựng nền tảng tài chính vững vàng, để khi những cơ hội quan trọng đến, con có thêm nguồn lực và sự tự tin để nắm bắt.

An Sinh Giáo Dục cho phép mỗi gia đình chủ động lựa chọn mức phí và phương thức tham gia phù hợp với khả năng tài chính của mình. Thay vì phải chuẩn bị ngay một khoản tiền lớn, cha mẹ có thể bắt đầu từ những khoản vừa tầm, duy trì đều đặn theo kế hoạch và từng bước tạo dựng nguồn lực cho tương lai của con. Tùy theo nhu cầu của mỗi gia đình, cha mẹ có thể lựa chọn thời hạn hợp đồng cho đến khi con 18, 22 hoặc 25 tuổi.

Trên hành trình con lớn lên, An Sinh Giáo Dục còn có thưởng học vấn tại các mốc 6, 11, 15, 18 và 22 tuổi. Hiểu đơn giản, đây là những khoản tiếp sức để gia đình đồng hành cùng con ở từng giai đoạn. Nếu chưa cần sử dụng, cha mẹ có thể lựa chọn tiếp tục tích lũy cho những kế hoạch lớn hơn sau này.

Khi đi hết hành trình, sản phẩm có thêm thưởng đáo hạn và cơ chế bảo vệ giá trị đáo hạn theo quy định. Qua đó, những khoản cha mẹ bền bỉ dành cho con trong nhiều năm có thể trở thành nguồn lực khi con trưởng thành và bắt đầu những dự định lớn hơn.

Một kế hoạch kéo dài 10–20 năm cũng khó tránh khỏi những điều không thể biết trước. Vì vậy, An Sinh Giáo Dục không chỉ bảo vệ con mà còn có quyền lợi bảo vệ cho cha/mẹ – người đang tạo dựng kế hoạch tài chính cho con mà không phát sinh Phí rủi ro.

Đặc biệt, số tiền bảo hiểm tự động tăng thêm một khoản bằng 5% số tiền bảo hiểm gốc mỗi năm, từ năm hợp đồng thứ hai, giúp mức bảo vệ tăng dần theo hành trình con lớn lên.

Với An Sinh Giáo Dục, Bảo Việt Nhân thọ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng cha mẹ trên hành trình ấy – chuẩn bị hôm nay để tương lai của con rộng mở hơn.

Ảnh: T.L

Chia sẻ về định hướng phát triển sản phẩm An Sinh Giáo Dục, đại diện Lãnh đạo Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ cho biết:“Đầu tư cho thế hệ trẻ là đầu tư cho tương lai của mỗi gia đình và sự phát triển bền vững của đất nước. “An Sinh Giáo Dục” không chỉ dừng lại ở một giải pháp tài chính, mà là lời cam kết của Bảo Việt Nhân thọ trong việc đồng hành cùng cha mẹ xây dựng nền tảng vững chắc để thế hệ trẻ Việt Nam tự tin nắm bắt cơ hội và kiến tạo tương lai”.

Ảnh: T.L

Cùng với việc ra mắt “An Sinh Giáo Dục”, Bảo Việt Nhân thọ triển khai chương trình khuyến mại “Hành trang trong tầm tay con” từ ngày 01/9 đến hết ngày 15/11/2026, dành tặng 4.000 bộ quà “Hành trang Bivili” với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng tới các khách hàng trẻ em là người được bảo hiểm của hợp đồng tham gia mới và đáp ứng đầy đủ điều kiện chương trình./.