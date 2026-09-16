Đầu tư

Quảng Ninh phát huy động lực từ công nghiệp chế biến, chế tạo

21:36 | 16/09/2026
(TBTCO) - Từ địa phương có thế mạnh về khai thác than và sản xuất điện, Quảng Ninh đang gia tăng vai trò của công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu kinh tế. Tốc độ tăng trưởng cao, dòng vốn đầu tư lớn và sự hiện diện của nhiều dự án sản xuất đang tạo thêm dư địa cho quá trình chuyển dịch theo hướng công nghệ, giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
aa
Thành phố Quảng Ninh hướng tới nguồn thu bền vững Quảng Ninh tăng tốc phát triển hạ tầng khu công nghiệp Xây kịch bản đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh

Gia tăng vai trò của công nghiệp chế biến, chế tạo

Trong nhiều năm, công nghiệp Quảng Ninh gắn với các ngành khai khoáng, nhiệt điện và những lợi thế về cảng biển. Cùng với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, địa phương đã xác định công nghiệp chế biến, chế tạo là một trong những lĩnh vực cần ưu tiên phát triển, qua đó từng bước giảm mức độ phụ thuộc vào khai thác tài nguyên.

Định hướng này được cụ thể hóa từ Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 16/11/2020 của Tỉnh ủy Quảng Ninh về phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết đặt trọng tâm vào thu hút các dự án có công nghệ hiện đại, công nghệ sạch, giá trị gia tăng cao và khả năng tham gia chuỗi giá trị.

Quảng Ninh phát huy động lực từ công nghiệp chế biến, chế tạo
Quảng Ninh định hướng phát triển các lĩnh vực như ô tô và công nghiệp phụ trợ, điện tử - linh kiện. Ảnh CTV

Giai đoạn 2020 - 2025, công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân trên 22,6%/năm. Tổng vốn đầu tư thu hút vào lĩnh vực này đạt khoảng 217.681 tỷ đồng, tương đương trên 9 tỷ USD; đồng thời tạo thêm trên 30.000 việc làm so với năm 2020.

Cùng với quy mô vốn, cơ cấu dự án cũng có sự thay đổi. Quảng Ninh ưu tiên các dự án sản xuất có hàm lượng công nghệ, sử dụng công nghệ sạch và tạo giá trị gia tăng. Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đã đầu tư các dự án sản xuất điện tử, thiết bị, sản phẩm quang năng, ô tô và cơ khí chính xác trên địa bàn.

Có thể kể đến các dự án của Foxconn, Jinko Solar, Tổ hợp chuyên đề công nghiệp ô tô và phụ trợ Thành Công Việt Hưng, Yaskawa Việt Nam Mechatronics System và Castem Việt Nam. Sự hiện diện của các dự án này góp phần mở rộng năng lực sản xuất và làm đa dạng hơn cơ cấu công nghiệp của địa phương.

Khu kinh tế ven biển Quảng Yên đang là một trong những khu vực tập trung nhiều dự án công nghiệp. Các KCN Sông Khoai, Bắc Tiền Phong, Nam Tiền Phong, Bạch Đằng cùng các dự án hạ tầng đang tiếp tục triển khai tạo thêm quỹ đất và điều kiện tiếp nhận dự án sản xuất. Các KCN trong Khu kinh tế Quảng Yên hiện thu hút 66 dự án với tổng vốn đăng ký gần 7 tỷ USD.

Bên cạnh việc mở rộng quy mô sản xuất, Quảng Ninh định hướng phát triển các lĩnh vực như ô tô và công nghiệp phụ trợ, điện tử - linh kiện, thiết bị điện, năng lượng tái tạo và một số ngành công nghiệp công nghệ cao. Việc hình thành các nhóm ngành có liên kết với nhau được kỳ vọng tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp hỗ trợ, logistics và dịch vụ kỹ thuật.

Duy trì tăng trưởng, nâng khả năng thích ứng thị trường

Trong 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Quảng Ninh tăng 16,24% so với cùng kỳ; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 31,77%. Đây tiếp tục là một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng cao trong cơ cấu công nghiệp của thành phố.

Tuy nhiên, kết quả sản xuất giữa các nhóm sản phẩm chưa đồng đều. Một số sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo như tấm quang năng, tivi và ô tô chưa đạt kịch bản đề ra. Thành phố đã yêu cầu các cơ quan liên quan làm việc với doanh nghiệp để xác định khả năng tăng sản lượng và phương án bù đắp trong những tháng cuối năm.

Quảng Ninh phát huy động lực từ công nghiệp chế biến, chế tạo
Trong 8 tháng năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Quảng Ninh tăng 16,24% so với cùng kỳ. Ảnh N.T

Diễn biến này cho thấy cùng với mở rộng công suất, doanh nghiệp sản xuất cần tăng khả năng thích ứng với nhu cầu thị trường và biến động của chuỗi cung ứng. Đối với những ngành có tỷ trọng xuất khẩu cao, khả năng chủ động nguồn cung, thị trường tiêu thụ và tổ chức sản xuất có ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ tăng trưởng.

Trong giai đoạn tiếp theo, dư địa của công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với tiến độ hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp, logistics, chất lượng nguồn nhân lực và khả năng thu hút các dự án phù hợp với định hướng phát triển của thành phố. Đây cũng là những điều kiện để các dự án đã đăng ký vốn sớm hình thành năng lực sản xuất thực tế.

Việc duy trì tốc độ tăng trưởng của công nghiệp chế biến, chế tạo, đồng thời nâng tỷ lệ nội địa hóa và tăng liên kết giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, sẽ góp phần mở rộng chuỗi cung ứng tại chỗ. Qua đó, Quảng Ninh có thêm cơ sở để nâng giá trị sản xuất công nghiệp và tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài nguyên.

Tiến Dũng
Từ khóa:
công nghiệp chế biến chế tạo Quảng Ninh khu kinh tế ven biển Quảng Yên khu công nghiệp Sông Khoai Bắc Tiền Phong tăng trưởng công nghiệp Quảng Ninh công nghiệp ô tô và phụ trợ năng lượng tái tạo Quảng Ninh Quảng Ninh

Bài liên quan

Quảng Ninh xây nền móng cho chuỗi giá trị mới

Quảng Ninh xây nền móng cho chuỗi giá trị mới

Nguồn thu nào sẽ giúp Quảng Ninh cán đích ngân sách năm 2026?

Nguồn thu nào sẽ giúp Quảng Ninh cán đích ngân sách năm 2026?

Dành cho bạn

Điện Máy Xanh lên kế hoạch chia cổ tức và huy động vốn qua trái phiếu

Điện Máy Xanh lên kế hoạch chia cổ tức và huy động vốn qua trái phiếu

Khối ngoại tiếp tục giải ngân rộng, tập trung cổ phiếu TTC AgriS, FPT và BSR

Khối ngoại tiếp tục giải ngân rộng, tập trung cổ phiếu TTC AgriS, FPT và BSR

Dòng vốn ngoại trong vị thế mới của thị trường

Dòng vốn ngoại trong vị thế mới của thị trường

Gỡ "nút thắt", mở rộng dòng vốn cho thuê tài chính vào y tế tư nhân

Gỡ "nút thắt", mở rộng dòng vốn cho thuê tài chính vào y tế tư nhân

"Sổ đỏ" điện tử sẽ lên VNeID

"Sổ đỏ" điện tử sẽ lên VNeID

Contech Vietnam hướng tới thúc đẩy hợp tác trong phát triển hạ tầng và năng lượng

Contech Vietnam hướng tới thúc đẩy hợp tác trong phát triển hạ tầng và năng lượng

Đọc thêm

Từ dòng vốn đăng ký đến năng lực tăng trưởng

Từ dòng vốn đăng ký đến năng lực tăng trưởng

(TBTCO) - Dòng vốn đầu tư tiếp tục hướng vào công nghiệp, hạ tầng và các lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ. Cùng với các dự án mới, Quảng Ninh đang mở rộng quỹ đất sản xuất và hạ tầng khu công nghiệp, tạo thêm điều kiện cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Quảng Ninh trong không gian phát triển mới

Quảng Ninh trong không gian phát triển mới

(TBTCO) - Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 1/9/2026 mở ra cho Quảng Ninh một giai đoạn phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị đô thị, chất lượng tăng trưởng và đời sống người dân.
Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo công cụ tài chính quản lý nguồn ngân sách dành cho lĩnh vực này, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Bất ngờ tên doanh nghiệp nội muốn đưa công nghệ xây đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

Bất ngờ tên doanh nghiệp nội muốn đưa công nghệ xây đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành

(TBTCO) - Công ty TNHH Thương binh nặng Hòa Bình muốn đưa công nghệ xây tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành dài 46,44 km, hiện do Đại Quang Minh lập báo cáo khả thi.
Quảng Ninh tăng tốc phát triển hạ tầng khu công nghiệp

Quảng Ninh tăng tốc phát triển hạ tầng khu công nghiệp

(TBTCO) - Với nhiều dự án hạ tầng khu công nghiệp đang được triển khai, Quảng Ninh tiếp tục mở rộng quỹ đất công nghiệp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và chuẩn bị điều kiện tiếp nhận các dự án sản xuất mới, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, chế biến, chế tạo và công nghiệp hỗ trợ.
Mở thêm dư địa hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Thái Lan

Mở thêm dư địa hợp tác thương mại và đầu tư Việt Nam - Thái Lan

(TBTCO) - Chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển sâu rộng, tạo thêm động lực thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa hai nước.
Cần hơn 544.000 tỷ đồng đầu tư 8 tuyến, 4 ga đường sắt khu vực đầu mối TP. Hồ Chí Minh

Cần hơn 544.000 tỷ đồng đầu tư 8 tuyến, 4 ga đường sắt khu vực đầu mối TP. Hồ Chí Minh

(TBTCO) - Cục Đường sắt Việt Nam đề xuất quy hoạch 8 tuyến, 4 ga đường sắt khu vực đầu mối TP.HCM, với tổng chiều dài nghiên cứu 508 km, nhu cầu vốn dự kiến 544.231 tỷ đồng, trong đó giai đoạn đến năm 2030 cần khoảng 92.673 tỷ đồng.
NCB sẽ tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

NCB sẽ tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

(TBTCO) - Tại Hội nghị giải pháp khơi thông nguồn lực tài chính - ngân hàng phục vụ tăng trưởng kinh tế Thủ đô giai đoạn 2026 - 2030 vừa tổ chức, Ngân hàng NCB và Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Bắc Hà Nội đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, đồng hành cùng triển khai xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Quảng Ninh phát huy động lực từ công nghiệp chế biến, chế tạo

Quảng Ninh phát huy động lực từ công nghiệp chế biến, chế tạo

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9/2026

Việt Nam - Singapore thúc đẩy kết nối tài chính, đầu tư và dòng vốn

Việt Nam - Singapore thúc đẩy kết nối tài chính, đầu tư và dòng vốn

Chứng khoán phái sinh ngày 16/9: VN30-Index bất ngờ bật hơn 10 điểm cuối phiên trước đáo hạn

Chứng khoán phái sinh ngày 16/9: VN30-Index bất ngờ bật hơn 10 điểm cuối phiên trước đáo hạn

Gia Lai lên tiến độ xử lý 1.056 cơ sở nhà, đất dôi dư

Gia Lai lên tiến độ xử lý 1.056 cơ sở nhà, đất dôi dư

Quyết định lãi suất của Fed sẽ là phép thử đối với nhà đầu tư trái phiếu

Quyết định lãi suất của Fed sẽ là phép thử đối với nhà đầu tư trái phiếu

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Ba doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Chứng khoán ngày 16/9: VN-Index giằng co quanh mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 16/9: VN-Index giằng co quanh mốc 1.800 điểm

Người đàn ông tại Quảng Trị hai lần trúng giải thưởng tỷ đồng từ xổ số quay nhanh Lotto 5/35 của Vietlott

Người đàn ông tại Quảng Trị hai lần trúng giải thưởng tỷ đồng từ xổ số quay nhanh Lotto 5/35 của Vietlott

Ngày 15/9: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Ngày 15/9: Giá heo hơi đi ngang trên diện rộng

Ngày 14/9: Giá cà phê và hồ tiêu tuần qua đồng loạt tăng

Ngày 14/9: Giá cà phê và hồ tiêu tuần qua đồng loạt tăng

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Tỷ giá USD hôm nay (14/9): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY giữ 99 điểm trước quyết định lãi suất của Fed, BoJ và BoE

Tỷ giá USD hôm nay (14/9): Tỷ giá trung tâm tăng, DXY giữ 99 điểm trước quyết định lãi suất của Fed, BoJ và BoE

Lễ đón chính thức Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Lễ đón chính thức Nhà vua và hoàng hậu Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Ngày 16/9: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tăng

Ngày 16/9: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tăng

Khoan thư sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu

Khoan thư sức dân, nuôi dưỡng nguồn thu

Giá dầu thế giới tăng khi dòng chảy qua Hormuz giảm gần một nửa

Giá dầu thế giới tăng khi dòng chảy qua Hormuz giảm gần một nửa