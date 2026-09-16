Chứng khoán

Khối ngoại tiếp tục giải ngân rộng, tập trung cổ phiếu TTC AgriS, FPT và BSR

Tùng Linh

Tùng Linh

17:10 | 16/09/2026
(TBTCO) - Với sự dịch chuyển khá mạnh giữa các cổ phiếu, dòng tiền ngoại đang giải ngân trên một phổ rộng hơn. Ngoài nhóm ngân hàng, cổ phiếu "ông lớn" ngành đường, công nghệ và năng lượng trở thành tâm điểm hút vốn ngoại hôm nay.
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Dòng vốn ngoại tiếp tục cho thấy sự phân hóa rõ nét trong phiên 16/9 khi tiền được giải ngân vào khá nhiều cổ phiếu, nổi bật tại SBT, FPT, BSR và nhóm ngân hàng. Ở chiều ngược lại, VIC và VHM tiếp tục là hai mã chịu áp lực bán ròng lớn nhất, trong đó VIC bị bán mạnh sau khi cổ phiếu vừa thiết lập vùng giá cao nhất vào tuần trước.

Thị trường trong phiên giao dịch giằng co, với cán cân giữa các cổ phiếu vốn hóa lớn khá cân bằng. Trong VN-Index, SSB, GVR, DMX, ACB, MCH và MBB là những mã đóng góp tích cực, trong khi VCB, GAS, VHM, BID, LPB và VPL tạo sức ép lên chỉ số. Riêng VN30 hồi phục khá rõ về cuối phiên, đóng cửa tại 1.954,29 điểm, tăng 3,15 điểm, tương ứng 0,16%.

Ở chiều mua của nhà đầu tư nước ngoài, SBT dẫn đầu với giá trị mua ròng 230,88 tỷ đồng. Cổ phiếu đóng cửa tham chiếu 23.000 đồng sau chuỗi tăng khá mạnh trước đó.

FPT đứng thứ hai với 119,28 tỷ đồng, cổ phiếu tăng 1,51% lên 73.800 đồng. BSR tiếp tục xuất hiện trong nhóm được khối ngoại ưu tiên giải ngân, được mua ròng 112,62 tỷ đồng và tăng 0,49% lên 30.600 đồng.

Dòng vốn ngoại cũng hướng khá rõ vào nhóm ngân hàng. MBB được mua ròng 96,04 tỷ đồng, ACB 72,7 tỷ đồng, SSB 56,77 tỷ đồng, HDB 49,31 tỷ đồng và TCB 46,69 tỷ đồng. Đáng chú ý, SSB tiếp tục tăng trần 6,94% lên 22.350 đồng, sau phiên tăng hết biên độ liền trước. ACB tăng 2,26%, MBB tăng 1,5% và TCB tăng 0,78%.

Ngoài ra, MCH được mua ròng 95,45 tỷ đồng và tăng 1,4%. PLX cũng nhận thêm 53,3 tỷ đồng từ khối ngoại. Cùng với dòng vốn ngoại đổ vào, giá cổ phiếu tăng 2,28%.

Khối ngoại tiếp tục giải ngân rộng, tập trung cổ phiếu TTC AgriS, FPT và BSR
Top cổ phiếu được khối ngoại mua bán ròng nhiều nhất phiên 16/9 - Nguồn: Dstock

Ở chiều bán, tâm điểm vẫn nằm tại nhóm Vingroup. VHM bị bán ròng 205,56 tỷ đồng, lớn nhất thị trường, trong khi VIC bị bán ròng 149,19 tỷ đồng. Tổng cộng, riêng hai cổ phiếu này chịu giá trị bán ròng gần 355 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIC trở thành tâm điểm đáng chú ý khi áp lực bán của khối ngoại xuất hiện sau giai đoạn cổ phiếu tăng mạnh. VIC vừa thiết lập vùng đỉnh mới vào tuần trước (ngày 7/9). Giá cổ phiếu VIC đã lùi khỏi vùng giá cao nhất, đóng cửa ở 241.200 đồng vào cuối phiên 16/9. Đây cũng là phiên thứ hai liên tiếp VIC nằm trong nhóm bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh, sau mức bán ròng 343,4 tỷ đồng ở phiên trước.

VHM cũng tiếp tục chịu sức ép, giảm 0,56% xuống 71.000 đồng. Ngoài hai mã họ Vingroup, khối ngoại bán ròng VIX 66,46 tỷ đồng, HPG 37,43 tỷ đồng, VCI 30,47 tỷ đồng và KBC 29,26 tỷ đồng. PNJ chuyển sang bị bán ròng 29,06 tỷ đồng sau khi từng xuất hiện nhiều lần ở nhóm mua ròng trong tháng 8.

Với sự dịch chuyển khá mạnh giữa các cổ phiếu, dòng tiền ngoại đang giải ngân trên một phổ rộng hơn, từ công nghệ, năng lượng đến ngân hàng và tiêu dùng, trong khi áp lực rút vốn lại tập trung đáng kể tại VIC và VHM.

Tùng Linh
Từ khóa:
fpt chứng khoán khối ngoại

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