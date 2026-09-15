Chứng khoán

Pacific Bridge bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin, thời hạn báo cáo

Tấn Minh

Tấn Minh

maitan2507@gmail.com
15:45 | 15/09/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Pacific Bridge tổng cộng 170 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin và thời hạn báo cáo.
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Ngày 14/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 513/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ đầu tư Pacific Bridge, có trụ sở tại phường Giảng Võ, TP. Hà Nội.

Pacific Bridge bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin, thời hạn báo cáo
Ảnh minh họa

Theo quyết định, Pacific Bridge bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Cụ thể, công ty chậm công bố thông tin trên Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 15 ngày trở lên so với quy định đối với 6 tài liệu, gồm: Báo cáo tài chính quý IV/2025; Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/12/2025 đã kiểm toán; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 và Báo cáo thường niên năm 2025.

Bên cạnh đó, công ty bị phạt thêm 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn báo cáo. Pacific Bridge đã chậm báo cáo từ 15 ngày trở lên đối với Báo cáo tài chính năm 2025 đã được tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán của Quỹ đầu tư tăng trưởng Pacific Bridge; Báo cáo đánh giá rủi ro về rửa tiền năm 2025 và Báo cáo kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền năm 2025./.

Tấn Minh
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vi phạm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2025 thời hạn công bố thông tin thời hạn báo cáo báo cáo tài chính quý IV 2025 báo cáo thường niên năm 2025

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