Thuế TP. Huế thu ngân sách 8 tháng tăng hơn 12% so với cùng kỳ

Đánh giá công tác thuế 8 tháng, ông Đoàn Vĩ Tuyến - Trưởng Thuế TP. Huế cho biết, động lực tăng thu chủ yếu đến từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 3.080 tỷ đồng, tăng 14,1%; khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 1.587 tỷ đồng, tăng 20,4% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu nguồn thu, một số doanh nghiệp và ngành kinh tế tiếp tục đóng góp đáng kể như ngành sợi, dệt may thu 366 tỷ đồng, bằng 133%; trong khi ngành thủy điện thu 302 tỷ đồng, bằng 82,7% so với cùng kỳ; thuế vãng lai đạt 36,6 tỷ đồng, tăng 32,4%.

Như vậy, mức tăng 12,2% sau 8 tháng cho thấy nguồn thu trên địa bàn TP. Huế vẫn duy trì xu hướng tích cực, nhưng chưa phải là sự tăng trưởng đồng đều ở tất cả khu vực và sắc thuế. Khoảng cách về tiến độ dự toán ở một số khoản thu cũng cho thấy nhiệm vụ những tháng cuối năm vẫn còn nhiều áp lực.

Công chức Thuế TP. Huế rà soát dữ liệu, chú trọng công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số. Ảnh: CTV.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu thu ngân sách, theo ông Tuyến, trong tháng 9 và những tháng cuối năm 2026, Thuế TP. Huế tiếp tục theo dõi sát tiến độ thu theo từng địa bàn, khu vực và sắc thuế; đồng thời tăng cường kiểm tra chống thất thu, trốn thuế và thu hồi nợ đọng.

Đồng thời, cơ quan Thuế tiếp tục phối hợp với UBND xã, phường, cơ quan đăng ký kinh doanh và các lực lượng liên quan để cập nhật biến động doanh nghiệp, hộ kinh doanh mới phát sinh, cũng như các trường hợp nghỉ hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh.

Các lĩnh vực có nguy cơ thất thu cao như ăn uống, lưu trú, xây dựng tư nhân, vận tải, kinh doanh online, thương mại điện tử, dịch vụ giải trí, vật liệu xây dựng, gia công cơ khí... tiếp tục được tập trung quản lý, kiểm tra theo mức độ rủi ro.

Cùng với đó, công tác quản lý thuế đối với thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số tiếp tục được chú trọng. Cơ quan Thuế tiếp tục khai thác dữ liệu từ các nền tảng, rà soát tài khoản bán hàng online, hoạt động livestream, kinh doanh qua mạng xã hội và đối chiếu với dữ liệu kê khai thuế.

Bên cạnh đó, thu hồi nợ thuế tiếp tục là giải pháp trực tiếp để bổ sung nguồn thu. Thuế TP. Huế tiếp tục phân loại nợ theo từng nhóm, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể cho từng công chức quản lý, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ và áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với những trường hợp cố tình chậm nộp, kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ thuế.

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế được triển khai qua nhiều hình thức như Zalo, Facebook, website, đối thoại trực tiếp và phối hợp với hệ thống truyền thanh địa phương. Cơ quan Thuế đồng thời nâng cao chất lượng kiểm tra hồ sơ khai thuế, tăng cường hậu kiểm đối với các trường hợp hoàn thuế, miễn, giảm thuế; khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử để phân tích rủi ro và phát hiện các trường hợp kê khai chưa sát thực tế.