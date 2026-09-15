Giá vàng hôm nay ngày 15/9: Giá vàng trong nước và thế giới cùng giảm

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao dịch ở mức 4.298 USD/ounce, giảm hơn 20 USD/ounce so với sáng qua và lùi xuống dưới ngưỡng 4.300 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135,6 triệu đồng/lượng.

Áp lực bán gia tăng trong phiên sáng thứ Hai khi lợi suất trái phiếu và giá năng lượng cùng đi lên. Những diễn biến này làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong tuần này, qua đó lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Thị trường cũng tiếp tục đánh giá các số liệu lạm phát Mỹ công bố ngày 11/9. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 tăng 0,4%, trong khi lạm phát hằng năm duy trì ở mức 3,4%. CPI lõi tăng 0,3%, cao hơn mức dự báo 0,2% của các chuyên gia kinh tế.

Trong bối cảnh lạm phát và giá năng lượng đều ở mức cao, kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn tiếp tục gia tăng. Thị trường hiện định giá khoảng 87% khả năng Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào thứ Tư tới. Kỳ vọng này giữ lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ gần mức cao nhất trong nhiều năm, gây bất lợi cho vàng do kim loại quý không mang lại lợi suất.

Ở chiều ngược lại, một số chuyên gia nhận định những căng thẳng liên quan đến Iran, các tuyến vận chuyển dầu và nguồn cung diesel toàn cầu có thể tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Tuy nhiên, nếu lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hoặc đồng USD tăng thêm, vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh khi các tài sản sinh lãi trở nên hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư.

Giá vàng trong nước

Kết phiên giao dịch ngày 14/9, giá vàng trong nước đồng loạt giảm ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ đồng loạt giảm 400.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá về mức 142,6 - 145,6 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng miếng kết phiên ở ngưỡng 142,6 - 145,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI và Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 142,8 - 146,8 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và SJC cùng giảm 400.000 đồng/lượng, lần lượt đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 142,6 - 146 triệu đồng/lượng và 142,1 - 145,1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, PNJ cũng giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 142,4 - 145,5 triệu đồng/lượng.