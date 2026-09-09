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Giá vàng hôm nay ngày 9/9: Vàng thế giới giảm mạnh, vàng trong nước quay đầu giảm

Thu Hương

Thu Hương

phamthuhuong-tbtc@mof.gov.vn
06:39 | 09/09/2026
(TBTCO) - Giá vàng thế giới giảm 55 USD, xuống còn 4.356 USD/ounce. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn cũng quay đầu giảm từ 1,1 - 1,2 triệu đồng/lượng.
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Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới hiện giao dịch quanh mức 4.356 USD/ounce, giảm 55 USD/ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa bao gồm thuế và phí, kim loại quý tương đương khoảng 137,5 triệu đồng/lượng và chênh lệch giữa hai thị trường ở mức khoảng 9,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay đi xuống vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Ba tại Mỹ. Áp lực từ giá dầu thô và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, cùng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất, đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Giá vàng hôm nay ngày 9/9: Vàng thế giới giảm mạnh, vàng trong nước quay đầu giảm
Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua. Nguồn: Kitco.

Tâm điểm của thị trường hiện hướng đến loạt dữ liệu lạm phát của Mỹ trong tuần này và quyết định chính sách của Fed vào tuần tới. Giới giao dịch đang đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15 - 16/9 ở mức khoảng 60%. Kỳ vọng này gia tăng sau báo cáo việc làm tích cực hơn dự kiến được công bố tuần trước và cú sốc mới từ giá dầu, khiến rủi ro lạm phát tiếp tục được chú ý.

Chỉ số giá sản xuất (PPI), dự kiến công bố vào thứ Năm, và Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), công bố vào thứ Sáu, sẽ là những dữ liệu lạm phát quan trọng cuối cùng trước cuộc họp của Fed. Nếu các chỉ số này cho thấy áp lực giá cả duy trì ở mức cao, kỳ vọng tăng lãi suất có thể tiếp tục được củng cố. Ngược lại, số liệu lạm phát thấp hơn có thể làm tăng khả năng Fed tạm dừng điều chỉnh lãi suất.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,80%, tiến sát mức cao nhất kể từ mùa thu năm 2023. Đồng USD cũng phục hồi sau giai đoạn suy yếu trước đó, qua đó tạo thêm sức ép lên giá vàng.

Xét về diễn biến kỹ thuật, giá vàng một lần nữa không thể vượt qua vùng kháng cự 4.422 - 4.465 USD/ounce và lùi về gần ngưỡng hỗ trợ 4.365 USD/ounce. Điều này cho thấy nhu cầu trú ẩn trước rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu, nhưng chưa đủ sức cân bằng tác động từ lạm phát, giá dầu và lợi suất trái phiếu.

Ông Anthony Kim - Trưởng bộ phận Giao dịch Kim loại Toàn cầu tại Goldman Sachs cho rằng, mức giá kỷ lục 5.589,38 USD/ounce ghi nhận vào cuối tháng 1 chưa phải điểm kết thúc của chu kỳ tăng giá, mà có thể chỉ đánh dấu một giai đoạn tạm dừng kéo dài.

Ở chiều tăng, mục tiêu tiếp theo của giá vàng giao ngay là vượt ngưỡng kháng cự 4.422 USD/ounce, sau đó hướng đến các mốc 4.465 USD/ounce và 4.564 USD/ounce. Ở chiều giảm, nếu xuyên thủng vùng hỗ trợ 4.365 USD/ounce, giá vàng có thể lùi về các mốc 4.305 USD/ounce và 4.263 USD/ounce.

Giá vàng trong nước

Mở cửa phiên giao dịch ngày 9/9, giá vàng trong nước đảo chiều giảm ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ đồng loạt giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá về mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 143,7 - 147,7 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu giảm 1,3 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn về ngưỡng 143,6 - 147,6 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng niêm yết ở ngưỡng 142,4 - 145,8 triệu đồng/lượng.

Tương tự, SJC giảm 1,7 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 141,9 - 144,9 triệu đồng/lượng. PNJ giảm 1,1 đồng/lượng ở chiều mua vào và 700.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn hiện giao dịch ở ngưỡng 142 - 145,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ngày 9/9: Vàng thế giới giảm mạnh, vàng trong nước tăng nhẹ
Giá vàng tại thời điểm mở cửa phiên ngày 9/9. Nguồn: PV tổng hợp.

Trước đó, kết phiên giao dịch ngày 8/9, giá vàng trong nước tăng ở cả phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng.

Giá vàng miếng tại DOJI, SJC, Bảo Tín Minh Châu, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và PNJ đồng loạt tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá lên mức 143,6 - 146,6 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, DOJI không thay đổi về giá, niêm yết ở mức 145 - 149 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu tăng 300.000 đồng/lượng, đưa giá vàng nhẫn lên ngưỡng 144,9 - 148,9 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tăng 100.000 đồng/lượng, giá vàng niêm yết ở ngưỡng 143,6 - 146,9 triệu đồng/lượng và 143 - 146 triệu đồng/lượng.

Tương tự, SJC tăng 600.000 đồng/lượng, giá vàng nhẫn giao dịch ở mức 143,2 – 146,6 triệu đồng/lượng. PNJ tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, giá vàng nhẫn kết phiên ở ngưỡng 143,1 - 146,1 triệu đồng/lượng.

Thu Hương
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