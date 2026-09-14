Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực I thu ngân sách tăng 17,8%, đạt gần 32.000 tỷ đồng

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
14:57 | 14/09/2026
(TBTCO) - Đến nay, Hải quan khu vực I đã thu ngân sách nhà nước đạt 31.971 tỷ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 74,4% dự toán năm. Đà tăng thu được hỗ trợ bởi hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục sôi động...
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Infographics: Tổng quan bức tranh ngành Hải quan 8 tháng năm 2026 qua các con số Thu ngân sách bứt phá nhờ tích cực hỗ trợ doanh nghiệp “Chìa khóa” giúp ngành Hải quan thu ngân sách tăng bứt phá Hải quan lý giải: Không thể đồng nhất Giấy đăng ký kiểm tra chất lượng với giấy phép nhập khẩu

Ngày 14/9, Hải quan khu vực I cho biết, thống kê đến hết tháng 8/2026, số thu ngân sách của đơn vị đạt 31.971 tỷ đồng, bằng 74,4% dự toán và 64% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, riêng địa bàn Hà Nội thu đạt 27.570 tỷ đồng, bằng 75,3% dự toán, 65% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 21,5% so với cùng kỳ.

Hải quan khu vực I thu ngân sách tăng 17,8%, đạt gần 32.000 tỷ đồng
Cán bộ Hải quan khu vực I giải quyết thủ tục thông quan cho doanh nghiệp. Ảnh: Hải Anh

Theo Hải quan khu vực I, kết quả thu ngân sách tăng trưởng tích cực có nguyên nhân hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tiếp tục tăng mạnh.

Cụ thể, lũy kế 8 tháng của năm 2026, Hải quan khu vực I thực hiện thủ tục cho hơn 1,5 triệu tờ khai, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 108,2 tỷ USD, tăng 54,8% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu đạt 62,5 tỷ USD, tăng tới 81,9%; xuất khẩu đạt 45,7 tỷ USD, tăng 27,6%.

Riêng tháng 8, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 17,4 tỷ USD, tăng 71,1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, kim ngạch nhập khẩu đạt 10,5 tỷ USD, tăng 114,3%, tiếp tục tạo dư địa quan trọng cho nguồn thu ngân sách.

Cùng với dòng hàng hóa, hoạt động vận tải hàng không và hành khách qua địa bàn cũng duy trì mức tăng. Trong 8 tháng, Hải quan khu vực I làm thủ tục cho 65.111 chuyến bay, tăng 10,4%; lượng hành khách đạt hơn 12,86 triệu lượt, tăng 14,8% so với cùng kỳ.

Hải quan khu vực I cho biết, trong tháng 9, đơn vị đang tập trung các giải pháp khai thác nguồn thu, chống thất thu và tạo thuận lợi cho hàng hóa thông quan, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.

Một trong những trọng tâm là tiếp tục thu thập, phân tích thông tin phục vụ kiểm tra trị giá hải quan; rà soát việc phân loại, áp mã HS, nhất là đối với những nhóm hàng có nguy cơ gian lận mã số. Đơn vị đồng thời tăng cường thu thập thông tin doanh nghiệp, nhận diện các doanh nghiệp và nhóm hàng trọng điểm để áp dụng biện pháp quản lý rủi ro phù hợp.

Cùng với đó, Hải quan khu vực I tiếp tục xử lý hàng hóa tồn đọng tại các kho hàng chuyển phát nhanh theo quy định; duy trì kiểm soát thông qua hệ thống soi chiếu nhằm phát hiện các lô hàng có dấu hiệu bất thường, qua đó vừa hỗ trợ thông quan nhanh đối với hàng hóa chấp hành tốt, vừa nâng hiệu quả quản lý đối với các trường hợp có rủi ro.

Với số thu đạt gần 32.000 tỷ đồng sau 8 tháng, cùng quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh, Hải quan khu vực I đang có thêm cơ sở để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2026.

Trọng tâm trong những tháng cuối năm là tiếp tục bám sát nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời tăng cường quản lý trị giá, mã HS và rủi ro để hạn chế thất thu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và duy trì dòng hàng thông suốt.
Song Linh
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