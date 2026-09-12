Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Rothschild & Co

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Rothschild & Co đã đánh giá rất cao triển vọng tăng trưởng kinh tế đầy ấn tượng của Việt Nam. Trên cơ sở đó, tập đoàn đề xuất 5 lĩnh vực hợp tác chiến lược đầy tiềm năng:

Thứ nhất, đẩy nhanh lộ trình nâng hạng tín nhiệm quốc gia lên mức Đầu tư.

Thứ hai, mở rộng và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư quốc tế.

Thứ ba, phát triển sâu rộng thị trường vốn trong nước.

Thứ tư, khai thác hiệu quả giá trị tài sản nhà nước và huy động nguồn vốn khổng lồ cho các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, tiêu biểu như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và các dự án điện theo Quy hoạch Điện VIII.

Thứ năm, hỗ trợ cải cách tài khóa và thuế, trong đó có việc triển khai hiệu quả Trụ cột 2 về thuế tối thiểu toàn cầu của OECD.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn với lãnh đạo Tập đoàn Rothschild & Co. Ảnh: Hoàng Thu

Đồng tình với các đề xuất trên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn khẳng định, những định hướng hợp tác này hoàn toàn phù hợp với nhu cầu và mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Dẫn chứng từ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2031, Bộ trưởng cho biết mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt trên 40% GDP, trong đó vốn đầu tư công chiếm 1/5 với chỉ số ICOR định hướng ở mức 4,5–4,8. Điều này đồng nghĩa với việc số vốn cần huy động sẽ tăng gấp đôi so với giai đoạn 2020–2025, đặt ra yêu cầu bức thiết về các giải pháp tài chính linh hoạt và hiệu quả.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, việc huy động vốn trên thị trường trái phiếu là cấu phần cốt lõi phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Để huy động được nguồn vốn lớn với chi phí hợp lý và hiệu quả cao, hệ số tín nhiệm quốc gia đóng vai trò quyết định. Hiện tại, Việt Nam đang phối hợp rất chặt chẽ với ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn là Moody’s, Fitch và S&P để cải thiện và nâng cao hệ số tín nhiệm quốc gia.

Bên cạnh đó, bàn về khối doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Bộ trưởng cho biết Việt Nam hiện có 857 DNNN, trong đó có 498 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn. Chính phủ đang triển khai quyết liệt công tác sắp xếp, đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của khối này.

Đánh giá cao bề dày kinh nghiệm tư vấn của Rothschild & Co, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị tập đoàn phối hợp chặt chẽ với Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính) để xây dựng và triển khai thành công Đề án sắp xếp DNNN.

Bộ trưởng cũng tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng một khuôn khổ pháp lý công khai, minh bạch và dễ dự đoán. Điều này nhằm thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao, đồng thời thúc đẩy các hoạt động đầu tư của Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Khép lại buổi làm việc, lãnh đạo hai bên đã thống nhất sẽ duy trì phối hợp chặt chẽ, phát huy tối đa thế mạnh của mỗi bên để thúc đẩy và nâng tầm quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm đã đề ra.