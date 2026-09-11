Việt Nam mở rộng không gian phát triển từ hợp tác BRICS

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ ...

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại Ấn Độ từ ngày 12 - 13/9/2026.

Chủ động tham gia, góp phần định hình các khuôn khổ hợp tác mới

Chia sẻ với báo chí trước thềm chuyến công du của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng cho biết, với vai trò là nước đối tác của BRICS từ tháng 6/2025, việc Thủ tướng Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trước hết, chuyến công tác là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đặc biệt là chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Hội nghị Thượng đỉnh các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại Ấn Độ diễn ra từ ngày 12 - 13/9/2026. Nguồn: The Hindustan Times

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, hợp tác quốc tế đứng trước nhiều yêu cầu mới, việc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS là cơ hội quan trọng để Việt Nam cùng các nước thành viên và nước đối tác của BRICS trao đổi, đối thoại, xác định những hướng đi, những giải pháp đối với các vấn đề lớn đặt ra trong quản trị khu vực và toàn cầu, nhất là các vấn đề về kinh tế, phát triển, gắn với lợi ích và ưu tiên của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.

Điều này giúp Việt Nam tiếp tục triển khai chủ trương chuyển “từ tham gia luật chơi sang góp phần định hình luật chơi”; tiếp tục phát huy tiếng nói của Việt Nam trong tham gia xây dựng các khuôn khổ, quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững, qua đó tiếp tục góp phần nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước.

Việc tham dự hội nghị giúp Việt Nam chủ động nắm bắt các xu thế phát triển và định hướng hợp tác lớn tại BRICS và các cơ chế đa phương, phục vụ triển khai hiệu quả chủ trương hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới.

Chương trình nghị sự của BRICS mở rộng từ kinh tế, tài chính sang các lĩnh vực là những động lực mới cho phát triển như khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, năng lượng… Việc tham gia, trao đổi tại hội nghị giúp Việt Nam nhận diện sâu sắc hơn những cơ hội và thách thức, tham khảo kinh nghiệm và định hướng hợp tác của các đối tác, có thêm cơ sở cho quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách phát triển, thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế ngày càng hiệu quả, sâu rộng và thực chất hơn.

Việt Nam có quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp với tất cả các nước thành viên và nước đối tác BRICS. Việc tham gia các hoạt động của BRICS tạo thêm không gian và động lực thúc đẩy hiệu quả hợp tác song phương, nhất là trong những lĩnh vực then chốt như quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng, hạ tầng và đổi mới sáng tạo….

Việc tham gia các hoạt động của BRICS giúp Việt Nam tiếp tục mở rộng không gian phát triển, đa dạng hóa thị trường, đối tác và chuỗi cung ứng; tiếp cận các sáng kiến, xu hướng công nghệ mới; tranh thủ hiệu quả các nguồn lực về vốn, khoa học - công nghệ, tri thức và thị trường phục vụ phát triển đất nước.

Thúc đẩy mục tiêu thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ đạt 25 tỷ USD vào năm 2030

Nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS, Thủ tướng Chính phủ cũng sẽ có các hoạt động song phương quan trọng với Lãnh đạo và các đối tác Ấn Độ nhằm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, tăng cường phối hợp chiến lược về các vấn đề song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng cho biết, các cuộc trao đổi sẽ ưu tiên cao thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, kết nối hạ tầng nhằm đạt những kết quả thực chất, cụ thể trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Trong đó, đặc biệt là thúc đẩy thực hiện mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030, tăng cường đầu tư, các dự án lớn, mang tính biểu tượng của các doanh nghiệp Ấn Độ tại Việt Nam, tạo đột phá trong triển khai hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo - những lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh rất lớn.

Mục tiêu đặt ra là hai nước không chỉ trao đổi nhiều hàng hóa hơn, thu hút nhiều đầu tư hơn, mà hướng tới cùng nghiên cứu, cùng phát triển công nghệ, cùng đào tạo nguồn nhân lực và cùng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị mới, tương xứng với chiều sâu của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng sẽ trao đổi, làm sâu sắc hơn các trụ cột hợp tác quan trọng khác, nhất là giáo dục - đào tạo, du lịch, văn hóa và giao lưu nhân dân, trong đó có nhiều nội dung cụ thể sẽ được thảo luận như tăng tần suất chuyến bay thẳng giữa hai nước, hợp tác phát triển du lịch hai chiều, du lịch tâm linh và công nghiệp văn hóa, nhất là công nghiệp điện ảnh, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, giao lưu nhân dân…

“Với nền tảng hữu nghị truyền thống, tin cậy chính trị cao và sự hội tụ ngày càng mạnh mẽ về tầm nhìn, lợi ích và khát vọng phát triển, tôi tin tưởng chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ sẽ góp phần tạo thêm động lực để quan hệ Việt Nam - Ấn Độ phát triển mạnh mẽ hơn, thực chất hơn và hiệu quả hơn, đúng với tinh thần “Chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất” - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng bày tỏ.