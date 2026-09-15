Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên sử dụng bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, việc triển khai diễn ra đồng thời với chính sách hỗ trợ, cấp sách giáo khoa tại một số địa phương cùng quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức lại mạng lưới trường, lớp, khiến quy mô và nhu cầu sách tại nhiều địa bàn biến động trong thời gian ngắn.

Ngay từ cuối năm 2025 và đầu năm 2026, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu các địa phương rà soát nhu cầu theo từng lớp, từng môn học, phối hợp với các đơn vị xuất bản, phát hành để cung ứng đầy đủ trước năm học mới. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu chuẩn bị đồng bộ phương án in, phát hành, điều chuyển sách giữa các vùng và xây dựng nguồn dự phòng. Mục tiêu đặt ra là bảo đảm đủ sách giáo khoa trước ngày 15/8.

Tuy nhiên, từ giữa tháng 8, tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ bắt đầu được phản ánh tại một số địa phương. Sau khai giảng, tình trạng này vẫn tiếp diễn, buộc các cơ quan quản lý phải liên tục rà soát và triển khai các biện pháp bổ sung nguồn sách.

Năm học 2026 - 2027 là năm đầu tiên thực hiện một bộ sách giáo khoa (SGK) sử dụng thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Ảnh: Mai Tấn

Theo số liệu tổng hợp của Nhà Xuất bản Giáo dục (NXBGD), đến hết ngày 14/9, tổng nhu cầu SGK được cập nhật là 245,94 triệu bản, kế hoạch in 228,9 triệu bản, số lượng đã cung ứng tới các địa phương khoảng 236,60 triệu bản.

Chiều 14/9, Bộ GDĐT tổ chức họp trực tuyến với Sở GDĐT của 34 tỉnh, thành phố để tiếp tục rà soát. Số liệu được tổng hợp, xác nhận đến 18 giờ cùng ngày cho thấy các địa phương còn thiếu 3.916.370 cuốn SGK, tương đương khoảng 1,5% tổng nhu cầu.

Trên cơ sở nhu cầu được xác nhận, Bộ chỉ đạo NXBGD tiếp tục điều chuyển, cung ứng bổ sung ngay trong ngày 15/9; ưu tiên những trường hợp học sinh chưa có sách hoặc còn thiếu nhiều đầu sách, nhất là trường nội trú tại địa bàn biên giới, trường vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và học sinh thuộc diện được hỗ trợ, cấp hoặc cho mượn SGK.

Theo Bộ GDĐT, tình trạng thiếu SGK cục bộ xuất phát từ cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đáng chú ý, Bộ GDĐT cũng thẳng thắn nhận trách nhiệm trong công tác dự báo, tổng hợp và phân tích nhu cầu SGK trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế; việc đánh giá năng lực tổ chức sản xuất, quản trị và mạng lưới cung ứng của NXBGDVN chưa đầy đủ; giải pháp khắc phục một số hạn chế trong tổ chức cung ứng, điều phối nguồn sách chưa đủ nhanh và linh hoạt.

Tại một số địa phương, công tác đăng ký, dự báo và phối hợp cung ứng cũng chưa thực sự chủ động. Việc cập nhật nhu cầu phát sinh sau những thay đổi về tổ chức trường, lớp, chính sách hỗ trợ SGK và nhu cầu mua thêm của học sinh, cha mẹ học sinh có nơi chưa kịp thời.

Về trách nhiệm quản lý, Bộ xác định trách nhiệm để xảy ra tình trạng thiếu SGK cục bộ thuộc về Bộ GDĐT, NXBGD và các địa phương. Riêng đối với Bộ GDĐT, đây là tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc nhìn nhận, chấn chỉnh và khắc phục, không để lặp lại trong những năm học tiếp theo, nhất là trong theo dõi, dự báo, kết nối dữ liệu, kiểm tra, đôn đốc và điều phối khi nhu cầu thực tế biến động./.