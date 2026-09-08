Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Ngày 8/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 496/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 số tiền 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, doanh nghiệp công bố sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV/2025 so với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Theo báo cáo tài chính riêng quý IV/2025, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 là hơn 27,59 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2025 ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ hơn 14,85 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 12,74 tỷ đồng so với số liệu doanh nghiệp công bố trước kiểm toán.

Tương tự, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, doanh nghiệp công bố lợi nhuận sau thuế hơn 39,44 tỷ đồng, trong khi báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ghi nhận hơn 26,3 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 13,14 tỷ đồng.

Ngoài mức phạt 150 triệu đồng, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 bị buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố sai lệch.

Trước đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 489/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Việt Vương 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Việt Vương chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định đối với nhiều tài liệu.

Các tài liệu chậm công bố gồm báo cáo tài chính bán niên năm 2021, 2022; các báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu tại nhiều kỳ báo cáo từ năm 2021 đến năm 2025.

Doanh nghiệp cũng chậm công bố tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2024, bán niên 2025 và năm 2025; báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025 và năm 2025./.