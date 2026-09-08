Chứng khoán

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
17:14 | 08/09/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 và Công ty cổ phần Việt Vương do vi phạm quy định về công bố thông tin.
aa

Ngày 8/9/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 496/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 số tiền 150 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch.

Cụ thể, doanh nghiệp công bố sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trên báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý IV/2025 so với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Theo báo cáo tài chính riêng quý IV/2025, lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 là hơn 27,59 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2025 ghi nhận lợi nhuận sau thuế chỉ hơn 14,85 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 12,74 tỷ đồng so với số liệu doanh nghiệp công bố trước kiểm toán.

Tương tự, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025, doanh nghiệp công bố lợi nhuận sau thuế hơn 39,44 tỷ đồng, trong khi báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán ghi nhận hơn 26,3 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 13,14 tỷ đồng.

Ngoài mức phạt 150 triệu đồng, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng 3-2 bị buộc cải chính thông tin đối với nội dung công bố sai lệch.

Trước đó, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 489/QĐ-XPHC xử phạt Công ty cổ phần Việt Vương 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Việt Vương chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định đối với nhiều tài liệu.

Các tài liệu chậm công bố gồm báo cáo tài chính bán niên năm 2021, 2022; các báo cáo về tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu tại nhiều kỳ báo cáo từ năm 2021 đến năm 2025.

Doanh nghiệp cũng chậm công bố tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp năm 2024, bán niên 2025 và năm 2025; báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên 2025 và năm 2025./.

Mai Tấn
Từ khóa:
vi phạm công bố thông tin lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 công ty cổ phần Việt Vương cải chính thông tin công bố sai lệch

Bài liên quan

Tập đoàn Bất động sản Quốc gia bị phạt 210 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Tập đoàn Bất động sản Quốc gia bị phạt 210 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin

Vi phạm công bố thông tin, giao dịch bên liên quan, 3 doanh nghiệp bị phạt 625 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, giao dịch bên liên quan, 3 doanh nghiệp bị phạt 625 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

3 doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Dành cho bạn

Giao thương tăng trưởng, thu ngân sách qua Hải quan Tân Sơn Nhất chạm mốc 75% kế hoạch năm

Giao thương tăng trưởng, thu ngân sách qua Hải quan Tân Sơn Nhất chạm mốc 75% kế hoạch năm

Hơn 250.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới

Hơn 250.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới

Trình Thủ tướng duyệt dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam sông Đuống vốn 309.954 tỷ đồng

Trình Thủ tướng duyệt dự án Khu đô thị hỗn hợp phía Nam sông Đuống vốn 309.954 tỷ đồng

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp EU

Bộ Tài chính cam kết tiếp tục cải cách, đồng hành cùng doanh nghiệp EU

Nâng chất quản trị, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Nâng chất quản trị, tạo nền tảng cho thị trường chứng khoán phát triển bền vững

Thu phí bảo hiểm không dùng tiền mặt: Thêm “lớp bảo vệ” cho khách hàng

Thu phí bảo hiểm không dùng tiền mặt: Thêm “lớp bảo vệ” cho khách hàng

Đọc thêm

Tăng trách nhiệm để quản trị công ty minh bạch

Tăng trách nhiệm để quản trị công ty minh bạch

(TBTCO) - Chất lượng báo cáo tài chính không thể chỉ trông chờ vào kiểm toán độc lập, mà phải bắt đầu từ trách nhiệm của doanh nghiệp và các bộ phận giám sát. Đại diện Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam kiến nghị làm rõ trách nhiệm của Hội đồng quản trị, minh bạch phí kiểm toán và từng bước nâng chuẩn báo cáo theo thông lệ quốc tế.
Nâng hạng thị trường chứng khoán đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị và minh bạch

Nâng hạng thị trường chứng khoán đặt ra yêu cầu cao hơn về quản trị và minh bạch

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô và mức độ hội nhập ngày càng cao. Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương, nâng hạng không phải là đích đến, mà mở ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng quản trị công ty, báo cáo tài chính và minh bạch thông tin, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư và nâng cao chất lượng thị trường.
Lộ diện khoảng cách lợi nhuận trong mùa soát xét bán niên

Lộ diện khoảng cách lợi nhuận trong mùa soát xét bán niên

(TBTCO) - Mùa báo cáo tài chính bán niên 2026 tiếp tục cho thấy khoảng cách đáng kể giữa mức lợi nhuận được doanh nghiệp công bố và kết quả sau soát xét. Những điều chỉnh cùng các ý kiến kiểm toán đặt ra yêu cầu thận trọng hơn khi đánh giá chất lượng lợi nhuận doanh nghiệp.
Quỹ hạ tầng - “cầu nối” dòng vốn dài hạn và các dự án

Quỹ hạ tầng - “cầu nối” dòng vốn dài hạn và các dự án

(TBTCO) - Bà Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Quản lý Danh mục, Công ty cổ phần Quản lý Quỹ PVI (PVIAM) đánh giá, quỹ đầu tư hạ tầng có thể trở thành một mắt xích quan trọng trong cấu trúc huy động vốn dài hạn cho nền kinh tế. Để dòng vốn này chảy mạnh vào các dự án hạ tầng, bên cạnh khung pháp lý phù hợp, cần tiếp tục nâng cao chất lượng tài sản, minh bạch thông tin, thiết lập cơ chế hấp dẫn nhà đầu tư.
Lợi suất trái phiếu chính phủ dự kiến đi ngang đến tăng nhẹ trong ngắn hạn

Lợi suất trái phiếu chính phủ dự kiến đi ngang đến tăng nhẹ trong ngắn hạn

(TBTCO) - Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo đi ngang đến tăng nhẹ trong ngắn hạn, đặc biệt tại các kỳ hạn 5 - 10 năm.
Chứng khoán ngày 7/9: VN-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán lan rộng

Chứng khoán ngày 7/9: VN-Index đảo chiều giảm điểm, áp lực bán lan rộng

Thị trường chứng khoán khởi đầu tuần mới với diễn biến kém tích cực khi sắc đỏ chiếm ưu thế trên phần lớn nhóm ngành. Áp lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn cùng lực cầu suy giảm khiến VN-Index đảo chiều giảm mạnh và lùi về sát vùng hỗ trợ 1.800 điểm.
Chứng khoán phái sinh ngày 7/9: VN30-Index lùi khỏi vùng 2.000 điểm, chênh lệch dương duy trì

Chứng khoán phái sinh ngày 7/9: VN30-Index lùi khỏi vùng 2.000 điểm, chênh lệch dương duy trì

(TBTCO) - Áp lực bán gia tăng khi VN30-Index tiến vào vùng kháng cự mạnh 2.000 - 2.025 điểm khiến thị trường cơ sở quay lại điều chỉnh. Chỉ số cơ sở kết phiên tại 1.963,01 điểm, giảm 1,1%, sau khi vừa tiến sát vùng đỉnh tháng 7/2026 trong những phiên trước.
Khối ngoại bán ròng 460 tỷ đồng, phân hóa mạnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

Khối ngoại bán ròng 460 tỷ đồng, phân hóa mạnh ở nhóm cổ phiếu ngân hàng

(TBTCO) - Giao dịch của khối ngoại hôm nay có sự phân hóa khá rõ ngay trong từng nhóm ngành. Trong nhóm ngân hàng, khối ngoại mua VPB, HDB nhưng bán VCB, CTG, SHB, MBB và STB. Tương tự, trong nhóm cổ phiếu Vingroup, VIC bị bán trong khi VHM và VRE vẫn được mua ròng.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác vốn vay ODA trong các lĩnh vực ưu tiên

Việt Nam - Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác vốn vay ODA trong các lĩnh vực ưu tiên

Chứng khoán tháng 9 có thể bước vào nhịp tích lũy sau đà hồi phục mạnh

Chứng khoán tháng 9 có thể bước vào nhịp tích lũy sau đà hồi phục mạnh

Chứng khoán ngày 8/9: VN-Index hồi phục, dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Chứng khoán ngày 8/9: VN-Index hồi phục, dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

Hải quan lý giải đề xuất giảm ngưỡng miễn thuế hàng giá trị nhỏ

Hải quan lý giải đề xuất giảm ngưỡng miễn thuế hàng giá trị nhỏ

Tạo chuyển biến thực chất trong nâng chuẩn quản trị công ty

Tạo chuyển biến thực chất trong nâng chuẩn quản trị công ty

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin

Cục Thuế tham dự Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 55

Cục Thuế tham dự Hội nghị thường niên SGATAR lần thứ 55

Nghị quyết số 10-NQ/TW mở hướng nâng chất dòng vốn FDI từ châu Âu

Nghị quyết số 10-NQ/TW mở hướng nâng chất dòng vốn FDI từ châu Âu

Hà Nội thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đô thị Hàn Quốc

Hà Nội thúc đẩy hợp tác chiến lược với các đô thị Hàn Quốc

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 6/9: Giá heo hơi tiếp đà tăng

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 7/9: Giá heo hơi trên cả nước ổn định đến tăng nhẹ

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 6/9: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Ngày 8/9: Giá heo hơi trên cả nước tiếp tục giữ xu hướng ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Tỷ giá USD hôm nay (7/9): Tỷ giá trung tâm tăng đầu tuần, CPI Mỹ trở thành tâm điểm trước cuộc họp của Fed

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Giá vàng hôm nay ngày 8/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Tỷ giá USD hôm nay (8/9): USD đồng loạt đi xuống, đồng Yên lên đỉnh 6 tháng sau 98 tỷ USD can thiệp

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 7/9: Giá cà phê đảo chiều giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 7/9: Vàng nhẫn cao hơn vàng miếng 2,4 triệu đồng/lượng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -29.11
08/09 | -29.11 (7,718.60 -29.11 (-0.38%))
DJI -271.85
08/09 | -271.85 (53,414.25 -271.85 (-0.51%))
IXIC -77.11
08/09 | -77.11 (26,506.99 -77.11 (-0.29%))
NYA -80.95
08/09 | -80.95 (24,639.25 -80.95 (-0.33%))
XAX -186.84
08/09 | -186.84 (8,659.93 -186.84 (-2.11%))
BUK100P -0.01
08/09 | -0.01 (1,075.80 -0.01 (-0.00%))
RUT +7.38
08/09 | +7.38 (2,975.65 +7.38 (+0.25%))
VIX +0.30
08/09 | +0.30 (15.60 +0.30 (+1.96%))
FTSE -3.67
08/09 | -3.67 (10,818.46 -3.67 (-0.03%))
GDAXI -83.26
08/09 | -83.26 (25,923.27 -83.26 (-0.32%))
FCHI -17.55
08/09 | -17.55 (8,288.60 -17.55 (-0.21%))
STOXX50E -8.89
08/09 | -8.89 (6,395.10 -8.89 (-0.14%))
N100 +1.00
08/09 | +1.00 (1,918.04 +1.00 (+0.05%))
BFX -6.84
08/09 | -6.84 (5,794.08 -6.84 (-0.12%))
MOEX.ME -0.11
08/09 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -95.94
08/09 | -95.94 (25,317.18 -95.94 (-0.38%))
STI -24.83
08/09 | -24.83 (5,767.45 -24.83 (-0.43%))
AXJO -90.10
08/09 | -90.10 (8,920.80 -90.10 (-1.00%))
AORD -86.30
08/09 | -86.30 (9,114.30 -86.30 (-0.94%))
BSESN -555.23
08/09 | -555.23 (75,577.58 -555.23 (-0.73%))
JKSE +66.77
08/09 | +66.77 (6,686.44 +66.77 (+1.01%))
KLSE -0.39
08/09 | -0.39 (1,714.40 -0.39 (-0.02%))
NZ50 -149.93
08/09 | -149.93 (13,792.90 -149.93 (-1.08%))
KS11 -40.87
08/09 | -40.87 (6,954.52 -40.87 (-0.58%))
TWII -220.49
08/09 | -220.49 (47,105.78 -220.49 (-0.47%))
GSPTSE -119.30
08/09 | -119.30 (36,513.80 -119.30 (-0.33%))
BVSP -40.84
08/09 | -40.84 (185,147.16 -40.84 (-0.02%))
MXX -139.07
08/09 | -139.07 (64,727.54 -139.07 (-0.21%))
IPSA -59.68
08/09 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -14,522.75
08/09 | -14,522.75 (3,034,598.75 -14,522.75 (-0.48%))
TA125.TA -41.74
08/09 | -41.74 (4,188.31 -41.74 (-0.99%))
CASE30 -333.30
08/09 | -333.30 (56,294.50 -333.30 (-0.59%))
JN0U.JO -35.75
08/09 | -35.75 (7,331.46 -35.75 (-0.49%))
DX-Y.NYB -0.22
08/09 | -0.22 (98.96 -0.22 (-0.22%))
125904-USD-STRD -7.41
08/09 | -7.41 (2,869.99 -7.41 (-0.26%))
XDB -0.11
08/09 | -0.11 (135.17 -0.11 (-0.08%))
XDE -0.15
08/09 | -0.15 (116.14 -0.15 (-0.13%))
000001.SS +7.85
08/09 | +7.85 (3,940.55 +7.85 (+0.20%))
N225 -1,130.52
08/09 | -1,130.52 (65,269.33 -1,130.52 (-1.70%))
XDN -0.15
08/09 | -0.15 (64.01 -0.15 (-0.24%))
XDA +0.00
08/09 | +0.00 (72.04 +0.00 (+0.00%))