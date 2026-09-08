Chứng khoán ngày 8/9: VN-Index hồi phục, dòng tiền tìm đến nhóm dầu khí

VN-Index tăng hơn 8 điểm

Sau phiên điều chỉnh mạnh khi VN-Index hướng tới vùng kháng cự quanh 1.880 điểm, thị trường đã phục hồi trở lại, dù thanh khoản suy giảm đáng kể. Trong phiên, áp lực bán khiến VN-Index có thời điểm lùi về vùng 1.815 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản duy trì ở mức thấp cho thấy áp lực cung không quá lớn tại nhiều nhóm cổ phiếu.

Lực cầu sau đó cải thiện, giúp thị trường thu hẹp đà giảm và chuyển sang tăng điểm, với nhóm năng lượng giao dịch tích cực và đóng vai trò hỗ trợ chỉ số. Kết phiên, VN-Index tăng 8,80 điểm (+0,44%), lên 1.830,44 điểm, tiếp tục duy trì trên ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 8/9.

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường hôm nay lại khá cân bằng khi số cổ phiếu giảm không quá chênh lệch so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 152 mã tăng giá, 61 mã giữ giá tham chiếu và 158 mã giảm giá.

Phiên phục hồi của thị trường với độ mở nghiêng nhẹ về sắc xanh khi có 20/35 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Dầu khí, dịch vụ ăn uống và lưu trú, giấy, bao bì là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất cơ bản, bảo hiểm và gỗ là ba nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất hôm nay.

Chỉ số VN30 cũng có phiên tăng điểm tích cực khi tăng +5,51 điểm, lên mức 1.968,52 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần nhiều hơn, với 20 mã tăng giá, 9 mã giảm giá và 1 mã giữ giá.

Nhịp độ giao dịch có phần chậm lại khi thanh khoản khớp lệnh thấp hơn (-23,9%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 559 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 14.184 tỷ đồng, giảm -17,18% so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có phiên giao dịch tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,51 điểm, lên mức 281,11 điểm, còn UPCoM-Index tăng +0,01 điểm, lên mức 127,65 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục hạ tỷ trọng cổ phiếu với giá trị bán ròng tại thời điểm kết phiên đạt -399 tỷ đồng. Trong đó, VCB (-87 tỷ đồng), VPB (-77 tỷ đồng), DXG (-55 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, FPT (+64 tỷ đồng), VIB (+42 tỷ đồng) và HCM (+30 tỷ đồng) là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 15 tỷ đồng.

Thanh khoản suy giảm, lực cầu vẫn thận trọng

Dù VN-Index lấy lại sắc xanh, diễn biến thị trường vẫn cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Độ rộng thị trường khá cân bằng, trong khi dòng tiền có xu hướng tập trung vào một số nhóm cổ phiếu riêng lẻ. Đáng chú ý, giá trị giao dịch ở nhóm tăng giá cao gấp khoảng 1,6 lần nhóm giảm giá.

Nhóm dầu khí trở thành điểm sáng nổi bật khi nhiều cổ phiếu đồng loạt tăng giá trong bối cảnh giá dầu thế giới đi lên. PVT tăng hết biên độ lên 21.300 đồng/cổ phiếu. Các mã PLX, OIL, GAS, BSR tăng trên 1,5% so với tham chiếu.

Dòng tiền cũng tìm đến nhóm chứng khoán khi phần lớn cổ phiếu đóng cửa trong sắc xanh, dù mức tăng nhìn chung không lớn. Một số mã như LPS, VCK ghi nhận diễn biến tích cực.

VN-Index đóng cửa ở vùng cao nhất phiên nhưng thanh khoản thấp cho thấy lực cầu vẫn tương đối thận trọng. Ảnh: Đức Thanh

Ngược lại, nhóm ngân hàng phân hóa mạnh. CTG, MBB, STB, LPB, SHB đóng cửa trong sắc đỏ, trong khi BID, VPB, VCB và TCB tăng nhẹ. Nhóm bất động sản chịu áp lực điều chỉnh rõ hơn với nhiều cổ phiếu giảm từ 1 - 3%. Một điểm đáng chú ý là mức tăng của chỉ số vẫn phụ thuộc đáng kể vào cổ phiếu vốn hóa lớn VIC. Điều này cho thấy dù dòng tiền đã có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành, động lực tăng chưa thực sự lan tỏa rộng trên toàn thị trường.

Thanh khoản cũng là yếu tố cần lưu ý khi khối lượng khớp lệnh giảm 23,9% so với mức bình quân 20 phiên. Việc VN-Index đóng cửa ở vùng cao nhất phiên nhưng thanh khoản thấp cho thấy lực cầu vẫn tương đối thận trọng sau phiên điều chỉnh mạnh trước đó.

Theo nhận định của công ty chứng khoán, phiên tăng điểm hiện tại chưa đủ cơ sở xác nhận thị trường đã quay trở lại xu hướng tăng và mang nhiều đặc điểm của một nhịp hồi kỹ thuật. Trong ngắn hạn, VN-Index có thể hướng tới vùng kháng cự 1.840 - 1.850 điểm; diễn biến của dòng tiền và thanh khoản tại vùng này sẽ là yếu tố cần theo dõi trong các phiên tiếp theo./.