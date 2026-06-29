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BSC dự báo VN30 sẽ bổ sung MCH và TCX trong kỳ cơ cấu quý III/2026

Thu Hương

Thu Hương

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17:22 | 29/06/2026
(TBTCO) - Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, kỳ cơ cấu danh mục VN30 quý III/2026 sẽ ghi nhận sự góp mặt của MCH và TCX, trong khi TPB và PLX được dự báo rời rổ chỉ số.
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Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) sẽ công bố kết quả rà soát danh mục chỉ số VN30 vào ngày 15/7/2026. Danh mục mới dự kiến chính thức có hiệu lực từ ngày 3/8/2026.

Dựa trên dữ liệu cập nhật đến ngày 24/6/2026, trong báo cáo dự báo danh mục chỉ số VN30 kỳ quý III/2026, BSC nhận định, rổ chỉ số VN30 sẽ có hai sự thay đổi về thành phần. Cụ thể, cổ phiếu MCH của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan và cổ phiếu TCX của Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) được kỳ vọng sẽ được bổ sung vào rổ chỉ số do đáp ứng các tiêu chí lựa chọn của VN30, đồng thời đây là 2 công ty nằm trong nhóm 20 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường. Trong đó, theo dữ liệu tại thời điểm dự báo, TCX đang đứng ở vị trí thứ 20 về vốn hóa.

BSC dự báo VN30 sẽ bổ sung MCH và TCX trong kỳ cơ cấu quý III/2026
Nguồn: BSC.

Ở chiều ngược lại, BSC dự báo, cổ phiếu TPB của Ngân hàng TMCP Tiên Phong và cổ phiếu PLX của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ bị loại khỏi rổ VN30. Theo BSC, nguyên nhân là giá trị vốn hóa của hai doanh nghiệp này không còn đủ lợi thế khi các cổ phiếu mới có quy mô vốn hóa lớn hơn được đưa vào danh mục.

Hiện có 4 quỹ ETF sử dụng VN30 làm chỉ số tham chiếu, gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF. Trong số này, DCVFMVN30 ETF là quỹ có quy mô tài sản ròng lớn nhất với giá trị hơn 6.100 tỷ đồng.

BSC cũng đưa ra ước tính về khối lượng giao dịch của các quỹ ETF trong kỳ cơ cấu danh mục sắp tới. Theo đó, MCH được dự báo là cổ phiếu được mua vào nhiều nhất với khoảng 3 triệu đơn vị, tiếp theo là TCX với khoảng 1,3 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó, TPB được dự báo chịu áp lực bán lớn nhất khi các quỹ ETF có thể bán ra khoảng 5 triệu cổ phiếu để loại khỏi danh mục. Đối với PLX, khối lượng bán ra ước khoảng 961.000 cổ phiếu. Ngoài hai mã này, cổ phiếu VJC cũng được BSC dự báo nằm trong nhóm chịu áp lực bán đáng kể từ các quỹ ETF trong kỳ cơ cấu danh mục VN30 quý III/2026./.

Thu Hương
Từ khóa:
vn30 bsc mch TCX tpb plx

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