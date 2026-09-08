Hơn 250.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong 12 tháng tới

Bức tranh thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 8/2026 cho thấy hoạt động phát hành mới thu hẹp so với tháng liền trước, trong khi quy mô dư nợ lưu hành vẫn ở mức cao.

Theo dữ liệu của VIS Rating, tổng giá trị trái phiếu phát hành mới trong tháng 8 đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, giảm 16% so với tháng trước. Trong đó, ngân hàng tiếp tục là nhóm phát hành chủ đạo, chiếm 82% tổng giá trị phát hành, còn bất động sản chiếm 9%.

Xét theo phương thức phát hành, trái phiếu riêng lẻ chiếm 91% tổng lượng phát hành mới trong tháng, trong khi trái phiếu phát hành ra công chúng chiếm 9%. Kỳ hạn bình quân của các lô trái phiếu phát hành mới đạt 4,9 năm, giảm so với mức 5,5 năm của tháng 7. Lãi suất coupon bình quân của nhóm ngân hàng ở mức 8,7%/năm, trong khi nhóm bất động sản ở mức 12,2%/năm.

Dữ liệu chi tiết cho thấy, trong khoảng 35.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới tháng 8, nhóm ngân hàng đóng góp khoảng 29.000 tỷ đồng, bất động sản dân cư khoảng 3.000 tỷ đồng và các nhóm ngành khác khoảng 3.000 tỷ đồng. Về tài sản bảo đảm, khoảng 31.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành trong tháng không có tài sản bảo đảm, khoảng 4.000 tỷ đồng có tài sản bảo đảm. Giá trị phát hành riêng lẻ đạt khoảng 32.000 tỷ đồng, còn phát hành ra công chúng khoảng 3.000 tỷ đồng.

Một số đợt phát hành có quy mô lớn trong tháng tập trung ở các ngân hàng. Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam phát hành 2 lô riêng lẻ trị giá lần lượt 3.300 tỷ đồng và 3.000 tỷ đồng, cùng kỳ hạn 3 năm, lãi suất kỳ đầu tiên 9%/năm. Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội phát hành ra công chúng hơn 2.081 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 năm, lãi suất kỳ đầu 9,2%/năm. Trong nhóm bất động sản, Vinhomes phát hành lô trái phiếu riêng lẻ 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, có tài sản bảo đảm và lãi suất kỳ đầu 12,5%/năm.

Đến cuối tháng 8, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp lưu hành trên thị trường đạt khoảng 1,491 triệu tỷ đồng, tương đương 10,9% GDP danh nghĩa gần nhất. Trong đó, dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ khoảng 1,299 triệu tỷ đồng và trái phiếu phát hành ra công chúng khoảng 192.000 tỷ đồng. Ngân hàng là nhóm có dư nợ lớn nhất với khoảng 685.000 tỷ đồng, tiếp đến là bất động sản dân cư với khoảng 446.000 tỷ đồng.

Xét theo kỳ hạn còn lại, khoảng 343.000 tỷ đồng trái phiếu có thời hạn dưới 1 năm; 578.000 tỷ đồng có kỳ hạn 1 - 3 năm; 164.000 tỷ đồng có kỳ hạn 3 - 5 năm và khoảng 406.000 tỷ đồng có kỳ hạn trên 5 năm. Về tình trạng thanh toán gốc, lãi, 90,2% dư nợ đang ở trạng thái bình thường; 6,7% chậm trả lãi và 3,1% chậm trả gốc chưa được khắc phục.

Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 7.400 tỷ đồng/ngày, giảm 9% so với tháng trước. Vinhomes đứng đầu về giá trị trái phiếu được giao dịch trong tháng với 16.430 tỷ đồng; tiếp đến là Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh với 14.190 tỷ đồng; Vietjet 10.854 tỷ đồng, Đầu tư Xây dựng Thái Sơn 9.644 tỷ đồng và ParkLand 53 với 9.048 tỷ đồng.

Đối với tình hình thực hiện nghĩa vụ nợ, VIS Rating ghi nhận khoảng 300 tỷ đồng trái phiếu chậm trả mới phát sinh trong tháng 8. Tỷ lệ chậm trả trong riêng tháng 8/2026 ở mức 0,04%, trong khi tỷ lệ chậm trả trong 12 tháng gần nhất giảm xuống 0,24%, từ mức 0,3% của tháng trước. Trong tháng, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land phát sinh chậm trả lãi đối với lô GRL12501, với giá trị gốc trái phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát sinh sự kiện là 315 tỷ đồng.

Quá trình xử lý các khoản trái phiếu chậm trả tiếp tục được ghi nhận. Đến tháng 8/2026, có 148 trường hợp đã trả tiền cho trái chủ, 35 trường hợp lùi ngày đáo hạn và 110 trường hợp chưa có thông tin. Tỷ lệ thu hồi đối với trái phiếu chậm trả của nhóm bất động sản dân cư đạt 58,7% trong năm 2026, cao hơn mức 48,8% năm 2025; nhóm năng lượng đạt 42,8%, du lịch, nghỉ dưỡng 41,3% và xây dựng 18,8%. Trong tháng, Hưng Thịnh Land ghi nhận giá trị tiền mặt hoàn trả nợ gốc chậm trả lớn nhất, đạt 3.514 tỷ đồng.

Áp lực đáo hạn vẫn là nội dung đáng chú ý trong thời gian tới. Tổng giá trị trái phiếu đáo hạn trong 12 tháng tiếp theo ở mức khoảng 253.000 tỷ đồng. Riêng từ tháng 9 đến tháng 12/2026, giá trị đáo hạn lần lượt khoảng 20.000 tỷ đồng, 24.000 tỷ đồng, 20.000 tỷ đồng và 31.000 tỷ đồng./.