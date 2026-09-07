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Chứng khoán phái sinh ngày 7/9: VN30-Index lùi khỏi vùng 2.000 điểm, chênh lệch dương duy trì

Tùng Linh

Tùng Linh

18:17 | 07/09/2026
(TBTCO) - Áp lực bán gia tăng khi VN30-Index tiến vào vùng kháng cự mạnh 2.000 - 2.025 điểm khiến thị trường cơ sở quay lại điều chỉnh. Chỉ số cơ sở kết phiên tại 1.963,01 điểm, giảm 1,1%, sau khi vừa tiến sát vùng đỉnh tháng 7/2026 trong những phiên trước.
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Diễn biến trong rổ VN30 phân hóa nhưng cán cân tác động nghiêng mạnh về phía giảm. VIC là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất, lấy đi khoảng 14 điểm của VN30-Index sau tuần đóng góp lớn liền trước. BSR, TCX, MWG, TCB và VPB cũng tạo thêm áp lực. Tổng mức đóng góp giảm của các cổ phiếu lên tới 21,733 điểm. Ở chiều ngược lại, VPL trở thành trụ đỡ đáng kể nhất với đóng góp hơn 6 điểm; LPB, VRE, SSB, HDB và VJC duy trì sắc xanh nhưng không đủ bù lại ảnh hưởng từ nhóm giảm.

Nhịp điều chỉnh cho thấy áp lực chốt lời vẫn hiện hữu khi VN30-Index tiếp cận vùng cản 2.000 - 2.025 điểm. Đây là vùng kháng cự rất mạnh, tương ứng vùng đỉnh tháng 7/2026, trong khi tín hiệu xác nhận khả năng vượt cản hiện chưa rõ ràng.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, 8/8 hợp đồng cùng giảm giá, nhưng có tới 6/8 hợp đồng tương lai vẫn giữ trạng thái cao hơn chỉ số cơ sở. Hợp đồng kỳ hạn chính 41I1G9000 kết phiên ở 1.964,0 điểm, giảm 1,09%, qua đó duy trì chênh lệch dương 0,99 điểm so với VN30-Index.

Giao dịch chứng khoán phái sinh sôi động hơn khi tổng khối lượng hợp đồng tăng 7,7% so với phiên trước. Riêng hợp đồng tương lai 41I1G9000 đạt 223.081 hợp đồng. Khối lượng mở OI của hợp đồng chính 41I1G9000 giảm 7,03%, xuống còn 28.042 hợp đồng được nắm giữ qua đêm.

Theo Chứng khoán SHS, các nhà giao dịch đang tăng các vị thế đầu cơ, phòng ngừa rủi ro trong phiên, nghiêng về khả năng VN30-Index phục hồi nhẹ. Trong bối cảnh chỉ số cơ sở đang chịu áp lực tại vùng cản mạnh, chiến lược phòng ngừa rủi ro cho thị trường cơ sở tiếp tục được ưu tiên./.

Tùng Linh
Từ khóa:
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