Bất động sản

Một ngân hàng thông báo thu giữ 26 nền đất, quyền tài sản 67 căn hộ của Địa ốc Hoàng Quân để xử lý nợ

Việt Dũng

Việt Dũng

dungvv@taichinhdautu.vn
16:40 | 07/09/2026
(TBTCO) - Một ngân hàng vừa có thông báo sẽ thu giữ 26 thửa đất tại các khu dân cư Phú Lợi, SaiGonRes, Phú Hữu và toàn bộ tài sản, quyền tài sản liên quan đến 67 căn hộ tại một dự án ở TP. Hồ Chí Minh để xử lý các khoản nợ của Địa ốc Hoàng Quân.
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Nhiều tài sản sẽ bị thu giữ

Ngày 7/9, một ngân hàng vừa có thông báo về việc thu giữ, xử lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ của Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HoSE: HQC).

Theo quyết định, việc thu giữ được thực hiện do Địa ốc Hoàng Quân phát sinh dư nợ quá hạn. Các khoản cấp tín dụng liên quan được ký kết trong năm 2024, gồm nhiều hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp giữa ngân hàng và doanh nghiệp.

Danh mục tài sản bảo đảm bị thu giữ gồm 26 thửa đất, tập trung tại khu vực Quận 8 và Quận 9 theo địa chỉ trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong đó, 18 thửa đất thuộc các khu vực/dự án gồm SaiGonRes và Khu dân cư Phú Lợi. Tổng diện tích 18 thửa đất này khoảng 2.655 m2. Các thửa đất có diện tích từ 100-289 m2, mục đích sử dụng chủ yếu là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài.

Tám thửa đất còn lại nằm tại phường Phú Hữu, Quận 9 (cũ), với tổng diện tích 1.008 m2. Mỗi thửa có diện tích 126 m2, mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị và thời hạn sử dụng ổn định lâu dài.

Tổng diện tích 26 thửa đất được ngân hàng này đưa vào diện thu giữ khoảng 3.663 m2.

Ngoài 26 thửa đất, ngân hàng này còn quyết định thu giữ toàn bộ tài sản, quyền tài sản cùng các quyền và lợi ích hiện hữu, phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác và tiêu thụ sản phẩm tại dự án “Khu nhà ở biệt thự và chung cư tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh”, nay thuộc phường Cát Lái.

Theo quyết định, phạm vi tài sản liên quan đến 67 căn hộ tại dự án. Tuy nhiên, tài sản bảo đảm không bao gồm 35 căn hộ, với tổng diện tích sàn xây dựng thương phẩm tối đa 4.076 m2, và 4 căn biệt thự, với tổng diện tích sàn xây dựng thương phẩm tối đa 671 m2, đã bán, chuyển nhượng, cho thuê hoặc hoán đổi dưới mọi hình thức.

Theo quyết định, thời gian thực hiện thu giữ bắt đầu từ 8h30 ngày 25/9/2026 và kéo dài cho đến khi khách hàng tất toán khoản nợ. Địa điểm thu giữ gồm Khu dân cư Phú Hữu và các dự án SaiGonRes, Khu dân cư Phú Lợi.

Trước đó, ngân hàng đã yêu cầu bên vay, bên bảo đảm và các bên đang quản lý tài sản phối hợp bàn giao tài sản, hồ sơ pháp lý để phục vụ quá trình xử lý, thu hồi nợ. Tuy nhiên, sau khi thời hạn yêu cầu kết thúc, các nghĩa vụ liên quan, trong đó có nghĩa vụ trả nợ, vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Do đó, ngân hàng sẽ thực hiện các biện pháp thu giữ tài sản bảo đảm theo quy định pháp luật và các điều khoản trong hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp đã ký với các bên.

Áp lực tài chính vẫn hiện hữu

Động thái xử lý tài sản bảo đảm diễn ra trong bối cảnh Địa ốc Hoàng Quân đang đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh trong năm 2026.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, doanh nghiệp đạt 64,84 tỷ đồng doanh thu thuần trong quý II, lợi nhuận sau thuế đạt 7,41 tỷ đồng, tăng 51,2% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 70,06 tỷ đồng, tăng 83,9%, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 12,81 tỷ đồng, tăng 27,3%.

Tuy nhiên, so với kế hoạch cả năm, kết quả này vẫn còn khá khiêm tốn. Hoàng Quân đặt mục tiêu năm 2026 đạt 1.200 tỷ đồng doanh thu và 90 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sau nửa đầu năm, doanh nghiệp mới thực hiện khoảng 5,8% kế hoạch doanh thu và 14,2% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Hoàng Quân đạt khoảng 8.999 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 3.221 tỷ đồng, hàng tồn kho khoảng 1.486,9 tỷ đồng, còn tiền và các khoản tương đương tiền chỉ hơn 26 tỷ đồng theo các báo cáo phân tích từ báo cáo tài chính doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp tại cuối quý II khoảng 3.022 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với khoảng 2.442 tỷ đồng.

Trước đó, Hoàng Quân đã thực hiện phương án phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi 500 tỷ đồng nợ, hoàn tất vào cuối tháng 3/2026. Bốn chủ nợ tham gia hoán đổi gồm Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát, ông Trương Anh Tuấn, bà Nguyễn Thị Diệu Phương và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng VDC.

Việc xử lý 26 thửa đất và quyền tài sản tại dự án Thạnh Mỹ Lợi cho thấy, bên cạnh nỗ lực tái cấu trúc nguồn vốn và giảm áp lực nợ, bài toán xử lý các nghĩa vụ tài chính vẫn là một trong những vấn đề Hoàng Quân phải giải quyết trong quá trình phục hồi hoạt động./.

Việt Dũng
Từ khóa:
Địa ốc Hoàng Quân xử lý nợ dự án SaiGonRes hoàng quân địa ốc hoàng quân

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