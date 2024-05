Trước thềm đại hội đồng cổ đông, Địa ốc Hoàng Quân chỉ còn 2 thành viên ban quản trị

Kết thúc quý I/2024, Công ty Địa ốc Hoàng Quân ghi nhận doanh thu hơn 13 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Do tiết giảm chi phí và khoản lợi nhuận khác đột biến 3,3 tỷ đồng nên công ty có lãi gần 2,2 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ và hoàn thành 5% kế hoạch năm.