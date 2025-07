Danh sách lãnh đạo 34 Thuế tỉnh, thành phố theo mô hình chính quyền 2 cấp

(TBTCO) - Ngày 1/7, Cục Thuế đã công bố quyết định lãnh đạo thuế tỉnh, thành phố theo mô hình chính quyền 2 cấp mới.

Danh sách lãnh đạo thuế tỉnh, thành phố cụ thể như sau:

1. Ông Vũ Mạnh Cường - Phó Cục trưởng Cục Thuế kiêm giữ chức Trưởng Thuế thành phố Hà Nội.

2. Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh được sáp nhập giữa 3 tỉnh là TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu).

3. Ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Thuế thành phố Hải Phòng (TP. Hải Phòng được sáp nhập giữa 2 tỉnh là TP. Hải Phòng và Hải Dương).

Cục Thuế tổ chức công bố các quyết định Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố. Ảnh: Đức Minh

4. Ông Nguyễn Toàn Thắng - Trưởng Thuế tỉnh Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai được sáp nhập giữa 2 tỉnh là Đồng Nai và Bình Phước).

5. Ông Nguyễn Đình Đức - Trưởng Thuế tỉnh Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình được sáp nhập giữa 3 tỉnh là Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định).

6. Ông Nguyễn Đức Sơn - Trưởng Thuế tỉnh Hưng Yên (tỉnh Hưng Yên được sáp nhập giữa 2 tỉnh là Hưng Yên và Thái Bình).

7. Ông Bùi Khánh Toàn - Trưởng Thuế thành phố Đà Nẵng (TP. Đà Nẵng được sáp nhập giữa 2 tỉnh là Đà Nẵng và Quảng Nam).

8. Ông Đỗ Công Tiến - Trưởng Thuế tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh được sáp nhập giữa 2 tỉnh là Bắc Ninh và Bắc Giang).

9. Ông Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ (tỉnh Phú Thọ được sáp nhập giữa 3 tỉnh là Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình).

10. Ông Nguyễn Văn Thủy - Trưởng Thuế tỉnh Thanh Hóa.

11. Ông Hà Văn Trường - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ninh.

12. Ông Nguyễn Nam Bình - Trưởng Thuế tỉnh Tây Ninh (Tây Ninh được sáp nhập giữa 2 tỉnh là Tây Ninh và Long An).

13. Ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Thuế tỉnh An Giang (tỉnh An Giang được sáp nhập giữa 2 tỉnh là An Giang và Kiên Giang).

14. Ông Trần Văn Long - Trưởng Thuế tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Lâm Đồng được sáp nhập giữa 3 tỉnh là Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắk Nông).

15. Ông Phan Tiến Lân - Trưởng Thuế thành phố Cần Thơ (TP. Cần Thơ được sáp nhập giữa 3 tỉnh là TP. Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang).

16. Ông Nguyễn Bằng Thắng - Trưởng Thuế tỉnh Nghệ An.

17. Ông Nguyễn Ngọc Tú - Trưởng Thuế tỉnh Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa được sáp nhập giữa 2 tỉnh là Khánh Hòa và Ninh Thuận).

18. Ông Lê Minh Nhựt - Trưởng Thuế tỉnh Gia Lai (tỉnh Gia Lai được sáp nhập giữa 2 tỉnh là Gia Lai và Bình Định).

19. Ông Nguyễn Văn Tiếp - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi được sáp nhập giữa 2 tỉnh là Quảng Ngãi và Kon Tum).

20. Ông Phạm Quốc Dũng - Trưởng Thuế tỉnh Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long được sáp nhập giữa 3 tỉnh là Vĩnh Long, Bến Tre và Trà Vinh).

21. Ông Đỗ Trọng Nghĩa - Trưởng Thuế tỉnh Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên được sáp nhập giữa 2 tỉnh là Thái Nguyên và Bắc Kạn).

22. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Thuế tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Đắk Lắk được sáp nhập giữa 2 tỉnh là Đắk Lắk và Phú Yên).

Lãnh đạo Cục Thuế giao Trưởng Thuế tỉnh, thành phố kiện toàn nhân sự, thực hiện phân công, phân nhiệm rõ ràng trong ban lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chức năng phối hợp nhịp nhàng trong triến khai công việc. Bố trí, sắp xếp cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, nhà, đất đảm bảo đáp ứng yêu cầu công việc. Đồng thời rà soát, xây dựng kế hoạch, đề xuất phương án xử lý đối với tài sản dôi dư, không còn nhu cầu sử dụng, lập hồ sơ, tài liệu để bàn giao theo quy định (hoàn thành trước 1/8/2025), tuyệt đối không để lãng phí, tiêu cực.

23. Ông Đoàn Vỹ Tuyến - Trưởng Thuế thành phố Huế.

24. Ông Trương Quang Long - Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

25. Ông Lê Văn Sơn - Trưởng Thuế tỉnh Cà Mau (tỉnh Cà Mau được sáp nhập giữa 2 tỉnh là Cà Mau và Bạc Liêu).

26. Ông Hà Văn Khoa - Trưởng Thuế tỉnh Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị được sáp nhập giữa 2 tỉnh là Quảng Bình và Quảng Trị).

27. Ông Trương Thế Hùng - Trưởng Thuế tỉnh Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang được sáp nhập giữa 2 tỉnh là Tuyên Quang và Hà Giang).

28. Ông Hà Minh Đức - Trưởng Thuế tỉnh Sơn La.

29. Ông Nguyễn Văn Điều - Trưởng Thuế tỉnh Lạng Sơn.

30. Ông Nguyễn Quang Việt - Trưởng Thuế tỉnh Điện Biên.

31. Ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng.

32. Ông Nguyễn Hữu Trường - Phó Trưởng Thuế tỉnh Lào Cai và giao quyền cấp trưởng Thuế tỉnh Lào Cai (tỉnh Lào Cai được sáp nhập giữa 2 tỉnh là Lào Cai và Yên Bái).

33. Ông Phạm Ngọc Nghĩa - Phó Trưởng Thuế tỉnh Lai Châu và giao quyền cấp trưởng Thuế tỉnh Lai Châu.

34. Ông Đoàn Hữu Hiếu - Phó Trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp và giao quyền cấp trưởng Thuế tỉnh Đồng Tháp (tỉnh Đồng Tháp được sáp nhập giữa 2 tỉnh là Đồng Tháp và Tiền Giang).

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho rằng, đây là dấu mốc quan trọng của ngành Thuế, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế các cấp, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Để tổ chức bộ máy mới đồng bộ theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động trơn tru, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ ngày 1/7/2025, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành đề nghị các trưởng Thuế tỉnh, thành phố, các trưởng Thuế cơ sở, thủ trưởng các ban, đơn vị khẩn trương bắt tay ngay vào công việc, tiếp cận địa bàn và đặc biệt là triển khai thực hiện công tác tham mưu chính quyền cấp tỉnh, thành phố, công tác phối hợp với chính quyền cơ sở, các sở, ban, ngành trên địa bàn, đảm bảo chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả là tiền đề quan trọng cho việc hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác quản lý thuế trên địa bàn.../.