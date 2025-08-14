Kịch bản lạc quan cho thị trường bất động sản cuối năm 2025

(TBTCO) - Các chuyên gia dự báo, trong những tháng cuối năm 2025, thị trường bất động sản sẽ dịch chuyển theo 3 kịch bản. Tuy nhiên, điểm chung ở những kịch bản này đều là các chỉ số lạc quan cho cả nguồn cung tăng, giá bán tiếp tục tăng và tỷ lệ hấp thụ cao.

Thị trường bất động sản đang tiếp tục trên đà hồi phục. Ảnh: Kỳ Phương

Lượng cung và cầu sẽ tiếp tục tăng

Theo chuyên gia Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services - FERI), thị trường bất động sản Việt Nam đã trải qua nhiều chu kỳ thăng trầm, từ khủng hoảng đến giai đoạn phục hồi và tái cấu trúc. 6 tháng đầu năm 2025, thị trường tiếp tục đà phục hồi, xét về xu hướng tổng thể, thị trường vẫn đang đi đúng quỹ đạo và chuẩn bị cho sự tăng trưởng mạnh mẽ từ năm 2026.

Niềm tin thị trường trong giai đoạn này đã củng cố ở mức cao nhất kể từ nửa đầu năm 2022, thể hiện qua tâm lý cởi mở và sẵn sàng “xuống tiền” của khách hàng. Nguồn cung căn hộ tiếp tục dẫn dắt thị trường ở phân khúc trung – cao cấp, tập trung chủ yếu ở phía Bắc và Nam, với giá bất động sản ngừng giảm và tỷ lệ hấp thụ được cải thiện.

DKRA Group nhận định, các chính sách hỗ trợ của Chính phủ như nới lỏng tín dụng, giảm thuế, phí, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công... được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều tín hiệu tích cực và cải thiện sức cầu của thị trường bất động sản nói chung.

Sức cầu được kích thích bởi lãi suất ổn định và nhu cầu đa dạng, dẫn đến giá bán sơ cấp tại Hà Nội tăng 15 - 20%, TP. Hồ Chí Minh tăng 5 - 10%, và các tỉnh thành vệ tinh tăng nhẹ 2 - 3%. Khách hàng ngày càng chú trọng thương hiệu và uy tín chủ đầu tư, đồng thời tích cực tận dụng nguồn vốn giá rẻ và các chính sách ưu đãi.

Về động thái của các chủ thể, nhiều chủ đầu tư đã dần được khơi thông dòng tiền và pháp lý, giảm áp lực tài chính, đồng thời đẩy mạnh tái cấu trúc và chuẩn bị triển khai nhiều dự án mới.

Các chủ đầu tư cũng tăng cường tuyển dụng, mở rộng quan hệ hợp tác phân phối. Trong khi đó, các doanh nghiệp môi giới tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ và lựa chọn chiến lược về chủ đầu tư, sản phẩm, địa bàn.

Phía DKRA Group dự báo, trong quý tiếp theo nguồn cung đất nền sẽ tăng nhẹ so với quý II/2025, dự kiến có khoảng 450 - 550 sản phẩm được mở bán mới trong quý II/2025. Các dự án tại khu vực Long An (cũ), Bình Dương (cũ), Đồng Nai (cũ) và dự án thuộc giai đoạn mở bán tiếp theo được kỳ vọng duy trì vị thế chủ lực nguồn cung của thị trường.

Còn đối với thị trường căn hộ, mặt bằng giá sơ cấp có thể tiếp tục tăng nhẹ trước các áp lực chi phí đầu vào phát triển dự án hoặc những tỉnh thành được kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ thông tin sáp nhập địa giới hành chính.

Trong khi đó, thị trường thứ cấp đạt nhiều cải thiện tích cực về mặt thanh khoản cũng như giá bán. Các giao dịch tập trung ở những dự án có đầy đủ pháp lý, phát triển bởi chủ đầu tư có tiềm lực tài chính cũng như tiến độ thi công xây dựng nhanh chóng.

Dự án The Solia ở Tây Ninh (Long An cũ) vừa được chủ đầu tư bung hàng trở lại sau khi hoàn thiện pháp lý. Ảnh: tư liệu

3 kịch bản cho thị trường bất động sản cuối năm 2025

Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services - FERI) cho hay, thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam những tháng cuối năm 2025 sẽ có những chuyển biến mới so với đầu năm 2025. Mức độ tăng trưởng và tỷ lệ hấp thụ dự kiến phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tạo nên ba kịch bản khác nhau: Kịch bản thách thức; kịch bản kỳ vọng; kịch bản lý tưởng.

Theo đó, ở kịch bản lý tưởng: thị trường sẽ chứng kiến nguồn cung tăng trưởng mạnh mẽ từ 40% đến 50%. Giá bán dự kiến sẽ tăng từ 15% đến 25%. Lãi suất thả nổi sẽ duy trì ở mức thấp hơn, khoảng 9% đến 11%. Tỷ lệ hấp thụ dự kiến sẽ đạt mức cao, từ 40% đến 50%.

Kịch bản kỳ vọng: Đây là kịch bản được đánh giá là có khả năng xảy ra cao nhất. Nguồn cung dự kiến tăng từ 30% đến 40%. Giá bán có thể tăng từ 10% đến 15%. Lãi suất thả nổi được dự báo ở mức 10 đến 12%. Tỷ lệ hấp thụ kỳ vọng đạt từ 35% đến 40%.

Kịch bản thách thức: Trong trường hợp thị trường đối mặt với nhiều khó khăn, nguồn cung có thể chỉ tăng từ 20% đến 30%. Giá bán dự kiến sẽ tăng 5 -10%. Lãi suất thả nổi có thể nhích lên mức 11% đến 13%. Tỷ lệ hấp thụ trong kịch bản này sẽ thấp nhất, dao động từ 30% đến 35%.

Các chuyên gia từ Dat Xanh Services cho rằng, nhìn chung, thị trường bất động sản Việt Nam những tháng đầu năm 2025 đã trải qua với nhiều tín hiệu khả quan, đang dần tiến tới điểm phục hồi và mở ra nhiều kỳ vọng về sự phục hồi mạnh mẽ hơn của thị trường trong 6 tháng cuối năm 2025.

Các chủ thể trên thị trường đều đã và đang ở trạng thái “gieo”, chủ động chuẩn bị và tích lũy cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Đất nước đã “gieo” nền tảng thể chế, hạ tầng, chính sách… kỳ vọng “gặt” tăng trưởng bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngoài ra, doanh nghiệp bất động sản đã chủ động tái cấu trúc và tái định vị chiến lược để gặt lấy thị phần và niềm tin thị trường. Nhà đầu tư đang chọn lọc để gieo vốn “đúng lúc, đúng nơi”, kỳ vọng mang về lợi nhuận tích cực. Môi giới tập trung nâng cao năng lực và chọn lựa sản phẩm phù hợp, kỳ vọng tăng thu nhập và tạo dựng uy tín, thương hiệu cá nhân. Khách hàng tận dụng cơ hội thị trường để sở hữu tài sản giá trị và có tiềm năng tăng trưởng./.