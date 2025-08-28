Khơi dậy khát vọng tiên phong, tôn vinh giá trị tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần II

(TBTCO) - Chiều ngày 28/8, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo và bảo trợ của Bộ Xây dựng, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) tổ chức Lễ công bố và phát động Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo Giải thưởng nhấn mạnh vai trò chiến lược của bất động sản trong nền kinh tế quốc dân và khát vọng đồng hành cùng dân tộc trên hành trình vươn lên trong kỷ nguyên vươn mình.

Ban tổ chức giải đáp các câu hỏi về Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ II. Ảnh: T.L.

Ông Khôi nhấn mạnh, bất động sản là lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế, có tính lan tỏa sâu rộng, liên quan trực tiếp tới hơn 40 ngành nghề, lĩnh vực và hàng ngàn loại hình dịch vụ. Sự vận hành lành mạnh, minh bạch của thị trường bất động sản không chỉ tạo dựng không gian sống, không gian phát triển đô thị, mà còn là đầu kéo quan trọng của tăng trưởng, tạo công ăn việc làm, thúc đẩy tiêu dùng, kích hoạt các ngành công nghiệp, dịch vụ, tài chính, ngân hàng và xây dựng.

"Trong bối cảnh đất nước đang ở giai đoạn bản lề, hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, bất động sản càng khẳng định vai trò tiên phong trong kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại, phát triển hạ tầng chiến lược, đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững" - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản nhấn mạnh.

Song, cơ hội lớn luôn đi kèm với những đòi hỏi khắt khe hơn. Vì vậy, ngoài việc tiếp tục theo dõi và đánh giá đúng tình hình để đưa ra giải pháp kịp thời thúc đẩy sự phát triển trong bối cảnh mới, thị trường bất động sản hơn bao giờ hết cần một tầm nhìn chiến lược mới, hướng tới sự minh bạch, chuyên nghiệp và gắn với mục tiêu quốc gia.

Đây cũng chính là thời điểm mà bản lĩnh tiên phong, khát vọng cống hiến và tinh thần đổi mới sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp bất động sản cần được khơi dậy mạnh mẽ để tạo thế, tạo đà cho nền kinh tế vươn mình.

Theo GS. TS. Hoàng Văn Cường - Đại biểu Quốc hội, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ, giải thưởng không chỉ là danh hiệu tôn vinh các dự án và nhà đầu tư xuất sắc, mà còn là kênh cung cấp thông tin khách quan, giúp khách hàng có cái nhìn đúng đắn hơn về thị trường. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn mới, khởi đầu kế hoạch 5 năm 2026 - 2030 với mục tiêu tăng trưởng đột phá hai con số, bất động sản rõ ràng là một trong những lĩnh vực giữ vai trò động lực.

Trao đổi tại lễ công bố, đại diện Tổng công ty Viglacera băn khoăn, doanh nghiệp triển khai nhiều dự án tại các phân khúc khác nhau như: khu công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khu nghỉ dưỡng..., liệu có thể được tham dự vào nhiều hạng mục giải thưởng.

Về vấn đề này, theo đại diện ban tổ chức, bất kỳ doanh nghiệp nào có dự án hoặc hoạt động đáp ứng đầy đủ tiêu chí của từng hạng mục đều có thể tham dự. Giải thưởng không chỉ tôn vinh các doanh nghiệp chuyên sâu ở một phân khúc, mà còn khuyến khích các đơn vị phát triển đa dạng, toàn diện và có nhiều đóng góp nổi bật cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Đại diện Tập đoàn Danko cũng đặt câu hỏi về việc các dự án bất động sản đang triển khai nhưng chưa đưa vào khai thác liệu có đủ điều kiện tham dự giải thưởng hay không.

Theo đại diện ban tổ chức, các dự án đang trong giai đoạn triển khai vẫn có thể tham gia nếu phù hợp với các hạng mục dành cho dự án tiềm năng. Điều này cho thấy giải thưởng không chỉ ghi nhận những thành tựu đã hiện hữu, mà còn khuyến khích và tôn vinh các dự án tương lai, những công trình đang hình thành với tầm nhìn chiến lược, giải pháp đổi mới và tiềm năng đóng góp cho sự phát triển đô thị hiện đại, bền vững./.