Thấy gì từ thương vụ bán 88 triệu cổ phiếu của Chủ tịch Bất động sản Phát Đạt

(TBTCO) - Quyết định chuyển nhượng 88 triệu cổ phiếu PDR của ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã ck: PDR) đang gây chú ý lớn trên thị trường. Bản chất của thương vụ này là một lựa chọn chủ động và đây không phải là lần đầu tiên chủ tịch Phát Đạt bán số lượng lớn cổ phiếu PDR.

Ông Nguyễn Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt thứ 3 từ trái sang cùng các lãnh đạo công ty. Ảnh: PDR

Được biết, đây là thương vụ do ông Đạt thực hiện chuyển nhượng một phần nhỏ trong tỷ lệ cổ phần sở hữu của ông thông qua giao dịch thỏa thuận, nhằm chuyển hóa tài sản cá nhân thành nguồn lực tài chính sẵn sàng, để có thể hỗ trợ ngay cho các kế hoạch kinh doanh mới, quy mô lớn hơn của Phát Đạt.

Ông Đạt khẳng định, cá nhân có thể hy sinh lợi ích ngắn hạn, nhưng đổi lại, Phát Đạt và cổ đông sẽ có được lợi ích dài hạn, bền vững hơn.

Cần nói thêm, đây không phải là thương vụ đầu tiên chủ tịch Phát Đạt bán cổ phiếu. Trước đó, cuối năm 2022, giữa bối cảnh khủng hoảng nợ trái phiếu bao trùm toàn thị trường, ông Đạt cũng đã từng bán tài sản cá nhân hơn 2.000 tỷ đồng để giúp Phát Đạt tất toán nợ, đảm bảo cam kết với các trái chủ. Chính quyết định “dũng cảm” lần đó đã đưa Phát Đạt sớm thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng, lấy lại đà phục hồi nhanh hơn.

Lần này, với gần 2.000 tỷ đồng dự kiến thu về, ông Đạt góp phần chuẩn bị “bệ phóng” cho kế hoạch bứt phá của Phát Đạt ngay khi thị trường đang chuyển biến tích cực.

Bên cạnh loạt dự án đang triển khai, Phát Đạt vừa quyết định đẩy mạnh hướng đi mới hướng về khu vực trung tâm các đô thị lớn thông qua đàm phán mua lại một số dự án quy mô thuộc vùng lõi đô thị TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Hà Nội.

Song song với quyết định mang tính chiến lược đó, ban lãnh đạo của Phát Đạt cho biết đang chuẩn bị nguồn tài chính rất mạnh cùng hành động khẩn trương và quyết đoán.

Sau chuyển nhượng, hiện ông Đạt vẫn là cổ đông lớn nhất của Phát Đạt với tỷ lệ nắm giữ 36,45% cổ phần.