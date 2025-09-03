Thị trường bất động sản văn phòng TP. Hồ Chí Minh cuối năm 2025 sẽ ra sao?

(TBTCO) - Các chuyên gia dự báo, so với đầu năm thì giai đoạn cuối năm 2025, giá thuê tại TP. Hồ Chí Minh tương đối ở mức ổn định, có thể sẽ tăng nhẹ. Đáng chú ý, thị hiếu khách hàng thay đổi và sự bùng nổ công nghệ sẽ tạo ra nhiều cơ hội và các thách thức song hành cho các bên liên quan tham gia thị trường.

Giá thuê văn phòng tại khu vực trung tâm TP. Hồ Chí Minh dự báo sẽ tăng nhẹ. Ảnh: Kỳ Phương

Giá tăng nhẹ, tỷ lệ lấp đầy cao

Dữ liệu batdongsan.com cho thấy, đối với loại hình bất động sản cho thuê, hầu hết các loại hình nhận được nhiều sự quan tâm vào tháng 7/2025 so với tháng trước, với mức tăng từ 9% - 21%.

Người tìm kiếm quan tâm nhiều nhất đến văn phòng trong tháng 7/2025 tăng trưởng 19% so với tháng trước. Riêng bất động sản văn phòng ở TP. Hồ Chí Minh tăng khá mạnh, tăng 24%; còn Hà Nội tăng 10%.

Theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services - FERI), thị trường bất động sản văn phòng tại Hà Nội cuối năm 2025 có sự điều chỉnh nhẹ so với cuối năm 2024, một số dự án như Tiến Bộ Plaza, The Marc 88, Oriental Square dự kiến được chào đón vào cuối năm 2025. Giá thuê bình quân đạt 21,7 USD/m2 tăng 3% so với cùng kỳ năm trước và tỷ lệ hấp thụ ở mức 85%.

“Các quyết sách của Nhà nước giai đoạn này giúp thị trường phát triển dựa trên nhu cầu thật, minh bạch và bền vững. Thị trường văn phòng sẽ trở lại quỹ đạo dịch vụ doanh nghiệp. Các tòa nhà ở những vị trí trung tâm, giao thông thuận tiện, có thương hiệu và đơn vị cho thuê uy tín trên thị trường vẫn sẽ được khách thuê đặt lên hàng đầu”, ông Nguyễn Hồng Hải – Chủ tịch VNO Group

Tại TP. Hồ Chí Minh, cuối năm dự kiến không thay đổi nhiều, nguồn cung thay đổi so với cuối năm 2024 chủ yếu nhờ ghi nhận hàng loạt dự án mới vào sau 6 tháng đầu năm 2025, giá thuê bình quân dự kiến khoảng 34,6 USD/m2 tăng 4% theo năm, tỷ lệ lấp đầy dự kiến ở mức 90%.

Ông Nguyễn Hồng Hải - CEO hệ thống Văn Phòng cho thuê VNO, Chủ tịch VNO Group nhận định, thị trường cho thuê văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh sẽ có giá thuê giữ mức ổn định, có tăng nhẹ.

Tuy nhiên, đây cũng là thách thức với các tòa nhà phân khúc cũ, nếu chưa cải tạo sẽ bị cạnh tranh mạnh hơn, vì giá thuê luôn phải đi kèm với giá trị và chất lượng dịch vụ tương xứng. Đây là thời điểm lý tưởng cho khách thuê để tìm kiếm và đàm phán thuê các tòa mới, vị trí đẹp, với ưu đãi hấp dẫn.

Ông Hải cho rằng, tỷ lệ lấp đầy duy trì ổn định ở mức 85 - 89% tại khu vực trung tâm, tuy có thể giảm nhẹ do nguồn cung tăng, nhưng vẫn giữ ở mức cao nếu chủ đầu tư biết tối ưu chính sách ưu đãi và chất lượng tòa nhà.

Trong khi đó, bổ trợ là các chính sách của Nhà nước trong năm 2025, từ tăng cường kiểm soát, minh bạch hóa giao dịch đến giãn bớt áp lực thị trường nhà ở đều góp phần tạo nên môi trường tích cực cho thị trường văn phòng thuê từ cuối năm 2025.

Cần nhạy bén để thích nghi

Một điểm nhấn trên thị trường cho thuê văn phòng cuối năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh là sự xuất hiện của Saigon Marina IFC, tháp tài chính mới tại khu trung tâm, hướng đến nhóm doanh nghiệp tài chính – dịch vụ quy mô đa quốc gia. Công trình này không chỉ bổ sung nguồn cung hạng A mà còn tạo ra sự cạnh tranh đáng kể trong phân khúc tương xứng.

Song song đó, bối cảnh các doanh nghiệp chung vẫn chưa thật sự phục hồi mạnh mẽ, khiến thị trường bước vào giai đoạn thanh lọc tự nhiên, khi khách thuê có nhiều lựa chọn hơn và các chủ đầu tư phải tối ưu chi phí, nâng cao vận hành và cung cấp các giải pháp linh hoạt.

Ông Huỳnh Trương Thi - Cố vấn Hội đồng Quản trị M.O.R.E Việt Nam cho rằng, khách thuê ngày nay không chỉ tìm diện tích, họ tìm giải pháp trọn gói và trải nghiệm minh bạch.

Bên cạnh công nghệ, sự linh hoạt trong mọi chính sách cho thuê giúp doanh nghiệp được phục vụ đúng nhu cầu. Những tòa nhà biết tiên phong và thích nghi chắc chắn sẽ được khách hàng mới ưu tiên chọn thuê đồng thời giữ chân khách hàng hiện tại.

Thị trường cũng ghi nhận sự dịch chuyển linh hoạt giữa mô hình coworking và văn phòng truyền thống. Nhiều doanh nghiệp sau giai đoạn khởi đầu trong không gian linh hoạt tìm về văn phòng cố định để khẳng định thương hiệu và gắn kết đội ngũ, trong khi một số doanh nghiệp lớn chọn thuê thêm diện tích coworking để đáp ứng nhu cầu mở rộng nhanh hoặc vận hành dự án ngắn hạn.

Đáng chú ý, khách thuê diện tích từ 200m² trở xuống ít muốn tự bỏ chi phí hoàn thiện nội thất, ưu tiên những diện tích có sẵn bàn ghế hoặc hỗ trợ làm mới theo nhu cầu, biến khái niệm “plug-andplay office” thành lợi thế cạnh tranh thực sự. Công nghệ cũng đang trở thành yếu tố then chốt trong quản lý vận hành.

Để đáp ứng, nhiều đơn vị đã chọn phươn án thích nghi nhanh, trong đó M.O.R.E Việt Nam tiên phong áp dụng nền tảng quản lý số hóa đối với hệ thống 25 toà nhà tại TP. Hồ Chí Minh đang sở hữu và vận hành. Việc này giúp khách thuê gửi phản ánh, theo dõi tiến độ và tiếp cận dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, tăng tính minh bạch và tin cậy.

Còn ông Nguyễn Hồng Hải cũng cho biết, để đón đầu xu thế này, VNO Group vừa đưa vào khai thác thêm 1 tòa nhà văn phòng tại 111 Lý Chính Thắng, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh (quận 3 cũ). Dự án này nhằm cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp thêm những lựa chọn văn phòng đa dạng, phù hợp với mọi nhu cầu, mà vẫn đáp ứng được tính ổn định, bền vững./.