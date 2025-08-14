Cơ quan Hải quan - Thuế ký kết Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác

(TBTCO) - Ngày 14/8/2025, tại trụ sở cơ quan Cục Hải quan đã diễn ra Lễ ký kết Quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa Cục Hải quan và Cục Thuế, Bộ Tài chính.

Theo Cục Hải quan, qua thời gian triển khai thực hiện Quyết định 2413/QĐ-BTC (ngày 23/11/2017) của Bộ Tài chính về quy chế trao đổi thông tin và phối hợp công tác giữa cơ quan Hải quan và cơ quan Thuế, đến nay, hai đơn vị đã có nhiều lượt trao đổi thông tin theo Quy chế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Ông Lưu Mạnh Tưởng (bên trái), Phó Cục trưởng Cục Hải quan và ông Vũ Mạnh Cường, Phó Cục trưởng - Cục Thuế thực hiện ký kết. Ảnh: CHQ

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện phát sinh một số nội dung liên quan đến cơ sở pháp lý của Quyết định 2413/QĐ-BTC và văn bản liên quan đến lĩnh vực thuế, hải quan đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế mới phù hợp với tổ chức bộ máy. Do đó, cần thiết phải có văn bản thay thế để khắc phục những hạn chế bất cập, đồng thời đáp ứng chủ trương tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin chia sẻ cơ sở dữ liệu và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Việc ký kết này sẽ giúp cho hai đơn thực hiện trao đổi nội dung, các thông tin liên quan, phục vụ hiệu quả công tác nghiệp vụ của hai đơn vị trong việc quản lý thuế, thu ngân sách và chống thất thu ngân sách, giảm thiểu nhân lực cho việc thu thập thông tin phục vụ công tác nghiệp vụ./.