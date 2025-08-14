VietinBank, quý 2 tăng trưởng vượt trội, chuyển đổi số toàn diện hoạt động

(TBTCO) - Chiều ngày 13/08/2025, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã tổ chức Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý 2/2025. VietinBank đã chủ động triển khai nhiều giải pháp kinh doanh, tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí và kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản.

Tăng trưởng vượt trội cả về quy mô và hiệu quả

Trong 6 tháng đầu năm 2025, VietinBank tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kinh doanh, tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng chi phí và kiểm soát chặt chẽ chất lượng tài sản, qua đó tạo nền tảng cho sự tăng trưởng an toàn và bền vững.

Về quy mô, tổng tài sản đạt 2.610 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4% so với cuối năm 2024. Dư nợ cho vay đạt 1.899 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3% so với cuối năm 2024, cao hơn so với tốc độ tăng trưởng tín dụng toàn ngành (9,9%). Dư nợ cho vay tăng trưởng đồng đều ở cả phân khúc KHDN và Bán lẻ, tập trung vào các ngành nghề sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế. Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ cho vay cuối quý 2/2025 của VietinBank được kiểm soát ở mức 1,31%, tăng 0,07 điểm % so với cuối năm 2024, nhưng đã giảm 0,24 điểm % so với cuối quý 1/2025. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 134,8%, tiếp tục củng cố bộ đệm dự phòng tài chính cho VietinBank trong thời gian tới.

Tiền gửi khách hàng đạt 1.720 nghìn tỷ đồng, tăng 7,1% so với cuối năm 2024. Trong đó, nguồn vốn CASA của VietinBank đạt 428,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7,3% so với cuối năm 2024. Tỷ trọng CASA/tổng nguồn vốn huy động đạt mức 24,9%. VietinBank tiếp tục nâng cao hiệu quả sử dụng và tối ưu chi phí hoạt động, đẩy mạnh triển khai chuyển đổi số và các dự án trọng điểm của ngân hàng như nâng cao chất lượng dịch vụ/chất lượng nhân sự; ưu tiên cho các hoạt động thúc đẩy kinh doanh...; tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững trong tương lai. Tỷ lệ CIR ở mức 27,5%, tương đương với cuối năm 2024.

Về hiệu quả, thu hồi nợ xử lý rủi ro đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng, tăng 89,4% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 6 tháng đầu năm 2025 đạt 30 nghìn tỷ đồng, tăng 4,1% so với cùng kỳ năm 2024, tiếp tục cao nhất ngành ngân hàng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lũy kế 6 tháng đầu năm 2025 ở mức 11,1 nghìn tỷ đồng, giảm 30,1% so với cùng kỳ do VietinBank kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng. Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế đạt 18,9 nghìn tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2024, đạt Top 2 ngành ngân hàng. Các tỷ lệ thanh khoản được kiểm soát ở mức an toàn, tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Thành viên HĐQT Phạm Thị Thanh Hoài (ở giữa) chủ trì Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý 2/2025 của VietinBank

Tiếp tục triển khai mạnh mẽ chuyển đổi số toàn diện

Bên cạnh kết quả từ hoạt động kinh doanh, VietinBank tiếp tục triển khai mạnh mẽ các sáng kiến chuyển đổi số toàn diện hoạt động kinh doanh và quản trị. goài 45 sáng kiến đã triển khai từ năm 2024, bước sang năm 2025, VietinBank đã kick-off triển khai thêm 35 sáng kiến chuyển đổi số mới. Kết thúc quý II/2025, đã có tổng số 37 sáng kiến (kinh doanh & nền tảng) đã ra mắt các phiên bản sản phẩm/golive chính thức. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, VietinBank đã go-live 12 sáng kiến/tính năng mới, tập trung vào số hóa dịch vụ, ứng dụng công nghệ, nâng cao trải nghiệm và hiệu quả vận hành. Với các giải pháp này, khách hàng dễ khách hàng trải nghiệm các sản phẩm dịch vụ số của VietinBank với nền tảng công nghệ hiện đại và chế độ bảo mật cao.

Bên cạnh các sáng kiến kinh doanh, VietinBank cũng tập trung vào các sáng kiến nền tảng về công nghệ thông tin, đầu tư hạ tầng, dữ liệu, vận hành, quản trị rủi ro nhằm tăng cường sức mạnh công nghệ, nâng cao năng lực dữ liệu, tăng tính an toàn, bảo mật và hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin. VietinBank cũng chú trọng công tác đào tạo về năng lực hiểu và sử dụng thành thạo công cụ AI. Theo đó, 100% lãnh đạo cấp trung, 99,3% cán bộ toàn hàng đã hoàn thành các khóa đào tạo và được cấp chứng chỉ đào tạo về AI.

Toàn cảnh Hội nghị cập nhật kết quả kinh doanh quý 2/2025 của VietinBank

Với việc đẩy mạnh triển khai các sáng kiến chuyển đổi số và các dự án trọng điểm của ngân hàng như nâng cao chất lượng dịch vụ/chất lượng nhân sự…, VietinBank kỳ vọng không chỉ duy trì vị thế dẫn đầu, mà còn tạo ra sự đột phá vượt bậc trong ngành ngân hàng trong thời gian tới./.