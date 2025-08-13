(TBTCO) - Ngày 13/8/2025, CafeF đã công bố danh sách Top 20 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam trong chuỗi các danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 vinh danh các doanh nghiệp có đóng góp lớn nhất vào ngân sách nhà nước theo số liệu thực nộp trong năm tài chính 2024.

Trong đó, VNTAX 200 là danh sách quy tụ tất cả các doanh nghiệp có mức nộp ngân sách trong năm tài chính từ 200 tỷ đồng trở lên (bao gồm cả các doanh nghiệp nhà nước, tư nhân, FDI, liên doanh). Còn PRIVATE 100 là danh sách dành riêng cho khối doanh nghiệp tư nhân với mức nộp ngân sách từ 100 tỷ đồng trở lên. Danh sách được xây dựng trên cơ sở tập hợp số liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán của doanh nghiệp; các số liệu do doanh nghiệp cung cấp cùng các nguồn thông tin chính thống khác.

Với tổng cộng hàng trăm nghìn tỷ đồng đóng góp từ các doanh nghiệp hàng đầu, đây là bảng vinh danh nộp ngân sách duy nhất phản ánh toàn diện mức độ đóng góp của doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực kinh tế.

Danh sách PRIVATE 100 và VNTAX 200 năm 2025 – dựa trên số liệu của năm 2024 – bao gồm các bảng xếp hạng chung và xếp hạng theo một số nhóm ngành lớn như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, hàng tiêu dùng, bán lẻ… sẽ được công bố lần lượt trong tháng 8/2025.

Theo số liệu từ danh sách PRIVATE 100, năm 2024, tổng nộp ngân sách của 20 ngân hàng tư nhân hàng đầu đạt 47.300 tỷ đồng, tăng hơn 5.400 tỷ đồng (khoảng 13%) so với 41.900 tỷ đồng của năm 2023 và cao gấp rưỡi mức 30.900 tỷ đồng của năm 2022. Sự tăng trưởng này diễn ra trong bối cảnh kinh tế Việt Nam tăng trưởng tích cực, với các chính sách tiền tệ linh hoạt và nhu cầu tín dụng tăng cao, tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng quy mô hoạt động và đóng góp đáng kể vào ngân sách quốc gia.

Có tổng cộng 14 ngân hàng tư nhân đã nộp ngân sách trên 1.000 tỷ đồng trong năm 2024, tăng 2 đơn vị so với năm trước đó. Bốn vị trí dẫn đầu đều có mức nộp trên 5.000 tỷ đồng gồm Techcombank, HDBank, VPBank và ACB. Đây đều là những đơn vị có mức nộp ngân sách cao trong nhiều năm trở lại đây. 5 vị trí tiếp theo là những đơn vị đều có số nộp trên 2.000 tỷ đồng, gồm Sacombank, LPBank, VIB, SHB và TPBank.

Tổng mức nộp của 10 doanh nghiệp đứng đầu đạt 40.600 tỷ đồng, chiếm tới 86% số nộp của toàn bộ 20 doanh nghiệp trong danh sách. Năm 2024, ngành ngân hàng Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức như biến động tài chính toàn cầu, áp lực lạm phát và rủi ro nợ xấu. Tuy nhiên, nhờ các chính sách tiền tệ nới lỏng của Ngân hàng Nhà nước, giữ lãi suất điều hành ở mức thấp, cùng với sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế, các ngân hàng đã tận dụng cơ hội để mở rộng tín dụng, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tăng cường đóng góp ngân sách. Tổng lợi nhuận năm 2024 của 20 ngân hàng trong danh sách đạt xấp xỉ 170.000 tỷ đồng, tăng trưởng 27% so với năm 2023.

Triển vọng ngành ngân hàng Việt Nam năm 2025 được đánh giá tích cực nhờ vào khi Chính phủ quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8%, chính sách tiền tệ linh hoạt và nhu cầu tín dụng tăng cao. Các ngân hàng dự kiến tiếp tục mở rộng tín dụng, phát triển các sản phẩm tài chính mới và đầu tư vào công nghệ để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Tuy nhiên, các thách thức như biến động thị trường tài chính toàn cầu, rủi ro lạm phát và áp lực nợ xấu vẫn đòi hỏi các ngân hàng duy trì quản trị rủi ro chặt chẽ. Việc nâng cao chất lượng tài sản, kiểm soát nội bộ và tuân thủ quy định pháp luật sẽ là yếu tố then chốt để đảm bảo sự phát triển bền vững./.