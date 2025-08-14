Dấu ấn “người tiên phong” đồng hành cùng sự phát triển của ngành Tài chính

(TBTCO) - Là đơn vị đồng hành cùng cơ quan nhà nước đặt những viên gạch đầu tiên cho ngành kiểm toán độc lập, Deloitte Việt Nam không ngừng nỗ lực tạo ra những dấu ấn lan tỏa tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ quan quản lý và cả thế hệ tương lai, đóng góp một phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của ngành Tài chính.

Từ dấu ấn tiên phong trong ngành kiểm toán độc lập…

Một trong các sự kiện quan trọng trong những ngày đầu tiên đất nước mở cửa, kêu gọi đầu tư nước ngoài là sự ra đời của ngành kiểm toán độc lập Việt Nam, với Quyết định số 165/1991/QĐ-BTC ngày 13/5/1991 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập công ty kiểm toán đầu tiên của Việt Nam - Công ty Kiểm toán Việt Nam VACO.

Những ngày hoạt động đầu tiên của Deloitte tại Việt Nam.

Đứng trước yêu cầu cấp thiết cần có kiểm toán độc lập khi đón làn sóng đầu tư đầu tiên, VACO - tiền thân của Deloitte Việt Nam, đã không ngừng tìm tòi để đưa những thông lệ quốc tế về kiểm toán độc lập, cùng cơ quan quản lý nhà nước đặt nền móng cho ngành nghề tại Việt Nam, gieo hạt mầm niềm tin cho các nhà đầu tư.

Kiểm toán độc lập cùng các dịch vụ tư vấn liên quan đã góp phần vào công cuộc thu hút FDI của đất nước, từ những con số khiêm tốn ngày đầu tới vị thế điểm đến đầu tư hấp dẫn với các nhà đầu tư, tổ chức quốc tế - khi duy trì nằm nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới. Năm 2024, Việt Nam ghi nhận gần 40 tỷ USD đăng ký, vốn thực hiện đạt gần 25 tỷ USD.

Kiểm toán độc lập là một công cụ quan trọng nhằm đảm bảo tính minh bạch và trung thực, khách quan của các thông tin tài chính, tạo cơ sở cho nhà đầu tư ra quyết định đầu tư vào doanh nghiệp.

Sự đảm bảo về những thông tin tài chính trung thực đến từ một bên thứ ba với trình độ chuyên môn cao và chuyên nghiệp là một trong những điều kiện tiên quyết cho các quyết định đầu tư. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cùng các thông tin tài chính và phi tài chính khác do doanh nghiệp công bố được sử dụng để phân tích, đánh giá sức khỏe của doanh nghiệp, xác định giá trị doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, Deloitte Việt Nam không chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp thuộc khối FDI, mà mở rộng ra cả khối doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Sự phát triển kinh tế của quốc gia không thể thiếu đi vai trò tiên phong, nòng cốt của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) từ trước tới nay. Trong bối cảnh yêu cầu về nâng cao năng lực quản trị DNNN ngày càng tăng, đồng thời với xu hướng tham gia sâu rộng hơn vào thị trường vốn, việc cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trở thành yếu tố trọng yếu.

Với kinh nghiệm toàn cầu và sự hiểu biết chuyên sâu về các lĩnh vực DNNN hoạt động, Deloitte Việt Nam không chỉ cung cấp dịch vụ chuyên ngành về kiểm toán, mà còn tích cực hỗ trợ việc áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị công ty, góp phần củng cố niềm tin của cơ quan quản lý, nhà đầu tư chiến lược và các tổ chức tài trợ chính đối với hoạt động của DNNN.

Có thể nói những nỗ lực của Deloitte Việt Nam đã và đang góp phần thiết thực vào việc lành mạnh hóa thị trường tài chính quốc gia, qua đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam.

… đến sự lan tỏa tích cực

Đóng góp vào sự phát triển của ngành Tài chính sẽ không thể tròn trịa nếu chỉ dừng lại ở việc cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập và các dịch vụ tư vấn khác như đảm

bảo, tư vấn thuế & pháp lý, tư vấn chiến lược, chuyển đổi số cho doanh nghiệp, mà không có sự đóng góp vào công tác hoàn thiện hành lang pháp lý, cập nhật quy định chuẩn mực theo xu hướng của khu vực và thế giới, cũng như hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc nâng cao năng lực, tăng cường chức năng quản lý, giám sát…

Trong xu hướng toàn cầu - quản trị công ty trở thành “ngôn ngữ kinh doanh quốc tế” và Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) trở thành “đồng tiền kinh doanh quốc tế”, Việt Nam đang đứng trước những bài toán dài hạn về chuyển đổi toàn diện, từ minh bạch và chuẩn hóa báo cáo tài chính đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh này, chính khát vọng cống hiến được nuôi dưỡng từ những ngày đầu đã đưa Deloitte Việt Nam đến với vị thế đặc biệt, trở thành một trong những đơn vị đồng hành của Bộ Tài chính trong nhiều dự án.

Nổi bật nhất là dự án đội ngũ chuyên gia tư vấn Deloitte tại Việt Nam và Nhật Bản thực hiện tham vấn cho Bộ Tài chính (Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán) và Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) trong nỗ lực đẩy mạnh việc áp dụng các chuẩn mực IFRS tại Việt Nam. Đồng thời, Deloitte Việt Nam trực tiếp hỗ trợ đào tạo chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực tài chính về hợp tác công - tư và chuẩn mực IFRS choCục Tài chính doanh nghiệp (nay là Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước).

Được thành lập từ năm 2012, đến nay, Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai của Deloitte đã đã trao cơ hội cho gần 900 sinh viên thuộc các trường đại học.

Deloitte Việt Nam cũng tích cực thúc đẩy việc triển khai áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị công ty và tích hợp yếu tố ESG (môi trường - xã hội - quản trị). Chuẩn mực báo cáo tài chính và quản trị công ty theo hướng ESG cũng là 2 nội dung chính trong chương trình hợp tác đồng hành của Deloitte với ngành Chứng khoán trong nhiều năm.

Trong hành trình hơn 3 thập kỷ hoạt động, Deloitte Việt Nam còn hỗ trợ bám sát thực tiễn như đào tạo chuyên sâu về phân tích báo cáo tài chính, thực hành kiểm toán, kiểm toán nội bộ, kiểm soát và đánh giá rủi ro; hỗ trợ một số hội thảo chuyên ngành; chia sẻ nguồn lực chuyên gia và kinh nghiệm tham gia công tác xây dựng văn bản luật, văn bản dưới luật, hướng dẫn do các cơ quan quản lý chủ trì… Một trong những sáng kiến đáng chú ý gần đây trong nỗ lực đưa Việt Nam gia nhập nhóm thu nhập trung bình cao vào năm 2030 là quyết định thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Xác định đây là sáng kiến đột phá chưa từng có tiền lệ nhưng nhiều khó khăn, Deloitte Việt Nam đã nhanh chóng tham gia với vai trò chia sẻ hiểu biết, kinh nghiệm thế giới trong quá trình xây dựng Dự thảo Nghị quyết xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế. Song song, Deloitte Việt Nam cũng phối hợp đóng góp góc nhìn đa dạng nhằm mang đến kiến thức, hiểu biết chuyên sâu, phù hợp với thực tiễn trong nước cũng như bài học quốc tế.

Có thể nói, nhờ vào việc tận dụng năng lực chuyên môn khu vực và quốc tế kết hợp thực tiễn trong nước, Deloitte tiếp tục khẳng định vị thế là đối tác đáng tin cậy đồng hành trong hành trình nâng cao năng lực cạnh tranh và tính bền vững của ngành Tài chính Việt Nam.