Tăng cường giải pháp an ninh mạng bảo mật thông tin người nộp thuế

(TBTCO) - Cục Thuế vừa có buổi làm việc với Viện Phát triển chuyển đổi xanh, chuyển đổi số Việt Nam (IGD) và Tập đoàn An ninh kỹ thuật số 360 (Trung Quốc) để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế.

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, ổn định, bảo mật

Tham gia buổi làm việc với Cục Thuế, có ông Tô Dũng - Chủ tịch Viện Phát triển chuyển đổi xanh, chuyển đổi số Việt Nam (IGD); bà Diệp Kiện - Tổng Giám đốc Tập đoàn An ninh kỹ thuật số 360 (Trung Quốc).

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành bày tỏ vui mừng khi Tập đoàn An ninh kỹ thuật số 360 Trung Quốc đã đến và làm việc tại Cục Thuế Việt Nam và mong muốn buổi làm việc sẽ là dịp để ngành Thuế Việt Nam và các chuyên gia trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, nhu cầu trong lĩnh vực an ninh mạng và công nghệ thông tin.

Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Anh

Theo Cục trưởng Mai Xuân Thành, an ninh mạng là yếu tố bắt buộc trong từng công đoạn, quy trình nghiệp vụ của hệ thống Thuế Việt Nam. Mục tiêu của cơ quan Thuế Việt Nam là xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, ổn định, bảo mật thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế và cơ quan Thuế Việt Nam quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, đồng bộ về thủ tục hành chính và quản lý thuế điện tử để hướng đến phục vụ tốt hơn cho người nộp thuế.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Phạm Quang Toàn - Trưởng ban Công nghệ, chuyển đổi số và tự động hóa (Cục Thuế) đã chia sẻ tổng quan về hệ thống thuế của ngành Thuế Việt Nam, qua đó giới thiệu mô hình kiến trúc mạng lưới chuyển đổi số với quy mô, phạm vi được phân tách nhiều vùng, nhiều lớp, giữa các vùng, giữa các đơn vị đều có hệ thống tường lửa để kiểm soát truy cập.

Trao đổi về việc áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế, bà Nguyễn Thu Trà - Trưởng ban Quản lý tuân thủ và hỗ trợ người nộp thuế (Cục Thuế) chia sẻ việc áp dụng công nghệ AI vào công tác đánh giá rủi ro cho toàn vòng đời của người nộp thuế.

Nêu ví dụ về nội dung này, bà Nguyễn Thu Trà cho rằng, công tác quản lý tuân thủ phải được tiến hành bài bản, chặt chẽ và liên tục từ khi các doanh nghiệp được thành lập, quá trình hoạt động của doanh nghiệp cho tới khi doanh nghiệp ngừng hoạt động. Để làm được điều này thì công nghệ AI có thể hỗ trợ xác định nhu cầu của người nộp thuế theo từng nhóm đối tượng để cơ quan thuế có thể hỗ trợ người nộp thuế một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Theo chia sẻ của bà Nguyễn Thu Trà, trong thời gian tới, cơ quan Thuế Việt Nam định hướng triển khai đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) trong an ninh mạng, tăng cường bảo mật điện toán đám mây, bảo mật lượng tử (Quantum Security) và tự động hóa trong an ninh mạng.

Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Trao đổi tại buổi làm việc, bà Diệp Kiện - Tổng Giám đốc Tập đoàn An ninh Kỹ thuật số 360 (Trung Quốc) cho biết, Tập đoàn được thành lập vào năm 2005, có trụ sở chính tại Bắc Kinh, là nhà cung cấp giải pháp an ninh kỹ thuật số hàng đầu chuyên về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh Internet of Things (IoT), cung cấp các sản phẩm và dịch vụ bảo mật toàn diện cho cá nhân, doanh nghiệp và Chính phủ.

Để hỗ trợ sự phát triển toàn cầu, Tập đoàn đã thiết lập các trung tâm nghiên cứu và dịch vụ tại nhiều quốc gia và khu vực, cung cấp hỗ trợ địa phương.

Phó Cục trưởng Mai Sơn và bà Diệp Kiện cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị trao đổi thông tin tại buổi làm việc. Ảnh: Phương Anh

Bà Diệp Kiện cho rằng, bảo mật dữ liệu đã trở thành một phần quan trọng và cần nhiều nỗ lực hơn nữa để tăng cường khả năng chống lại các rủi ro về dữ liệu và Tập đoàn An ninh Kỹ thuật số 360 là một trong những đơn vị an ninh mạng lớn nhất Trung Quốc.

Bà Diệp Kiện bày tỏ mong muốn qua buổi làm việc, trao đổi, hai bên sẽ tiếp tục có những chia sẻ kinh nghiệp và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Cục Thuế gửi lời cảm ơn Viện Phát triển chuyển đổi xanh, chuyển đổi số Việt Nam và Tập đoàn An ninh kỹ thuật số 360 đã có sự quan tâm đến lĩnh vực công nghệ thông tin và an ninh mạng và những chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp toàn diện về an ninh mạng, an ninh dữ liệu lớn và an ninh AI trong kỷ nguyên số, cũng như giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo trong việc tự động phân loại và phản ứng với các hiểm họa mạng là rất đáng trân trọng đối với ngành Thuế Việt Nam.

Đại diện Cục Thuế cho biết, hiện nay cơ quan Thuế Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng là Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông (trước đây nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) và Bộ Tài chính (cơ quan quản lý cấp trên) để thực hiện các biện pháp an toàn bảo mật về an ninh mạng và an toàn cơ sở dữ liệu lớn (Big Data) của ngành Thuế.

Theo đó, đơn vị quản lý hạ tầng công nghệ thông tin của Cục Thuế luôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị công nghệ thông tin và an ninh mạng của Việt Nam để cập nhật và tiếp nhận các thông báo về các lỗ hổng mới xuất hiện, thông báo về các domain, địa chỉ IP có dấu hiệu tấn công, thông tin về các cuộc tấn công trên thế giới, thông tin lộ lọt của các tài khoản, các hướng dẫn về quy định tiêu chuẩn an toàn bảo mật, phối hợp đánh giá an toàn bảo mật các hệ thống quan trọng, cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn.

Với mục tiêu thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội góp phần quan trọng trong việc chuyển đổi số quốc gia, là trung tâm liên kết trong việc mở rộng hợp tác quốc tế, nội địa để thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số quốc gia đáp ứng mục tiêu hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đáp ứng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với mục tiêu lấy người nộp thuế là trung tâm phục vụ./.