Còn tình trạng không khai báo, kê khai doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng

Công văn của Cục Thuế cho biết, thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký một số công văn, công thư gửi Bí thư, Chủ tịch UBND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề xuất phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và triển khai một số giải pháp chống thất thu thuế.
Cục Thuế cho biết, vẫn còn tình trạng các hộ, cá nhân không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng. Ảnh: TL
Được sự quan tâm, chỉ đạo của Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công tác thu ngân sách nhà nước và việc triển khai một số nhiệm vụ của ngành Thuế như: hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử từng lần phát sinh, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh..., đã đạt được những kết quả tích cực.
Cục Thuế (Bộ Tài chính) trân trọng cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND và sự phối hợp, chia sẻ của các sở, ban, ngành địa phương trong thời gian qua. Nhờ đó, số thu từ thuế được ổn định, tăng cường kỷ cương và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân.
Năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý cao nhất từ trước đến nay, đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Số thu từ hộ, cá nhân kinh doanh cũng đạt kết quả đáng khích lệ với 25.953 tỷ đồng, bằng 120% số thu năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các hộ, cá nhân không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng,...
Nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước nói chung, công tác quản lý thuế nói riêng, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, Cục Thuế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo:
UBND xã, phường, thị trấn, Tổ dân phố phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thuế về hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn. Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp, chia sẻ bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn, báo cáo Ủy ban và các sở, ban, ngành, trên cơ sở đó, đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, rà soát để xác định doanh thu, mức thuế của các hộ, cá nhân và đôn đốc các hộ, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế thường xuyên và đa dạng hình thức đến các hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.
Đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan như: Công an, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy..., tăng cường chia sẻ, kết nối thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng, đồng bộ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu giúp cơ quan thuế quản lý sát với tình hình kinh doanh thực tế tại địa bàn.
Theo Điều 9 Thông tư 40/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định: Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanh thu từ cho thuê tài sản bao gồm: Cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi không bao gồm dịch vụ lưu trú; cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ.
Dịch vụ lưu trú không tính vào hoạt động cho thuê tài sản theo hướng dẫn tại khoản này gồm: cung cấp cơ sở lưu trú ngắn hạn cho khách du lịch, khách vãng lai khác; cung cấp cơ sở lưu trú dài hạn không phải là căn hộ cho sinh viên, công nhân và những đối tượng tương tự; cung cấp cơ sở lưu trú cùng dịch vụ ăn uống hoặc các phương tiện giải trí.
Cá nhân cho thuê tài sản khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán (từng lần phát sinh kỳ thanh toán được xác định theo thời điểm bắt đầu thời hạn cho thuê của từng kỳ thanh toán) hoặc khai thuế theo năm dương lịch. Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.
Căn cứ theo quy định nêu trên, cá nhân cho thuê nhà sẽ phải kê khai thuế theo từng lần phát sinh kỳ thanh toán.