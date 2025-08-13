Còn tình trạng không khai báo, kê khai doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng

(TBTCO) - Cục Thuế vừa ban hành Công văn 2688/CT-KTr gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường phối hợp, chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Công văn của Cục Thuế cho biết, thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký một số công văn, công thư gửi Bí thư, Chủ tịch UBND và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề xuất phối hợp chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và triển khai một số giải pháp chống thất thu thuế.

Cục Thuế cho biết, vẫn còn tình trạng các hộ, cá nhân không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng. Ảnh: TL

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, công tác thu ngân sách nhà nước và việc triển khai một số nhiệm vụ của ngành Thuế như: hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử từng lần phát sinh, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh..., đã đạt được những kết quả tích cực.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) trân trọng cám ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND và sự phối hợp, chia sẻ của các sở, ban, ngành địa phương trong thời gian qua. Nhờ đó, số thu từ thuế được ổn định, tăng cường kỷ cương và ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

Năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý cao nhất từ trước đến nay, đạt hơn 1,7 triệu tỷ đồng. Số thu từ hộ, cá nhân kinh doanh cũng đạt kết quả đáng khích lệ với 25.953 tỷ đồng, bằng 120% số thu năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng các hộ, cá nhân không khai báo, không kê khai hoặc kê khai không đầy đủ doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, mặt bằng,...

Nhằm tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước nói chung, công tác quản lý thuế nói riêng, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế, Cục Thuế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo:

UBND xã, phường, thị trấn, Tổ dân phố phối hợp, chia sẻ thông tin với cơ quan thuế về hộ, cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, văn phòng, kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn. Cơ quan thuế có trách nhiệm cung cấp, chia sẻ bản đồ số hộ kinh doanh trên địa bàn, báo cáo Ủy ban và các sở, ban, ngành, trên cơ sở đó, đề nghị UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, rà soát để xác định doanh thu, mức thuế của các hộ, cá nhân và đôn đốc các hộ, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo quy định; tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế thường xuyên và đa dạng hình thức đến các hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng.

Đồng thời chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan như: Công an, Xây dựng, Thông tin và Truyền thông, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy..., tăng cường chia sẻ, kết nối thông tin, cơ sở dữ liệu liên quan đến hộ, cá nhân cho thuê nhà, văn phòng, đồng bộ, chuẩn hóa cơ sở dữ liệu giúp cơ quan thuế quản lý sát với tình hình kinh doanh thực tế tại địa bàn.