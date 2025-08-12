Thuế tỉnh Ninh Bình thu ngân sách đạt trên 31.600 tỷ đồng

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2025, Thuế tỉnh Ninh Bình đã chủ động vượt qua khó khăn, triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý nguồn thu. Lũy kế 6 tháng năm 2025, Thuế tỉnh Ninh Bình thu ngân sách nhà nước đạt 31.607 tỷ đồng, đạt 69,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 56,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng 187,9% so với cùng kỳ thực hiện.

Thu ngân sách 6 tháng tăng trưởng 87,9%

Đại diện Thuế tỉnh Ninh Bình cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chuyên môn gắn với cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và đẩy mạnh chuyển đổi số.

Cùng đó, Thuế tỉnh Ninh Bình cũng đã triển khai việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo mô hình mới, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Cục Thuế.

Trưởng Thuế tỉnh Ninh Bình Nguyễn Đình Đức phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết công tác thuế. Ảnh: CT

Với sự nỗ lực, chủ động vượt qua khó khăn, triển khai hiệu quả các giải pháp quản lý nguồn thu, đã góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Thuế tỉnh Ninh Bình thu ngân sách nhà nước đạt 31.607 tỷ đồng, đạt 69,5% so dự toán pháp lệnh, bằng 56,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng 187,9% so với cùng kỳ thực hiện.

Trong đó: thu tiền sử dụng đất được 14.480 tỷ đồng, đạt 71,5% so với dự toán pháp lệnh, đạt 48% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng 293,5% so với cùng kỳ thực hiện; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là 72 tỷ đồng, đạt 61,8% dự toán pháp lệnh và Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, bằng 116,6% so với cùng kỳ thực hiện; thu từ tiền sử dụng đất và hoạt động xổ số kiến thiết đạt 17.054 tỷ đồng, đạt 67,9% so với dự toán pháp lệnh, bằng 66,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao và bằng 144,3% so với cùng kỳ thực hiện.

4 nhóm giải pháp hoàn thành nhiệm vụ

Để phấn hoàn thành vượt chỉ tiêu dự toán dự toán cả năm Bộ Tài chính, Cục Thuế giao, Trưởng Thuế tỉnh Ninh Bình Nguyễn Đình Đức cho biết, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chính sách, pháp luật thuế mới đến doanh nghiệp và người nộp thuế trên địa bàn.

Đồng thời, tăng cường công tác hỗ trợ và giải đáp vướng mắc tháo gỡ khó khăn, đối thoại với người nộp thuế; kiểm soát công tác kê khai; đẩy mạnh công tác kiểm tra, chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế, hoàn thuế, chống chuyển giá.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: CT

Thực hiện xử lý nghiêm vi phạm về thuế theo Luật Quản lý thuế và các văn bản quy định pháp luật về thuế; triển khai quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nợ, cưỡng chế nợ thuế nhằm giảm số nợ thuế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương nội ngành, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ công chức trong thực thi công vụ, thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thuế gắn với cải cách thủ tục hành chính.

Trưởng Thuế tỉnh Ninh Bình Nguyễn Đình Đức cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên đánh giá, dự báo các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách theo từng địa bàn, sắc thuế, từng khu vực; đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Đối với công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, Trưởng phòng quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp và Trưởng Thuế cơ sở phải bám sát chỉ tiêu nợ thuế do Cục Thuế giao, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật về các biện pháp cưỡng chế nợ thuế; tham mưu xây dựng chuyên đề kiểm tra về công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Cùng với đó, công tác kiểm tra thuế phải bám sát vào chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp; rút ngắn thời giam kiểm tra thực tế tại doanh nghiệp của các đoàn kiểm tra; nâng cao hiệu quả, chất lượng của đoàn kiểm tra.

Ngoài ra, các đơn vị cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội ngành, thực hiện kiểm tra công vụ, nâng cao hiệu quả, chất lượng phục người nộp thuế./.