Vi phạm hàng loạt quy định, một công ty chứng khoán bị xử phạt hơn 1,1 tỷ đồng

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Việt (Viseco) do vi phạm các quy định về giới hạn vay nợ, cho vay, công bố thông tin và sử dụng vốn.

Cụ thể, Công ty cổ phần Chứng khoán Việt (Viseco) bị phạt 175 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về hạn chế vay nợ. Từ ngày 14/4/2024 đến 23/4/2024, tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty vượt quá 5 lần.

Công ty còn bị phạt 187,5 triệu đồng do thực hiện giao dịch cho vay ngoài giao dịch ký quỹ đối với nhân viên công ty; Công ty thực hiện ứng trước tiền bán chứng khoán cho tài khoản giao dịch của người nội bộ công ty.

Công ty cũng bị phạt 175 triệu đồng do thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không thông qua đại hội đồng cổ đông. Theo đó, ngày 23/4/2024, số dư tại tài khoản thanh toán của công ty là 114,9 triệu đồng. Trong ngày 23/4/2024, tài khoản thanh toán nêu trên của công ty nhận được 229,6 tỷ đồng từ tài khoản phong tỏa của công ty tại BIDV. Khoản tiền 229,6 tỷ đồng là số tiền từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu (9 cá nhân) với mục đích mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh. Đến ngày 24/04/2024, công ty sử dụng số tiền 169,6 tỷ đồng (tương ứng 73,8% số tiền thu được từ đợt phát hành) chuyển cho Ngân hàng TMCP Bắc Á với nội dung thu gốc tất toán.

Ngoài ra, Viseco còn bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2024/NQ_HĐQT về vay vốn ngân hàng và Nghị quyết 07/2024/NQ-HĐQT về việc chấp thuận cho nhân viên của công ty được vay số tiền 169,6 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Công ty bị phạt 175 triệu đồng do không báo cáo chính xác về tỷ lệ an toàn tài chính các khoản mục liên quan đến khoản giao dịch đi vay Ngân hàng TMCP Bắc Á và cho vay đối với nhân viên Công ty trên Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính định kỳ tháng tại một số thời điểm 30/4/2024; 31/5/2024; 30/6/2024; Báo cáo không chính xác về giao dịch với người nội bộ (Tổng giám đốc) của Công ty tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2023, 2024.

Viseco tiếp tục bị phạt 85 triệu đồng đối với hành vi không thiết lập, duy trì hệ thống kiểm toán nội bộ trong hoạt động kinh doanh của công ty theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Công ty chứng khoán này còn bị phạt 275 triệu đồng đối với hành vi cho một số nhà đầu tư ứng trước tiền bán chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán quy định tại điểm e khoản 1 Điều 87 Luật Chứng khoán. Tổng mức phạt tiền đối với công ty là 1,16 tỷ đồng.

Đi cùng các mức phạt tiền, Viseco buộc phải báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch và buộc thông qua đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ quy định tại điểm c khoản 9 Điều 8 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không thông qua đại hội đồng cổ đông./.