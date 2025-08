Cổ phiếu TAL chào sàn HOSE, đánh dấu cột mốc 15 năm phát triển

(TBTCO) - Thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX tháng 1/2025 với xu hướng điều chỉnh cả về điểm số và thanh khoản trong tháng đầu năm 2025 do trong kỳ nghỉ Tết dài. Chỉ số HNX Index chốt tháng 1 ở mức 223,01 điểm, giảm 1,94% so với cuối năm 2024. Thanh khoản thị trường cũng giảm chỉ còn 759,1 tỷ đồng/phiên, giảm 22% so với tháng kế trước.