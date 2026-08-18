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Vi phạm công bố thông tin, giao dịch bên liên quan, 3 doanh nghiệp bị phạt 625 triệu đồng

Tấn Minh

Tấn Minh

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16:14 | 18/08/2026
(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 625 triệu đồng. Các vi phạm liên quan đến công bố thông tin, giao dịch với bên liên quan và không tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo quy định.
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Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông, Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP và Công ty cổ phần Xây lắp Hải Long.

Trong đó, Công ty cổ phần Điện nhẹ viễn thông bị phạt tổng cộng 322,5 triệu đồng với 3 hành vi vi phạm. Cụ thể, công ty bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Doanh nghiệp chậm công bố nhiều tài liệu như báo cáo tình hình quản trị, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Công ty còn bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan.

Theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, doanh nghiệp có một số giao dịch mua dịch vụ, thuê tài sản với các tổ chức có liên quan của người nội bộ và giao dịch vay với người nội bộ nhưng không có nghị quyết của ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị thông qua. Ngoài ra, công ty bị phạt 112,5 triệu đồng do không tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025.

Vi phạm công bố thông tin, giao dịch bên liên quan, 3 doanh nghiệp bị phạt 625 triệu đồng
Vi phạm công bố thông tin, giao dịch bên liên quan, 3 doanh nghiệp bị phạt 625 triệu đồng. Ảnh minh họa

UBCKNN cũng xử phạt Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP với số tiền 210 triệu đồng. Trong đó, doanh nghiệp bị phạt 85 triệu đồng do chậm công bố thông tin từ 15 ngày trở lên đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Hội đồng quản trị.

Doanh nghiệp còn bị phạt 125 triệu đồng liên quan đến giao dịch với bên liên quan. Cụ thể, công ty ký hợp đồng thuê tài sản thời hạn 10 năm với Công ty cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji. Ông Nguyễn Hoàng Linh là thành viên Hội đồng quản trị của Tổng Công ty, đồng thời là cổ đông lớn của Công ty cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji, nhưng giao dịch không có nghị quyết của ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị thông qua.

Ngoài ra, Công ty cổ phần Xây lắp Hải Long bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Theo Quyết định số 464/QĐ-XPHC, Công ty chậm công bố từ 15 ngày trở lên hàng loạt tài liệu trong nhiều năm, gồm báo cáo tài chính kiểm toán các năm từ 2022 - 2025; báo cáo thường niên các năm 2022 - 2025; nghị quyết và biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên các năm 2023 - 2026. Doanh nghiệp cũng chậm công bố các báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022; 6 tháng đầu năm và cả năm 2023; 6 tháng đầu năm và cả năm 2024; 6 tháng đầu năm và cả năm 2025./.

Tấn Minh
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