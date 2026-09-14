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Chứng khoán phái sinh ngày 14/9: Sắc đỏ bao phủ, chênh lệch một số kỳ hạn vẫn dương

Tùng Linh

Tùng Linh

17:34 | 14/09/2026
(TBTCO) - Thị trường phái sinh đồng loạt điều chỉnh theo diễn biến kém tích cực của thị trường cơ sở, song điểm đáng chú ý là một số hợp đồng vẫn duy trì chênh lệch dương so với chỉ số VN30, trong khi thanh khoản nhích lên.
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Trên thị trường chứng khoán cơ sở, VN30-Index giằng co quanh tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch trước khi áp lực bán gia tăng mạnh vào nửa cuối phiên chiều. Chỉ số có thời điểm giảm sâu, sau đó thu hẹp một phần mức giảm vào cuối phiên, đóng cửa tại 1.928,57 điểm, mất 8,12 điểm (-0,42%).

Diễn biến trong rổ VN30 khá phân hóa. BSR là cổ phiếu nâng đỡ mạnh nhất, đóng góp gần 4,8 điểm cho chỉ số; VPL đóng góp hơn 3,2 điểm. Ngược lại, VIC, HPG và MWG tạo sức ép lớn nhất, trong đó riêng VIC lấy đi khoảng 2,4 điểm. Tổng mức đóng góp tăng đạt 10,42 điểm, cao hơn mức đóng góp giảm 8,158 điểm, nhưng chưa đủ giúp VN30 giữ sắc xanh vào cuối phiên.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, cả 8 hợp đồng tương lai VN30 và VN100 đều đóng cửa trong sắc đỏ. Hợp đồng tương lai dựa trên VN30 đáo hạn vào tháng 9/2026 (41I1G9000) đóng cửa tại 1.930,9 điểm, giảm 0,47%. Dù vậy, giá hợp đồng vẫn cao hơn chỉ số cơ sở 2,33 điểm, qua đó tiếp tục duy trì chênh lệch dương sau phiên trước.

Trạng thái này cũng xuất hiện tại một số kỳ hạn khác. Hợp đồng VN30 tháng 10 đóng cửa ở 1.930,9 điểm, tương ứng mức chênh lệch dương 2,33 điểm; kỳ hạn tháng 12 cao hơn chỉ số cơ sở 1,33 điểm. Riêng kỳ hạn tháng 3/2027, giá hợp đồng đóng cửa tại 1.925,2 điểm, thấp hơn VN30 3,37 điểm. Như vậy, 3/4 hợp đồng tương lai dựa trên VN30-Index vẫn giữ được chênh lệch dương dù sắc đỏ bao trùm thị trường phái sinh.

Hoạt động giao dịch có phần sôi động hơn, đặc biệt ở hợp đồng tháng 10/2026 khi ngày đáo hạn phái sinh đang tới gần.

Hợp đồng tháng 9 ghi nhận 228.276 hợp đồng được khớp, tăng nhẹ so với phiên trước. Tuy nhiên, khối lượng mở (OI) giảm 14,23% xuống 26.055 hợp đồng. Trong khi đó, OI của hợp đồng tháng 10 tăng mạnh 81,62% lên 4.644 hợp đồng, cho thấy một phần vị thế đang dịch chuyển sang kỳ hạn kế tiếp.

Hợp đồng chính vẫn giữ chênh lệch dương trong lúc VN30 suy yếu về cuối phiên cho thấy tâm lý trên thị trường phái sinh chưa nghiêng hoàn toàn về kịch bản tiêu cực. Dù vậy, sự thu hẹp vị thế mở tại hợp đồng tháng 9 cùng diễn biến giảm đồng loạt của các kỳ hạn cho thấy nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng trước biến động của thị trường chứng khoán cơ sở.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán phái sinh vn30-index sắc đỏ bao trùm

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