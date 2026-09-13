Chứng khoán

Chứng khoán tuần mới (14 - 18/9): Mất mốc 1.800 điểm, thị trường bước vào tuần nhiều biến số

Thanh Thủy

Thanh Thủy

14:46 | 13/09/2026
VN-Index đánh mất gần 58 điểm trong tuần qua, xóa đi phần lớn thành quả của chuỗi hồi phục trước đó và đóng cửa dưới mốc tâm lý 1.800 điểm. Tuần mới, thị trường đứng trước hàng loạt phép thử từ đáo hạn phái sinh, cuộc họp của Fed đến kỳ cơ cấu FTSE, trong khi vùng 1.770 - 1.780 điểm trở thành chốt hỗ trợ đáng chú ý.
aa

Tạm mất mốc 1.800 điểm

Sau 3 tuần hồi phục khá mạnh từ vùng đáy tháng 8, thị trường chứng khoán bất ngờ đảo chiều trong tuần giao dịch từ ngày 7 - 11/9. VN-Index khép tuần tại 1.795,46 điểm, giảm gần 58 điểm, tương đương 3,1%, qua đó đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm vừa chinh phục trước đó.

Riêng trong phiên cuối tuần, áp lực bán đặc biệt mạnh kéo chỉ số giảm khoảng 34 điểm, trong khi 28/30 cổ phiếu trong rổ danh mục VN30 đóng cửa trong sắc đỏ. Nhóm Vingroup, từng nhiều lần giữ vai trò nâng đỡ chỉ số trong các nhịp trước, cũng không còn đủ sức bù đắp cho trạng thái suy yếu trên diện rộng.

Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Kirin (CSI), VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất phiên trong ngày cuối tuần, trong khi khối lượng khớp lệnh cao hơn 21,7% so với bình quân 20 phiên. Đáng chú ý hơn, dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm giá cao gấp 12,5 lần nhóm tăng giá, phản ánh bên bán đã chiếm ưu thế rõ rệt hơn so với những nhịp điều chỉnh trước đó.

Diễn biến này gần như xóa phần lớn thành quả tăng của 2 tuần trước. Từ vùng 1.720 điểm cuối tháng 8/2026, VN-Index từng vượt 1.850 điểm và tiến sát khu vực đỉnh lịch sử, nhưng chỉ sau một tuần, chỉ số lại quay xuống dưới 1.800 điểm.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Pinetree, một trong những yếu tố tạo áp lực lớn lên tâm lý thị trường đến từ bên ngoài khi căng thẳng Trung Đông nóng trở lại. Iran duy trì lập trường cứng rắn trước các biện pháp phong tỏa hàng hải của Mỹ, đẩy giá dầu Brent tăng khoảng 13% trong tuần, lên sát 110 USD/thùng.

Lạm phát Mỹ vẫn neo cao, giá dầu leo thang theo căng thẳng Trung Đông khiến Fed gần như hết dư địa nới lỏng, ngược lại khả năng tăng lãi suất đang được thị trường đặt cược ngày càng nhiều.

Ông Nguyễn Tấn Phong
- chuyên gia phân tích,
Công ty Chứng khoán Pinetree

Giá dầu tăng nhanh khiến nỗi lo lạm phát quay trở lại đúng thời điểm thị trường đang chuẩn bị cho cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào rạng sáng thứ Năm tới. Biến động này sẽ gia tăng kỳ vọng Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách, qua đó gây sức ép lên các tài sản rủi ro tại châu Á, trong đó có Việt Nam.

Dòng vốn ngoại cũng chưa trở thành lực đỡ cho thị trường. Thống kê giao dịch tuần cho thấy, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 1.571 tỷ đồng, nối dài trạng thái rút vốn sau tuần mua ròng hiếm hoi cuối tháng 8/2026.

Chứng khoán tuần mới (14 - 18/9): Mất mốc 1.800 điểm, thị trường bước vào tuần nhiều biến số
Khối ngoại tiếp tục trạng thái bán ròng trong tuần giữa tháng 9/2026. Nguồn: CSI

VHM chịu áp lực lớn nhất với giá trị bán ròng 689 tỷ đồng. Theo sau là STB (334 tỷ đồng), VCB (229 tỷ đồng), CTG (222 tỷ đồng) và VPB (199 tỷ đồng). Như vậy, ngoài VHM, nhóm ngân hàng chiếm phần lớn các vị trí dẫn đầu bên bán.

Ở chiều ngược lại, FPT được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 383 tỷ đồng, tiếp đến là HPG (257 tỷ đồng), VIC (157 tỷ đồng), TCB (151 tỷ đồng) và BSR (135 tỷ đồng).

Dù trở thành cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất riêng trong tuần vừa qua, tính từ đầu năm, FPT vẫn bị bán ròng trên 15.000 tỷ đồng tính từ đầu năm. Xu hướng phân hóa của dòng vốn ngoại càng rõ. HPG vẫn là cổ phiếu được mua ròng lớn nhất với hơn 4.123 tỷ đồng, trong khi VHM đứng đầu chiều bán với hơn 20.752 tỷ đồng.

Ba phép thử: phái sinh, Fed và kỳ cơ cấu FTSE

Tuần giao dịch từ ngày 14 - 18/9 sẽ là một trong những tuần có mật độ sự kiện dày đặc của tháng 9, bao gồm cả yếu tố kỹ thuật trong nước lẫn chính sách tiền tệ quốc tế cùng xuất hiện.

Ngày 17/9 là phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 9, yếu tố thường khiến giao dịch nhóm VN30 và chỉ số cơ sở biến động mạnh hơn vào cuối phiên. Trong bối cảnh VN-Index vừa đánh mất 1.800 điểm và tâm lý ngắn hạn suy yếu, biến động từ thị trường phái sinh có thể làm biên độ giao dịch gia tăng.

Ngay trước đó, tâm điểm lớn nhất của thị trường toàn cầu sẽ là cuộc họp chính sách của Fed vào rạng sáng 17/9. Sau những thông điệp tương đối cứng rắn từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole, thị trường đã nâng đáng kể xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu “diều hâu”, đồng USD có thể mạnh lên, gây sức ép lên tỷ giá USD/VND và làm gia tăng nguy cơ dòng vốn tiếp tục rút khỏi các thị trường mới nổi. Trong điều kiện đó, VN-Index sẽ khó sớm lấy lại mốc 1.800 điểm.

Bên cạnh Fed, tuần tới còn có quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Trong đó, BOJ được kỳ vọng có thể nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 1,25%.

Một biến số quan trọng khác với thị trường Việt Nam nằm ngay sau tuần giao dịch tới là đợt phân bổ đầu tiên liên quan đến FTSE Russell GEIS có hiệu lực từ thứ Hai, ngày 21/9. Vì vậy, phiên cuối tuần 18/9 có thể bắt đầu phản ánh các hoạt động chuẩn bị cơ cấu và kỳ vọng về dòng vốn ngoại trước thời điểm danh mục mới chính thức có hiệu lực.

Chuyên gia từ Pinetree thiên về kịch bản thận trọng, cho rằng tâm lý chờ Fed có thể khiến dòng tiền đứng ngoài, thanh khoản thu hẹp và mốc 1.800 điểm từ hỗ trợ có thể chuyển thành vùng cản. Trong khi đó, CSI cho rằng, xu hướng ngắn hạn đã xấu đi nhưng chưa phá vỡ hoàn toàn cấu trúc tích cực hình thành trong 3 tuần tăng trước đó. Vùng 1.770 - 1.780 điểm được kỳ vọng là hỗ trợ gần, nơi lực cầu có thể xuất hiện trở lại nếu áp lực bán giảm.

Tuần mới không chỉ là bài kiểm tra khả năng giữ vùng hỗ trợ của VN-Index. Ba biến số liên tiếp gồm Fed, đáo hạn phái sinh và kỳ cơ cấu FTSE sẽ quyết định liệu nhịp giảm vừa qua chỉ là một bước lùi trong xu hướng hồi phục, hay mốc 1.800 điểm sẽ trở thành vùng cản mới của thị trường trong phần còn lại của tháng 9./.

Thanh Thủy
Từ khóa:
khối ngoại vn-index fed lãi suất diều hâu

Bài liên quan

Tuần từ 14 – 20/9: Mọi chú ý đổ dồn vào quyết định lãi suất của Fed

Tuần từ 14 – 20/9: Mọi chú ý đổ dồn vào quyết định lãi suất của Fed

Thị trường tiền tệ tuần 7 - 11/9: USD hạ sâu, hút ròng mạnh 33.000 tỷ đồng nhưng lãi suất qua đêm vẫn dưới 2%

Thị trường tiền tệ tuần 7 - 11/9: USD hạ sâu, hút ròng mạnh 33.000 tỷ đồng nhưng lãi suất qua đêm vẫn dưới 2%

Khối ngoại trở lại bán ròng, cổ phiếu BSR ngược dòng thị trường

Khối ngoại trở lại bán ròng, cổ phiếu BSR ngược dòng thị trường

Dành cho bạn

Ngày 13/9: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ, lúa ổn định

Ngày 13/9: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tăng nhẹ, lúa ổn định

Hà Nội thúc vốn cho dự án, mở thêm kênh huy động dài hạn

Hà Nội thúc vốn cho dự án, mở thêm kênh huy động dài hạn

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại New Delhi

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại New Delhi

Thủ tướng Ấn Độ: Sự tham dự của Việt Nam giúp nâng tầm Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Thủ tướng Ấn Độ: Sự tham dự của Việt Nam giúp nâng tầm Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Tổng Giám đốc WTO: Các chỉ số phản ánh năng lực quản trị kinh tế vĩ mô rất tốt của Chính phủ Việt Nam

Tổng Giám đốc WTO: Các chỉ số phản ánh năng lực quản trị kinh tế vĩ mô rất tốt của Chính phủ Việt Nam

Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp với Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Cao Bằng

Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp với Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Cao Bằng

Đọc thêm

Ninh Vân Bay bị phạt 365 triệu đồng do nhiều vi phạm về chứng khoán

Ninh Vân Bay bị phạt 365 triệu đồng do nhiều vi phạm về chứng khoán

(TBTCO) - Công ty cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay bị phạt tổng cộng 365 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ, công bố thông tin sai lệch và không đảm bảo thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.
Kỳ vọng Việt Nam không chỉ là thị trường phân bổ vốn, mà còn là đối tác chiến lược của nhà đầu tư Anh Quốc

Kỳ vọng Việt Nam không chỉ là thị trường phân bổ vốn, mà còn là đối tác chiến lược của nhà đầu tư Anh Quốc

Tại sự kiện Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 ở Luân Đôn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách theo hướng minh bạch, công bằng, nâng cao khả năng tiếp cận thị trường; đồng thời kỳ vọng các nhà đầu tư Vương quốc Anh coi Việt Nam không chỉ là thị trường phân bổ vốn mà còn là đối tác chiến lược trong phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính tương lai.
Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Nhiều doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt hàng loạt doanh nghiệp do vi phạm quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến chậm, không công bố hoặc công bố không đầy đủ báo cáo tài chính, thông tin quản trị và thông tin về trái phiếu.
Ba “ông lớn” ngân hàng tư nhân đua tăng vốn, sắp gia nhập câu lạc bộ vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng

Ba “ông lớn” ngân hàng tư nhân đua tăng vốn, sắp gia nhập câu lạc bộ vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Techcombank vừa thông qua phương án phát hành thêm 50,28% số cổ phiếu qua hai cấu phần, dự kiến nâng vốn điều lệ từ 70.862 tỷ đồng lên 106.593 tỷ đồng. Cùng với Techcombank, MB và VPBank cũng tham gia cuộc đua tăng vốn để gia nhập “câu lạc bộ” vốn điều lệ trên 100.000 tỷ đồng.
Chứng khoán phái sinh ngày 11/9: VN30-Index giảm sâu, chênh lệch dương trở lại

Chứng khoán phái sinh ngày 11/9: VN30-Index giảm sâu, chênh lệch dương trở lại

(TBTCO) - Dù thị trường cơ sở tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh, một tín hiệu đáng chú ý xuất hiện trên thị trường phái sinh khi toàn bộ các hợp đồng tương lai VN30-Index đóng cửa cao hơn chỉ số cơ sở, đưa chênh lệch trở lại trạng thái dương.
Chứng khoán ngày 11/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index mất mốc 1.800 điểm

Chứng khoán ngày 11/9: Áp lực bán gia tăng, VN-Index mất mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khép lại tuần giao dịch với áp lực điều chỉnh gia tăng, sắc đỏ lan rộng ở phần lớn nhóm ngành và VN-Index đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm. Thanh khoản cải thiện đáng kể so với phiên trước, trong khi diễn biến của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục tác động mạnh tới chỉ số.
Tiền gửi co xuống dưới 60%, ngân hàng bù đắp bằng nhiều nguồn vốn "nhạy" với lãi suất

Tiền gửi co xuống dưới 60%, ngân hàng bù đắp bằng nhiều nguồn vốn "nhạy" với lãi suất

Theo ghi nhận của TCBS Research, tiền gửi khách hàng co xuống 59,8% tổng nguồn vốn, tăng 5,5%, thấp hơn mức 9% của tín dụng. Phần thiếu hụt được bù bằng vốn liên ngân hàng và giấy tờ có giá, nhạy hơn với lãi suất ngắn hạn. Trong đó, giấy tờ có giá là nguồn vốn đắt nhất, khiến chi phí vốn toàn ngành sẽ còn neo ở mức cao.
Lợi nhuận "chạy trước" đà hồi phục doanh thu phí, có doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ báo lãi gấp 10 lần

Lợi nhuận "chạy trước" đà hồi phục doanh thu phí, có doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ báo lãi gấp 10 lần

(TBTCO) - Nửa đầu năm 2026, lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ bứt tốc mạnh, có doanh nghiệp tăng trưởng lợi nhuận gấp hơn 10 lần cùng kỳ. Ở mảng kinh doanh cốt lõi, những “điểm sáng” phục hồi dần xuất hiện.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thành phố Quảng Ninh hướng tới nguồn thu bền vững

Thành phố Quảng Ninh hướng tới nguồn thu bền vững

Chứng khoán tuần mới (14 - 18/9): Mất mốc 1.800 điểm, thị trường bước vào tuần nhiều biến số

Chứng khoán tuần mới (14 - 18/9): Mất mốc 1.800 điểm, thị trường bước vào tuần nhiều biến số

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên thảo luận Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Phiên thảo luận Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

Baltica 2: Dấu ấn EPC Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng tại châu Âu

Baltica 2: Dấu ấn EPC Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng tại châu Âu

Sắp đổi tiến độ thanh toán nhà hình thành trong tương lai

Sắp đổi tiến độ thanh toán nhà hình thành trong tương lai

NCB sẽ tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

NCB sẽ tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội

Tuần từ 14 – 20/9: Mọi chú ý đổ dồn vào quyết định lãi suất của Fed

Tuần từ 14 – 20/9: Mọi chú ý đổ dồn vào quyết định lãi suất của Fed

Infographics: Tình hình thực hiện, giải ngân các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027

Infographics: Tình hình thực hiện, giải ngân các dự án phục vụ hội nghị APEC 2027

Ngày 13/9: Giá cao su thế giới tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Ngày 13/9: Giá cao su thế giới tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh

Nâng ngưỡng tính thuế đơn giản: Hộ kinh doanh "nhẹ" nỗi lo tuân thủ

Nâng ngưỡng tính thuế đơn giản: Hộ kinh doanh "nhẹ" nỗi lo tuân thủ

Ngày 13/9: Giá heo hơi đồng loạt đi ngang

Ngày 13/9: Giá heo hơi đồng loạt đi ngang

Tỷ giá USD hôm nay (11/9): Tỷ giá trung tâm tăng trở lại, ECB nâng lãi suất lần 2 và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (11/9): Tỷ giá trung tâm tăng trở lại, ECB nâng lãi suất lần 2 và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (12/9): USD ngân hàng hạ sâu, lạm phát cơ bản Mỹ vượt dự báo trước cuộc họp Fed

Tỷ giá USD hôm nay (12/9): USD ngân hàng hạ sâu, lạm phát cơ bản Mỹ vượt dự báo trước cuộc họp Fed

Ngày 11/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 11/9: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động lớn

Ngày 13/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu đi ngang

Ngày 13/9: Giá cà phê đồng loạt giảm, hồ tiêu đi ngang

Ngày 12/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 12/9: Giá heo hơi tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 11/9: Vàng thế giới đảo chiều giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 11/9: Vàng thế giới đảo chiều giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 13/9: Vàng trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 13/9: Vàng trong nước đồng loạt tăng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +65.28
13/09 | +65.28 (7,656.98 +65.28 (+0.86%))
DJI +509.19
13/09 | +509.19 (52,573.29 +509.19 (+0.98%))
IXIC +251.31
13/09 | +251.31 (26,333.04 +251.31 (+0.96%))
NYA +190.92
13/09 | +190.92 (24,331.56 +190.92 (+0.79%))
XAX -42.48
13/09 | -42.48 (8,622.08 -42.48 (-0.49%))
BUK100P +3.65
13/09 | +3.65 (1,058.56 +3.65 (+0.35%))
RUT +13.00
13/09 | +13.00 (2,903.94 +13.00 (+0.45%))
VIX -2.00
13/09 | -2.00 (15.84 -2.00 (-11.21%))
FTSE +41.52
13/09 | +41.52 (10,650.44 +41.52 (+0.39%))
GDAXI +207.41
13/09 | +207.41 (25,568.56 +207.41 (+0.82%))
FCHI +63.01
13/09 | +63.01 (8,179.77 +63.01 (+0.78%))
STOXX50E +56.16
13/09 | +56.16 (6,325.13 +56.16 (+0.90%))
N100 +14.82
13/09 | +14.82 (1,901.51 +14.82 (+0.79%))
BFX +24.53
13/09 | +24.53 (5,713.36 +24.53 (+0.43%))
MOEX.ME -0.11
13/09 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -148.84
13/09 | -148.84 (24,805.63 -148.84 (-0.60%))
STI +6.18
13/09 | +6.18 (5,695.93 +6.18 (+0.11%))
AXJO -78.20
13/09 | -78.20 (8,741.20 -78.20 (-0.89%))
AORD -88.10
13/09 | -88.10 (8,920.20 -88.10 (-0.98%))
BSESN -120.84
13/09 | -120.84 (74,781.76 -120.84 (-0.16%))
JKSE -47.96
13/09 | -47.96 (6,541.38 -47.96 (-0.73%))
KLSE -18.78
13/09 | -18.78 (1,686.74 -18.78 (-1.10%))
NZ50 -130.68
13/09 | -130.68 (13,580.33 -130.68 (-0.95%))
KS11 -124.01
13/09 | -124.01 (6,909.91 -124.01 (-1.76%))
TWII -755.64
13/09 | -755.64 (46,184.85 -755.64 (-1.61%))
GSPTSE +191.21
13/09 | +191.21 (35,697.49 +191.21 (+0.54%))
BVSP -1,061.70
13/09 | -1,061.70 (187,206.89 -1,061.70 (-0.56%))
MXX -182.05
13/09 | -182.05 (63,924.77 -182.05 (-0.28%))
IPSA -59.68
13/09 | -59.68 (10,887.72 -59.68 (-0.55%))
MERV -58,954.75
13/09 | -58,954.75 (3,098,897.50 -58,954.75 (-1.87%))
TA125.TA 0.00
13/09 | 0.00 (4,121.28 0.00 (0.00%))
CASE30 -476.80
13/09 | -476.80 (56,023.90 -476.80 (-0.84%))
JN0U.JO +31.34
13/09 | +31.34 (7,181.59 +31.34 (+0.44%))
DX-Y.NYB -0.03
13/09 | -0.03 (99.10 -0.03 (-0.03%))
125904-USD-STRD +10.55
13/09 | +10.55 (2,824.33 +10.55 (+0.37%))
XDB +0.20
13/09 | +0.20 (135.28 +0.20 (+0.15%))
XDE -0.10
13/09 | -0.10 (115.98 -0.10 (-0.09%))
000001.SS -46.29
13/09 | -46.29 (3,888.11 -46.29 (-1.18%))
N225 -1,259.61
13/09 | -1,259.61 (64,011.34 -1,259.61 (-1.93%))
XDN +0.35
13/09 | +0.35 (65.12 +0.35 (+0.53%))
XDA +0.13
13/09 | +0.13 (71.71 +0.13 (+0.18%))