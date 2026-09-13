Chứng khoán tuần mới (14 - 18/9): Mất mốc 1.800 điểm, thị trường bước vào tuần nhiều biến số

Tạm mất mốc 1.800 điểm

Sau 3 tuần hồi phục khá mạnh từ vùng đáy tháng 8, thị trường chứng khoán bất ngờ đảo chiều trong tuần giao dịch từ ngày 7 - 11/9. VN-Index khép tuần tại 1.795,46 điểm, giảm gần 58 điểm, tương đương 3,1%, qua đó đánh mất mốc tâm lý 1.800 điểm vừa chinh phục trước đó.

Riêng trong phiên cuối tuần, áp lực bán đặc biệt mạnh kéo chỉ số giảm khoảng 34 điểm, trong khi 28/30 cổ phiếu trong rổ danh mục VN30 đóng cửa trong sắc đỏ. Nhóm Vingroup, từng nhiều lần giữ vai trò nâng đỡ chỉ số trong các nhịp trước, cũng không còn đủ sức bù đắp cho trạng thái suy yếu trên diện rộng.

Theo các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán Kirin (CSI), VN-Index đóng cửa ở mức thấp nhất phiên trong ngày cuối tuần, trong khi khối lượng khớp lệnh cao hơn 21,7% so với bình quân 20 phiên. Đáng chú ý hơn, dòng tiền phân bổ vào nhóm cổ phiếu giảm giá cao gấp 12,5 lần nhóm tăng giá, phản ánh bên bán đã chiếm ưu thế rõ rệt hơn so với những nhịp điều chỉnh trước đó.

Diễn biến này gần như xóa phần lớn thành quả tăng của 2 tuần trước. Từ vùng 1.720 điểm cuối tháng 8/2026, VN-Index từng vượt 1.850 điểm và tiến sát khu vực đỉnh lịch sử, nhưng chỉ sau một tuần, chỉ số lại quay xuống dưới 1.800 điểm.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong - chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Pinetree, một trong những yếu tố tạo áp lực lớn lên tâm lý thị trường đến từ bên ngoài khi căng thẳng Trung Đông nóng trở lại. Iran duy trì lập trường cứng rắn trước các biện pháp phong tỏa hàng hải của Mỹ, đẩy giá dầu Brent tăng khoảng 13% trong tuần, lên sát 110 USD/thùng.

Lạm phát Mỹ vẫn neo cao, giá dầu leo thang theo căng thẳng Trung Đông khiến Fed gần như hết dư địa nới lỏng, ngược lại khả năng tăng lãi suất đang được thị trường đặt cược ngày càng nhiều. Ông Nguyễn Tấn Phong

- chuyên gia phân tích,

Công ty Chứng khoán Pinetree

Giá dầu tăng nhanh khiến nỗi lo lạm phát quay trở lại đúng thời điểm thị trường đang chuẩn bị cho cuộc họp tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào rạng sáng thứ Năm tới. Biến động này sẽ gia tăng kỳ vọng Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách, qua đó gây sức ép lên các tài sản rủi ro tại châu Á, trong đó có Việt Nam.

Dòng vốn ngoại cũng chưa trở thành lực đỡ cho thị trường. Thống kê giao dịch tuần cho thấy, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng khoảng 1.571 tỷ đồng, nối dài trạng thái rút vốn sau tuần mua ròng hiếm hoi cuối tháng 8/2026.

Khối ngoại tiếp tục trạng thái bán ròng trong tuần giữa tháng 9/2026. Nguồn: CSI

VHM chịu áp lực lớn nhất với giá trị bán ròng 689 tỷ đồng. Theo sau là STB (334 tỷ đồng), VCB (229 tỷ đồng), CTG (222 tỷ đồng) và VPB (199 tỷ đồng). Như vậy, ngoài VHM, nhóm ngân hàng chiếm phần lớn các vị trí dẫn đầu bên bán.

Ở chiều ngược lại, FPT được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với 383 tỷ đồng, tiếp đến là HPG (257 tỷ đồng), VIC (157 tỷ đồng), TCB (151 tỷ đồng) và BSR (135 tỷ đồng).

Dù trở thành cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất riêng trong tuần vừa qua, tính từ đầu năm, FPT vẫn bị bán ròng trên 15.000 tỷ đồng tính từ đầu năm. Xu hướng phân hóa của dòng vốn ngoại càng rõ. HPG vẫn là cổ phiếu được mua ròng lớn nhất với hơn 4.123 tỷ đồng, trong khi VHM đứng đầu chiều bán với hơn 20.752 tỷ đồng.

Ba phép thử: phái sinh, Fed và kỳ cơ cấu FTSE

Tuần giao dịch từ ngày 14 - 18/9 sẽ là một trong những tuần có mật độ sự kiện dày đặc của tháng 9, bao gồm cả yếu tố kỹ thuật trong nước lẫn chính sách tiền tệ quốc tế cùng xuất hiện.

Ngày 17/9 là phiên đáo hạn hợp đồng phái sinh tháng 9, yếu tố thường khiến giao dịch nhóm VN30 và chỉ số cơ sở biến động mạnh hơn vào cuối phiên. Trong bối cảnh VN-Index vừa đánh mất 1.800 điểm và tâm lý ngắn hạn suy yếu, biến động từ thị trường phái sinh có thể làm biên độ giao dịch gia tăng.

Ngay trước đó, tâm điểm lớn nhất của thị trường toàn cầu sẽ là cuộc họp chính sách của Fed vào rạng sáng 17/9. Sau những thông điệp tương đối cứng rắn từ Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Jackson Hole, thị trường đã nâng đáng kể xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản.

Theo ông Nguyễn Tấn Phong, nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu “diều hâu”, đồng USD có thể mạnh lên, gây sức ép lên tỷ giá USD/VND và làm gia tăng nguy cơ dòng vốn tiếp tục rút khỏi các thị trường mới nổi. Trong điều kiện đó, VN-Index sẽ khó sớm lấy lại mốc 1.800 điểm.

Bên cạnh Fed, tuần tới còn có quyết định lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ). Trong đó, BOJ được kỳ vọng có thể nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 1,25%.

Một biến số quan trọng khác với thị trường Việt Nam nằm ngay sau tuần giao dịch tới là đợt phân bổ đầu tiên liên quan đến FTSE Russell GEIS có hiệu lực từ thứ Hai, ngày 21/9. Vì vậy, phiên cuối tuần 18/9 có thể bắt đầu phản ánh các hoạt động chuẩn bị cơ cấu và kỳ vọng về dòng vốn ngoại trước thời điểm danh mục mới chính thức có hiệu lực.

Chuyên gia từ Pinetree thiên về kịch bản thận trọng, cho rằng tâm lý chờ Fed có thể khiến dòng tiền đứng ngoài, thanh khoản thu hẹp và mốc 1.800 điểm từ hỗ trợ có thể chuyển thành vùng cản. Trong khi đó, CSI cho rằng, xu hướng ngắn hạn đã xấu đi nhưng chưa phá vỡ hoàn toàn cấu trúc tích cực hình thành trong 3 tuần tăng trước đó. Vùng 1.770 - 1.780 điểm được kỳ vọng là hỗ trợ gần, nơi lực cầu có thể xuất hiện trở lại nếu áp lực bán giảm.

Tuần mới không chỉ là bài kiểm tra khả năng giữ vùng hỗ trợ của VN-Index. Ba biến số liên tiếp gồm Fed, đáo hạn phái sinh và kỳ cơ cấu FTSE sẽ quyết định liệu nhịp giảm vừa qua chỉ là một bước lùi trong xu hướng hồi phục, hay mốc 1.800 điểm sẽ trở thành vùng cản mới của thị trường trong phần còn lại của tháng 9./.