Baltica 2: Dấu ấn EPC Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng tại châu Âu

Hành trình chinh phục siêu dự án điện gió 1,5 GW ngoài khơi Ba Lan

Ngày 12/9/2026, tại Trung tâm Công nghiệp năng lượng và Hậu cần kỹ thuật PTSC, TP. Hồ Chí Minh, diễn ra lễ chúc mừng hoàn thành công tác đưa bốn trạm biến áp ngoài khơi thuộc Dự án Baltica 2 lên xà lan và vận chuyển rời cảng. Sự kiện ghi dấu một chặng quan trọng được hoàn thành an toàn, đúng tiến độ, với sự phối hợp chặt chẽ trong suốt quá trình triển khai giữa Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) và các đối tác Semco Maritime, Ørsted, PGE. PTSC M&C trực thuộc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM).

Các công trình được hạ thủy thành công, chuẩn bị bước vào hành trình ra biển, thực hiện công tác lắp đặt, đấu nối ngoài khơi Ba Lan

Baltica 2 là dự án điện gió ngoài khơi do Ørsted (Đan Mạch) và PGE (Ba Lan) hợp tác phát triển trên biển Baltic, ngoài khơi Ba Lan. Với tổng công suất khoảng 1,5 GW, dự án gồm 107 tua-bin gió và bốn trạm biến áp ngoài khơi (OSS), mỗi trạm có công suất 375 MW, đảm nhiệm việc tiếp nhận điện từ các tua-bin và truyền tải vào bờ. Dự kiến từ quý IV/2027, Baltica 2 sẽ cung cấp điện cho khoảng 2,4 triệu hộ gia đình Ba Lan, góp phần bổ sung nguồn điện tái tạo quy mô lớn cho nước này và thúc đẩy quá trình chuyển dịch năng lượng tại châu Âu. Việc bốn trạm biến áp của dự án được chế tạo tại Việt Nam đánh dấu bước phát triển mới của PTSC M&C trong chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi quốc tế.

Tháng 6/2023, liên danh Semco Maritime – PTSC M&C được trao hợp đồng EPC bốn trạm biến áp ngoài khơi thuộc Dự án Baltica 2, với phạm vi công việc từ thiết kế, mua sắm, thi công đến chạy thử. Gói thầu gồm bốn trạm biến áp và bốn khung đỡ mô-đun, có tổng khối lượng khoảng 16.000 tấn. Trong đó, PTSC M&C đảm nhận chế tạo, lắp đặt hoàn thiện và chạy thử trên bờ tại Việt Nam. Hiện hai trạm biến áp đang trên hành trình đến châu Âu; hai trạm còn lại đã được đưa thành công lên xà lan tại cảng PTSC, sẵn sàng khởi hành. Theo kế hoạch, công tác lắp đặt và đấu nối ngoài khơi Ba Lan sẽ bắt đầu từ tháng 11/2026.

Bốn trạm biến áp của Dự án Baltica 2 trên bãi chế tạo của PTSC M&C

Để được lựa chọn tham gia dự án, PTSC M&C phải trải qua quá trình đánh giá năng lực và đáp ứng các yêu cầu khắt khe của chủ đầu tư về kỹ thuật, chất lượng, an toàn, tiến độ. Kinh nghiệm triển khai các công trình dầu khí ngoài khơi và dự án điện gió ngoài khơi tại thị trường châu Á, cùng cơ sở vật chất, đội ngũ chế tạo và quan hệ hợp tác với Semco Maritime, là nền tảng để doanh nghiệp tham gia Dự án Baltica 2.

Việc triển khai đồng thời bốn trạm biến áp đặt ra yêu cầu cao về tổ chức sản xuất và tích hợp công nghệ. Mỗi trạm tích hợp nhiều thiết bị điện cao áp, điều khiển, bảo vệ và viễn thông, đòi hỏi độ tin cậy, khả năng dự phòng cũng như sự phối hợp đồng bộ giữa các hệ thống. Trong điều kiện không gian hạn chế, toàn bộ trình tự thi công phải được kiểm soát chặt chẽ.

Đáng chú ý, PTSC M&C triển khai Dự án Baltica 2 trong bối cảnh bãi chế tạo đang đồng thời thi công 7 dự án quy mô lớn khác. Trước áp lực rất lớn về mặt bằng và điều phối nguồn lực, doanh nghiệp đã quy hoạch và nâng cấp đồng bộ hạ tầng sản xuất, bố trí tối ưu các phân khu nâng hạ, sơn phủ và lắp ráp chuyên biệt. Vào giai đoạn cao điểm, hơn 2.000 kỹ sư, công nhân cùng hệ thống nhà thầu phụ được điều phối nhịp nhàng, kiểm soát chặt chẽ các giao diện kỹ thuật trên cả bốn công trình song song.

Một trong những phép thử lớn nhất đối với bản lĩnh và tay nghề của người lao động PETROVIETNAM tại dự án là công tác sơn bảo vệ kết cấu. Công trình được chế tạo trong điều kiện nhiệt đới gió mùa tại Việt Nam nhưng phải đảm bảo khả năng chịu đựng khí hậu băng giá, ăn mòn cao tại biển Baltic suốt nhiều thập kỷ.

Đối mặt với bài toán hóc búa này, tinh thần “Chuyên nghiệp” của người lao động PETROVIETNAM đã được khẳng định rõ nét. Khoảng 120.000 m² bề mặt được thi công trong điều kiện môi trường kiểm soát nghiêm ngặt với hệ thống hút ẩm, thông gió hiện đại và quy trình nghiệm thu gắt gao. Vượt qua hai mùa mưa bão nhờ các giải pháp che chắn khoa học và điều phối ca kíp linh hoạt, đội ngũ thi công không chỉ bảo đảm độ bền tuyệt đối cho lớp phủ mà còn đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các phòng thiết bị chuyên dụng. Việc chủ động lắp đặt, đấu nối và chạy thử toàn diện hệ thống điện cao áp ngay trên bờ đã triệt tiêu sớm các lỗi kỹ thuật, giảm thiểu tối đa rủi ro và chi phí khi thi công ngoài khơi Ba Lan.

Việc hoàn thành xuất sắc công tác chế tạo và chạy thử trên bờ các trạm biến áp trong điều kiện áp lực tiến độ đa dự án là minh chứng thuyết phục cho năng lực tổ chức sản xuất, phân bổ nguồn lực và kiểm soát chất lượng đạt chuẩn quốc tế của PTSC M&C.

Các trạm biến áp trên hành trình vượt biển đến châu Âu

Kết quả của dự án còn gắn liền với sự hợp tác chặt chẽ giữa PTSC M&C, Semco Maritime, Ørsted và PGE. Ông Steen Brodbæk, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Semco Maritime, đánh giá: “Tất cả các dự án mà Semco Maritime và PTSC M&C cùng thực hiện, hai bên đều thể hiện sự cam kết rất cao. Với tinh thần minh bạch trong hợp tác, chúng tôi đã cùng nhau triển khai những dự án tốt, đạt chất lượng cao và đáp ứng sự hài lòng của khách hàng”.

Mở rộng thị trường quốc tế, khẳng định năng lực EPC Việt Nam trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi

Theo ông Tô Ngọc Tú - Giám đốc PTSC M&C, Baltica 2 có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên công trình điện gió ngoài khơi do doanh nghiệp tham gia thực hiện được xuất khẩu từ Việt Nam sang châu Âu. “Với chúng tôi, đây là hành trình đưa kinh nghiệm, năng lực và khát vọng của PTSC M&C đến một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới”, ông Tú chia sẻ.

Dự án giúp PTSC M&C củng cố niềm tin của các chủ đầu tư quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh khi tham gia các dự án tiếp theo. Kinh nghiệm quản lý đồng thời nhiều trạm biến áp ngoài khơi, điều phối các nhà thầu và đáp ứng yêu cầu cao của thị trường châu Âu góp phần làm dày thêm hồ sơ năng lực của doanh nghiệp. Đây cũng là nền tảng để PTSC M&C chuẩn hóa quy trình EPC, phát triển đội ngũ chuyên môn và chuẩn bị nguồn lực cho những công trình có quy mô lớn hơn.

Người lao động thi công dự án trên bãi chế tạo PTSC M&C

Thành công của Dự án Baltica 2 góp phần nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ kỹ thuật điện gió ngoài khơi của PTSC, đồng thời mở rộng sự hiện diện của PTSC và PETROVIETNAM trên thị trường dịch vụ kỹ thuật năng lượng quốc tế. Việc tham gia liên danh EPC và cung cấp các công trình cho thị trường châu Âu cũng cho thấy năng lực công nghiệp, dịch vụ kỹ thuật được tích lũy từ lĩnh vực dầu khí đang tiếp tục phát huy giá trị trong chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo.

Kết quả này cho thấy công nghiệp – năng lượng Việt Nam có khả năng đáp ứng yêu cầu của các dự án điện gió quy mô lớn trên thế giới. Từ cơ sở sản xuất trong nước, đội ngũ kỹ sư và người lao động PETROVIETNAM đã góp phần nâng cao sự hiện diện của Việt Nam trong chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi quốc tế, mở rộng cơ hội xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ kỹ thuật năng lượng. Qua đó, năng lực kỹ thuật và sản xuất của Việt Nam được đóng góp trực tiếp vào quá trình chuyển dịch năng lượng toàn cầu./.