Hà Nội thúc vốn cho dự án, mở thêm kênh huy động dài hạn

Khơi thông nguồn vốn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp

Phát biểu kết luận hội nghị, đánh giá tình hình phát triển của Thủ đô, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Đức Ấn cho biết, trong 8 tháng năm 2026, dù tăng trưởng chưa đạt kế hoạch đề ra, song mức tăng GRDP của Hà Nội vẫn cao hơn mức bình quân cả nước và cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Kết quả này thể hiện nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô.

Trong 8 tháng năm 2026, NHNN đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ổn định tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng. Theo đó, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đã tăng 9,91% so với cuối năm 2025; cơ cấu tín dụng tiếp tục tập trung vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, với khoảng trên 77% dư nợ phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tại Hà Nội, tăng trưởng tín dụng cũng đạt trên 13%, cao hơn mức bình quân của toàn hệ thống, góp phần đáp ứng nhu cầu vốn phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Linh Phạm

Tuy nhiên, để khơi thông nguồn vốn, theo Thống đốc Phạm Đức Ấn, không thể chỉ trông chờ vào nguồn vốn ngân hàng. Các dự án lớn cần cơ cấu nhiều nguồn vốn khác nhau, trong đó vốn của chính quyền địa phương, thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp và các hình thức hợp tác công tư đều có vai trò quan trọng.

“Ngân hàng cũng không phải là ngành duy nhất để cấp nguồn lực, nguồn vốn” - Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, đồng thời lưu ý việc huy động, phân bổ nguồn vốn phải được tính toán phù hợp, bảo đảm khả năng hoàn vốn và an toàn hệ thống.

Đối với NHNN Chi nhánh khu vực I, Thống đốc NHNN yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò đầu mối kết nối chính sách tiền tệ, tín dụng với thực tiễn phát triển kinh tế Thủ đô; theo dõi sát huy động vốn, tăng trưởng tín dụng, lãi suất, nợ xấu và khả năng hấp thụ vốn để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.

“NHNN cũng sẽ phối hợp với thành phố tháo gỡ những vấn đề liên quan đến cơ chế, chính sách; hoàn thiện hạ tầng dữ liệu, kết nối dữ liệu doanh nghiệp, thuế, hóa đơn, bảo hiểm và các dữ liệu hợp pháp khác, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa”- ông Phạm Đức Ấn chia sẻ.

Ưu tiên dự án có khả năng giải ngân

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cho hay, những tháng cuối năm, Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh đưa vốn vào các dự án và phát huy những lĩnh vực có tiềm năng đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 chỉ còn hơn 3 tháng, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu các đơn vị triển khai ngay việc rà soát, phân loại các dự án theo khả năng giải ngân và nhu cầu vốn.

Lãnh đạo TP. Hà Nội giao Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành và NHNN Chi nhánh khu vực 1 rà soát, phân loại dự án thành các nhóm: dự án đủ điều kiện, có thể giải ngân; dự án còn vướng mắc cần tháo gỡ; dự án quy mô lớn cần chuẩn bị phương án vốn trung và dài hạn.

Đối với những doanh nghiệp có nhu cầu vốn và khả năng giải ngân, cần lập danh sách để phối hợp với NHNN Chi nhánh khu vực 1 và hệ thống ngân hàng thương mại, bảo đảm nguồn cung vốn, nhất là cho các dự án đã đủ điều kiện triển khai.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu tập trung tháo gỡ thủ tục đối với các công trình, dự án thuộc thẩm quyền của thành phố, nhất là những vướng mắc về đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng và xây dựng.

Đối với danh sách 341 dự án chậm, muộn và 170 dự án mới bổ sung, các sở, ngành phải khẩn trương xử lý vướng mắc; người đứng đầu cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ... Khi dự án được tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục pháp lý, các cơ quan phải trao đổi, thông báo ngay với hệ thống ngân hàng để bảo đảm khả năng cấp tín dụng và giải ngân.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng kết luận hội nghị. Ảnh: Linh Phạm

Đối với các dự án lớn, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị tiếp tục tăng cường hợp vốn, đồng tài trợ. NHNN Chi nhánh khu vực 1 phối hợp với các cơ quan quản lý đầu tư của thành phố tổng hợp, báo cáo NHNN xem xét, xử lý những khó khăn về cơ chế tín dụng, giới hạn cấp tín dụng và nguồn vốn trung, dài hạn.

Thành phố đã có danh mục các dự án đề nghị có cơ chế đặc thù về hạn mức tín dụng và sẽ tiếp tục tổng hợp, báo cáo Thống đốc NHNN về một số dự án quy mô rất lớn cần cơ chế đặc thù theo tinh thần Luật Thủ đô.

Chủ động nguồn vốn trung - dài hạn cho giai đoạn 2027 - 2030

Đối với giai đoạn 2027 - 2030, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, thành phố sẽ chủ động xây dựng phương án huy động vốn cho các dự án lớn, đa dạng hóa nguồn vốn trung và dài hạn.

Hà Nội đang triển khai các dự án quy mô lớn như khu đô thị đa mục tiêu, các tuyến đường sắt đô thị, trục cảnh quan sông Hồng, mở rộng Quốc lộ 1... Vì vậy, việc chuẩn bị nguồn vốn phải được thực hiện đồng thời với quá trình chuẩn bị đầu tư.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu, ngay từ giai đoạn đầu chuẩn bị các dự án lớn, phải xác định sơ bộ cơ cấu nguồn vốn, nhu cầu tín dụng và phương án sắp xếp, huy động vốn. Các tổ chức tín dụng cần tham gia sớm để nghiên cứu phương án hợp vốn, đồng tài trợ, nhất là đối với nguồn vốn trung và dài hạn.

TP. Hà Nội sẽ tiếp tục đa dạng hóa nguồn lực tài chính, kết hợp đầu tư công, tín dụng ngân hàng, hợp tác công - tư (PPP), thị trường vốn và các nguồn lực hợp pháp khác; giao Sở Tài chính phối hợp các tổ chức ngân hàng nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu thủ đô, đồng thời rà soát, nâng cao vai trò của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố trong huy động nguồn lực.

Các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp trao thỏa thuận hợp tác tài trợ vốn dưới sự chứng kiến của lãnh đạo NHNN và TP. Hà Nội. Ảnh: Linh Phạm

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị xây dựng cơ sở dữ liệu về nhu cầu vốn của các dự án trọng điểm, qua đó tạo thuận lợi cho sự phối hợp giữa hệ thống tài chính, ngân hàng với doanh nghiệp và các dự án đầu tư trên địa bàn. Cùng với đó, thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Sở Tài chính, NHNN Chi nhánh khu vực 1, các sở chuyên ngành, tổ chức tín dụng và chủ đầu tư, tập trung vào các dự án trọng điểm, dự án có quy mô vốn lớn.