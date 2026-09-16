Đầu tư

Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Diệu Hoa

Diệu Hoa

hanh.tbtc@gmail.com
09:53 | 16/09/2026
(TBTCO) - Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo công cụ tài chính quản lý nguồn ngân sách dành cho lĩnh vực này, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
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Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng đã ký Quyết định số 4989/QĐ-UBND ngày 14/9/2026 về việc thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của TP. Hà Nội.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội ký Quyết định số 4990/QĐ-UBND ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ.

Theo các quyết định, Quỹ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách trực thuộc UBND Thành phố, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, có tư cách pháp nhân và con dấu.

Theo Điều lệ, Quỹ tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn tài chính từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác để triển khai các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được Thành phố tài trợ, đặt hàng; hỗ trợ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quỹ vừa quản lý nguồn ngân sách thành phố chi cho các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, vừa huy động, tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực xã hội hợp pháp. Qua đó, Quỹ tập trung vào các nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô, hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh và mức độ tự chủ của nền kinh tế.

Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh minh họa

Quỹ hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo đảm đúng mục tiêu, phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với định hướng, kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính, tài sản và các nguồn lực của Quỹ phải đúng mục đích, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm; không hỗ trợ trùng lặp từ nguồn ngân sách nhà nước cho cùng một nội dung, nhiệm vụ hoặc hạng mục chi.

Đối với các khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ, viện trợ, hiến, tặng, việc tiếp nhận và sử dụng phải công khai, minh bạch, không tạo lợi ích trái quy định pháp luật cho bên đóng góp trong quá trình xét chọn, thẩm định, tài trợ, đặt hàng, hỗ trợ nhiệm vụ.

Điều lệ quy định Quỹ thực hiện cơ chế chấp nhận rủi ro có kiểm soát trong hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phân định rõ trách nhiệm, phòng, chống xung đột lợi ích, tham nhũng, tiêu cực và lãng phí.

Hoạt động của Quỹ được thực hiện trên nền tảng số, cơ sở dữ liệu và các công cụ quản lý phù hợp; bảo đảm công khai thông tin, kiểm tra, giám sát, kiểm toán và trách nhiệm giải trình theo quy định. Quỹ không làm thay nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố.

Quỹ thực hiện 13 nhiệm vụ, với cơ cấu gồm Hội đồng quản lý Quỹ, Cơ quan điều hành Quỹ và Ban Kiểm soát Quỹ.

Nội dung chi gồm tài trợ, đặt hàng nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án, hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ triển khai các chính sách về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thủ đô. Quỹ cũng chi cho hoạt động của các cơ quan quản lý, điều hành, kiểm soát, hội đồng tư vấn, chuyên gia tư vấn; thuê kiểm toán độc lập, dịch vụ công nghệ số, dịch vụ chuyên môn và các chi phí cần thiết khác.

Việc cấp kinh phí được thực hiện theo quyết định, hợp đồng hoặc thỏa thuận, gắn với mục tiêu, tiến độ, sản phẩm đầu ra, hiệu quả, tác động và mức độ rủi ro của nhiệm vụ.

Điều lệ quy định Quỹ không ký hợp đồng tài trợ, đặt hàng, hỗ trợ đối với cơ quan, tổ chức được giao điều hành Quỹ.

Việc tài trợ, đặt hàng, hỗ trợ đối với cổ đông, tổ chức góp vốn vào Cơ quan điều hành Quỹ và các doanh nghiệp được Cơ quan điều hành Quỹ góp vốn phải thực hiện thông qua thẩm định độc lập. Thành viên có lợi ích liên quan không được tham gia thẩm định, biểu quyết, quyết định.

Cơ quan, tổ chức được giao điều hành Quỹ phải báo cáo Hội đồng quản lý Quỹ, Ban Kiểm soát Quỹ và Sở Khoa học và Công nghệ về danh mục tổ chức, doanh nghiệp có liên quan về sở hữu, đầu tư, quản trị.

Sau khi Quỹ được thành lập, Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Kho bạc Nhà nước Khu vực I và cơ quan liên quan tham mưu UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố ban hành hoặc trình ban hành các văn bản cần thiết để Quỹ đi vào hoạt động.
Diệu Hoa
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