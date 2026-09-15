Thuế - Hải quan

Hải quan Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác về phân loại, trị giá và xuất xứ

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
21:25 | 15/09/2026
(TBTCO) - Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào đẩy mạnh trao đổi chuyên môn về phân loại hàng hóa, trị giá hải quan và xuất xứ, qua đó chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc thực tiễn và nâng cao năng lực thực thi nghiệp vụ cho cán bộ hải quan hai nước.
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Ngày 15/9/2026, tại Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Khóa tập huấn nâng cao năng lực cho Hải quan Lào về phân loại hàng hóa, trị giá hải quan và xuất xứ đã được khai mạc. Đây là hoạt động hợp tác nằm trong Kế hoạch Hợp tác năm 2026 giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào, đã được lãnh đạo Hải quan hai nước thống nhất, phê duyệt.

Hải quan Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác về phân loại, trị giá và xuất xứ
Hải quan Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác về phân loại, trị giá và xuất xứ. Ảnh: Cục HQ

Đoàn công tác Hải quan Việt Nam do bà Mai Thị Vân Anh, Phó trưởng Ban Nghiệp vụ thuế hải quan làm Trưởng đoàn, cùng đại diện Ban Nghiệp vụ Thuế hải quan, Ban Giám sát quản lý về hải quan và Văn phòng Cục.

Về phía Hải quan Lào, khóa tập huấn có sự tham gia của 31 cán bộ đến từ các đơn vị thuộc Cục Hải quan Lào và các đơn vị hải quan địa phương trên cả nước. Phó Cục trưởng Hải quan Lào tham dự và khai mạc khóa tập huấn.

Diễn ra trong 4 ngày, từ 15 - 18/9, chương trình tập trung vào 3 chuyên đề nghiệp vụ cốt lõi gồm phân loại hàng hóa, trị giá hải quan và xuất xứ hàng hóa. Đây đều là những lĩnh vực có vai trò quan trọng trong xác định nghĩa vụ thuế, áp dụng chính sách quản lý hàng hóa và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ Hải quan Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cách thức tổ chức và triển khai nghiệp vụ đối với từng chuyên đề. Hải quan Lào cũng trao đổi về thực tế thực hiện tại Lào, những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng.

Đáng chú ý, sau mỗi nội dung chia sẻ, hai bên sẽ tổ chức các phiên hỏi - đáp nhằm trao đổi trực tiếp, làm rõ những vấn đề nghiệp vụ và kinh nghiệm xử lý các tình huống thực tế.

Thông qua khóa tập huấn, Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào tiếp tục tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và nâng cao năng lực cán bộ, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa cơ quan Hải quan hai nước trong lĩnh vực quản lý hải quan.
Song Linh
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hợp tác hải quan Việt Nam Lào phân loại hàng hóa hải quan trị giá và xuất xứ hàng hóa chia sẻ kinh nghiệm nghiệp vụ hải quan quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa

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