Thuế - Hải quan

13 bước kê khai thuế đơn giản bằng Chatbot trên eTax Mobile

Văn Tuấn

Văn Tuấn

tuantbtc@gmail.com
09:45 | 16/09/2026
(TBTCO) - Nhằm tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh trong việc kê khai thuế, ngành Thuế đã bổ sung tiện ích kê khai thuế bằng Chatbot trên ứng dụng eTax Mobile. Việc bổ sung tiện ích này nhằm cụ thể hóa định hướng chuyển đổi số của ngành Thuế, lấy người nộp thuế làm trung tâm và từng bước đưa các dịch vụ thuế điện tử đến gần hơn với người dân, hộ kinh doanh.
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Thực hiện kê khai thuế là một trong những nội dung mà hộ kinh doanh thường xuyên phải thực hiện. Với đặc thù số lượng lớn, quy mô và trình độ tiếp cận công nghệ khác nhau, việc đơn giản hóa quy trình, tăng tính trực quan và hỗ trợ người nộp thuế trong từng thao tác có ý nghĩa thiết thực.

Theo đó, chức năng kê khai thuế hộ kinh doanh trên Chatbot là một trong những chức năng được bổ sung, nâng cấp trên trợ lý ảo của ứng dụng eTax Mobile. Chức năng được thiết kế nhằm hướng dẫn người sử dụng thực hiện kê khai thuế ngay trên môi trường điện tử.

13 bước kê khai thuế đơn giản bằng Chatbot trên eTax Mobile
13 bước kê khai thuế đơn giản. Ảnh được tạo có sự hỗ trợ của AI

Đối tượng thực hiện là hộ kinh doanh đã có mã số thuế đăng ký kinh doanh. Hiện chức năng hỗ trợ kê khai tờ khai mẫu 01/CNKD đối với trường hợp có doanh thu trong năm trên 1 tỷ đồng. Một số trường hợp như tờ khai bổ sung, tờ khai 01/TKN đối với nhóm có doanh thu đến 1 tỷ đồng và tờ khai 01/BĐS hiện chưa được hỗ trợ trên Chatbot, người nộp thuế thực hiện trên ứng dụng eTax.

Điểm đáng chú ý là người nộp thuế không nhất thiết phải ghi nhớ toàn bộ quy trình thao tác. Sau khi đăng nhập eTax Mobile bằng mã số thuế của hộ kinh doanh và truy cập Trợ lý ảo, người nộp thuế có thể bắt đầu luồng kê khai bằng cách lựa chọn chức năng hỗ trợ khai thuế hộ kinh doanh hoặc trực tiếp đặt câu hỏi cho Chatbot, như “Tôi muốn kê khai HKD”, “Tôi là CNKD muốn kê khai thuế”…

Từ đó, Chatbot lần lượt hỗ trợ người nộp thuế cung cấp các thông tin cần thiết như doanh thu dự kiến, hình thức và kỳ kê khai, địa điểm kinh doanh, đối tượng kê khai, ngành nghề kinh doanh, doanh thu tính thuế… Hệ thống đồng thời hiển thị số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân tạm tính để người nộp thuế kiểm tra và điều chỉnh trước khi tiếp tục.

Không chỉ hỗ trợ nhập thông tin, luồng kê khai trên Chatbot còn được thiết kế để xử lý những nội dung phát sinh trong quá trình kê khai. Tùy trường hợp, hệ thống hỗ trợ lựa chọn kỳ kê khai, nhóm ngành nghề, doanh thu giá trị gia tăng và doanh thu thu nhập cá nhân; đồng thời đưa ra các thông tin tính thuế để người nộp thuế kiểm tra trước khi xác nhận.

Đặc biệt, với lần đầu kê khai hộ kinh doanh, hệ thống còn hỗ trợ kê khai thông tin tài khoản ngân hàng nếu chưa có dữ liệu, gồm tên chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng mở tài khoản.

Sau khi hoàn tất, toàn bộ thông tin được hệ thống tổng hợp để người nộp thuế kiểm tra, có thể kết xuất thông tin, xem tờ khai dưới dạng PDF và thực hiện nộp tờ khai, xác nhận OTP để hoàn tất.

Với cách tiếp cận “Chatbot hướng dẫn - người nộp thuế chủ động cung cấp, kiểm tra và xác nhận thông tin”, chức năng mới góp phần giảm bớt thao tác, tăng tính trực quan trong quá trình kê khai và tạo thêm một phương thức tiếp cận dịch vụ thuế điện tử thuận tiện cho hộ kinh doanh.

Cục Thuế khuyến nghị hộ kinh doanh chuẩn bị đầy đủ, chính xác các thông tin về doanh thu, ngành nghề, địa điểm kinh doanh và các khoản thuế, phí phát sinh trước khi thực hiện kê khai. người nộp thuế có thể tham khảo infographic hướng dẫn kèm theo để thực hiện từng bước trên eTax Mobile./.

Văn Tuấn
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