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Ngày 16/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh

06:32 | 16/09/2026
Giá lúa gạo hôm nay (16/9) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động nhẹ, giao dịch mua bán sôi động. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18, Đài Thơm 8, OM 5451, IR 50404, OM 34 đồng loạt giảm 200 đồng/kg.
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Ngày 16/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh
Giá lúa tươi hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long biến động theo chiều hướng giảm. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay giảm 200 đồng/kg dao động ở mốc 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi Đài Thơm 8 giảm 200 đồng/kg dao động ở mốc 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa tươi OM 5451 giảm 200 đồng/kg dao động mốc 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi IR 50404 giảm 200 đồng/kg dao động ở mức 5.800 - 6.000 đồng/kg; lúa tươi OM 34 giảm 200 đồng/kg dao động mốc 5.600 - 5.700 đồng/kg.

Tại các địa phương hôm nay, giao dịch mua bán khá, giá biến động. Tại An Giang, thương lái hỏi múa đề, giá các loại giảm nhẹ. Tại Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh, Cần Thơ, Vĩnh Long, giao dịch mua bán mới ít, giá lúa biến động nhẹ.

Vơi mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 hôm nay dao động ở mức 8.850 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.300 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.350 - 8.600 đồng/kg. Hiện tấm thơm 3 - 4 tăng 200 đồng/kg dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.350 - 7.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ giá gạo đứng giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo Đài thơm dao động 15.500 - 16.500 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 13.500 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg; gạo OM 18 dao động ở mốc 15.500 - 16.500 đồng/kg.

Phân khúc nếp ổn định. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 - 9.700 đồng/kg; giá nếp IR 4625 tươi ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với đầu tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 445 - 450 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 367 - 371 USD/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 534 - 538 USD/tấn.

Giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan ở mức 478 - 482 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với Việt Nam và các quốc gia xuất khẩu hàng đầu khác.

Tại Pakistan, giá gạo 5% tấm đứng ở mức thấp hơn, dao động từ 408 - 412 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, giá gạo trắng 5% tấm ở mức 370 - 374 USD/tấn; gạo đồ 5% tấm dao động trong khoảng 373 - 377 USD/tấn./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá lúa tươi giá gạo đồng bằng sông cửu long

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