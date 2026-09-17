Đầu tư

TP. Hồ Chí Minh thúc giải ngân đầu tư công, 71 phường, xã được yêu cầu tăng tốc

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
09:48 | 17/09/2026
(TBTCO) - Chỉ còn thời gian ngắn để hoàn thành mục tiêu giải ngân 70% vốn đầu tư công vào cuối quý III/2026, TP. Hồ Chí Minh đang yêu cầu 71 phường, xã có tỷ lệ giải ngân chưa đạt phải tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
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Theo rà soát của TP. Hồ Chí Minh, công tác giải ngân vốn đầu tư công tại các phường, xã đã có chuyển biến tích cực trong tháng 7, tháng 8 và từ đầu tháng 9/2026. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa đồng đều giữa các địa phương, khi một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức chung của thành phố.

Tình trạng này khiến yêu cầu nâng cao trách nhiệm điều hành tại cấp cơ sở được đặt ra rõ hơn trong giai đoạn cuối quý III. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công không chỉ phản ánh tiến độ triển khai dự án mà còn được TP. Hồ Chí Minh đưa vào tiêu chí đánh giá KPI đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tại cuộc họp về tình hình giải ngân vốn đầu tư công của các phường, xã, đặc khu diễn ra chiều ngày 16/9, Sở Tài chính đề nghị các địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn trong những ngày còn lại của tháng 9 và quý IV/2026, đồng thời chủ động rà soát các khó khăn, vướng mắc để có phương án xử lý.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Hoàng Nguyên Dinh, tiến độ giải ngân chậm trong 6 tháng đầu năm chủ yếu xuất phát từ các yếu tố khách quan. Tuy nhiên, từ tháng 7 và tháng 8, tình hình đã có sự cải thiện, cho thấy khi các điểm nghẽn được tháo gỡ, tiến độ giải ngân có thể được thúc đẩy nhanh hơn.

Lãnh đạo UBND thành phố cho rằng, dù nguồn vốn được giao cho các phường, xã không chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kế hoạch vốn đầu tư công, với hơn 36.000 tỷ đồng trên tổng số 147.000 tỷ đồng của toàn thành phố, nhưng đây là nguồn lực trực tiếp phục vụ phát triển hạ tầng tại địa phương. Vì vậy, các đơn vị cần chủ động hơn trong tổ chức thực hiện, thay vì chờ hướng dẫn hoặc xử lý từng vướng mắc phát sinh.

TP. Hồ Chí Minh thúc giải ngân đầu tư công, 71 phường, xã được yêu cầu tăng tốc
TP. Hồ Chí Minh yêu cầu 71 phường, xã tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm. Ảnh: Lê Toàn

Một trong những yêu cầu được TP. Hồ Chí Minh đặt ra là các địa phương nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ liên quan đến điều hòa vốn, danh mục dự án khởi công mới và đề xuất danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2031. Đây được xem là cơ sở để thành phố tiếp tục điều chỉnh kế hoạch vốn, bảo đảm nguồn lực được phân bổ đúng tiến độ và đúng nhu cầu thực tế.

Bên cạnh giải ngân vốn, vấn đề bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cũng được đưa vào nhóm nhiệm vụ cần xử lý sớm. Các phường, xã, đặc khu được yêu cầu báo cáo nhu cầu sử dụng cát san lấp, cát xây dựng, đá trong những tháng cuối năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2031 trên cơ sở danh mục công trình dự kiến triển khai.

Theo kế hoạch, các thông tin này sẽ được tổng hợp để thành phố có phương án cân đối nguồn vật liệu, phục vụ triển khai các dự án đầu tư công trong thời gian tới, hạn chế tình trạng thiếu nguồn cung làm ảnh hưởng tiến độ thi công.

Ngoài ra, đối với các dự án có liên quan đến di dời hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống điện, TP. Hồ Chí Minh yêu cầu địa phương chủ động xây dựng phương án hỗ trợ, bồi thường mặt bằng và phối hợp với Tổng Công ty Điện lực Thành phố để lên kế hoạch di dời phù hợp với tiến độ dự án.

Từ nay đến hết quý III/2026, nhiệm vụ trọng tâm của các phường, xã, đặc khu là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh khối lượng thực hiện và hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh./.

Lạc Nguyên
Từ khóa:
TP. Hồ Chí Minh giải ngân đầu tư công tháo gỡ khó khăn giải ngân vốn

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