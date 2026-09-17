Đầu tư

Gia Lai thu hút hơn 190.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Lạc Nguyên

Lạc Nguyên

nguyenlactbtcvn@gmail.com
17:23 | 17/09/2026
(TBTCO) - Từ đầu năm 2026 đến nay, Gia Lai thu hút hơn 190.000 tỷ đồng vốn đầu tư vào 214 dự án mới, cho thấy sức hút ngày càng lớn của địa phương đối với các dòng vốn trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và nông nghiệp quy mô lớn.
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Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã thu hút 214 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 190.112,35 tỷ đồng, vượt 25,88% kế hoạch thu hút 170 dự án được UBND tỉnh giao.

Riêng từ ngày 11/9 đến 16/9/2026, Gia Lai cấp quyết định chấp thuận thu hút 10 dự án mới với tổng vốn đầu tư 9.163,78 tỷ đồng. Trong đó, 7 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp có tổng vốn 8.592,76 tỷ đồng; 3 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp có tổng vốn 571,02 tỷ đồng, gồm một dự án FDI.

Các dự án quy mô lớn được thu hút trong kỳ gồm Nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với vốn đầu tư 3.486,6 tỷ đồng; Dự án Phát triển nông nghiệp bền vững Thaco Agri tại xã Pờ Tó với vốn đầu tư 3.816 tỷ đồng; Dự án Nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hội Phú với vốn đầu tư 740,66 tỷ đồng.

Cơ cấu dòng vốn đầu tư cho thấy lĩnh vực công nghiệp tiếp tục giữ vai trò chủ đạo tại Gia Lai. Toàn tỉnh hiện có 111 dự án công nghiệp với tổng vốn đầu tư 153.545,15 tỷ đồng, chiếm phần lớn tổng vốn đăng ký. Các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 55 dự án với tổng vốn 14.258,95 tỷ đồng; thương mại, dịch vụ, du lịch có 21 dự án với tổng vốn 7.697,33 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, các dự án trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 207 dự án, tổng vốn 186.037,47 tỷ đồng. Khu vực FDI có 7 dự án với tổng vốn 4.074,88 tỷ đồng, tương đương 156,73 triệu USD.

Cùng với thu hút dự án mới, Gia Lai tiếp tục thực hiện rà soát, điều chỉnh hoạt động đầu tư. Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã điều chỉnh chủ trương đầu tư 82 dự án, trong đó có các dự án tăng vốn thêm 11.685,51 tỷ đồng; đồng thời thu hồi, chấm dứt 29 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 4.586 tỷ đồng.

Ở lĩnh vực phát triển doanh nghiệp, từ ngày 1/1 đến 9/9/2026, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 2.672 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 39.353 tỷ đồng, tăng khoảng 19,71% về số doanh nghiệp và tăng khoảng 155% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2025.

Với kết quả thu hút vốn tăng mạnh, Gia Lai đang tập trung phát triển các nhóm ngành có lợi thế như công nghiệp chế biến, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao và hạ tầng, hướng tới nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương./.

Lạc Nguyên
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