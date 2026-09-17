Thuế - Hải quan

Hải quan làm việc với Tập đoàn Intel, thúc đẩy hợp tác và tạo thuận lợi thương mại

Song Linh

Song Linh

haitrinhtbtc@gmail.com
15:08 | 17/09/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan và Tập đoàn Intel Hoa Kỳ thống nhất tăng cường trao đổi, phối hợp tháo gỡ vướng mắc xuất nhập khẩu, thúc đẩy quan hệ đối tác Hải quan - doanh nghiệp và tạo thuận lợi thương mại.
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Ngày 16/9/2026, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với đại diện Tập đoàn Intel Hoa Kỳ, trao đổi về hoạt động xuất nhập khẩu, thủ tục hải quan và kế hoạch hoạt động của Tập đoàn tại Việt Nam trong thời gian tới.

Hải quan làm việc với Intel, thúc đẩy hợp tác và tạo thuận lợi thương mại
Ông Âu Anh Tuấn (ngồi thứ 3 từ phải sang) chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Cục HQ

Tại buổi làm việc, đại diện Intel chia sẻ kế hoạch hoạt động của Tập đoàn tại Việt Nam trong những năm tới, đồng thời trao đổi về một số vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

Intel là một trong những tập đoàn công nghệ hàng đầu của Hoa Kỳ, có hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hoạt động của các tập đoàn công nghệ lớn góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghệ cao, chuỗi cung ứng và hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam.

Trên tinh thần hợp tác, đại diện Cục Hải quan trao đổi, cập nhật các quy định liên quan đến lĩnh vực hải quan, đồng thời khẳng định tiếp tục chú trọng cải cách, hiện đại hóa, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, đầu tư và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Việc tạo thuận lợi thương mại được triển khai gắn với yêu cầu bảo đảm doanh nghiệp tuân thủ đúng quy định pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Cục Hải quan đánh giá cao sự chủ động của Intel trong duy trì trao đổi, phối hợp với cơ quan hải quan.

Theo đó, việc duy trì các kênh đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn có hoạt động đầu tư, sản xuất và xuất nhập khẩu, giúp cơ quan Hải quan kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Đây cũng là cơ sở để cơ quan Hải quan tiếp tục hoàn thiện phương thức quản lý theo hướng đơn giản hóa quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ và tạo môi trường xuất nhập khẩu minh bạch, thuận lợi.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi và phối hợp trong thời gian tới.

Cục Hải quan khẳng định tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam; thúc đẩy tạo thuận lợi thương mại, bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu phù hợp với quy định của pháp luật.
Song Linh
Từ khóa:
hợp tác hải quan Intel tạo thuận lợi thương mại hoạt động xuất nhập khẩu thủ tục hải quan xuất nhập khẩu quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp cải cách thủ tục hải quan

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