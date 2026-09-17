Thuế - Hải quan

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách 8 tháng đạt hơn 86% dự toán

Đức Việt

Đức Việt

leducviettbtc@gmail.com
13:42 | 17/09/2026
(TBTCO) - Theo Thuế tỉnh Cao Bằng, thu ngân sách tháng 8 do đơn vị thực hiện được 132 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng năm 2026 được 1.452,8 tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán pháp lệnh, đạt 85% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025.
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Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách tháng 7 tháng tăng hơn 9% so với cùng kỳ

Đánh giá kết quả thu 8 tháng, ông Nguyễn Việt Long - Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho biết, so với dự toán giao, có 2/17 khoản thu hoàn thành vượt dự toán: thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 190,4%; thuế thu nhập cá nhân đạt 111%; có 7/17 khoản thu không đạt tiến độ thu thuế bình quân: thu thuế bảo vệ môi trường đạt 44,6%; thu tiền thuê nhà, bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 26,4%; thu cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên đạt 45,7%...

So với cùng kỳ năm trước, có một số khoản thu tăng trưởng, như thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước địa phương tăng 23,4%; thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương tăng 32,5%; thu thuế thu nhập cá nhân tăng 12%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 72,3%; thu lệ phí trước bạ tăng 36,4%...

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách quý III và cả năm 2026, theo ông Long, trong tháng 9, Thuế tỉnh Cao Bằng thường xuyên rà soát, đánh giá để tham mưu, kiến nghị với UBND tỉnh các giải pháp để tăng cường quản lý nguồn thu; đôn đốc thu kịp thời những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu.

Thuế tỉnh Cao Bằng thu ngân sách 8 tháng đạt hơn 86% dự toán
Công chức Thuế tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Đồng thời, đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế thông qua việc đổi mới phương thức, phát triển đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền; thực hiện giải đáp, hỗ trợ kịp thời các vướng mắc về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế cho người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, tập trung xử lý dứt điểm người nộp thuế ở trạng thái bỏ địa chỉ kinh doanh, ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế còn tồn. Đồng thời kiểm soát chặt chẽ phát sinh mới, không để tình trạng các hồ sơ giải thể, chấm dứt hoạt động mới phát sinh bị chậm trễ trong công tác giải quyết hồ sơ.

Đơn vị cũng phối hợp với cơ quan Công an, UBND các xã, phường, các cơ quan liên quan về rà soát chuẩn hóa mã số thuế cá nhân theo Đề án 06 thực hiện theo chỉ đạo của Cục Thuế...

Trưởng Thuế tỉnh Cao Bằng cho hay, trong những tháng cuối năm, đơn vị đẩy mạnh triển khai công tác quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định; thực hiện phân loại các khoản nợ thuế chính xác; giao chỉ tiêu thu nợ, tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra chặt chẽ tiến độ thực hiện các chỉ tiêu thu nợ và hạn chế phát sinh thêm nợ mới.
Đức Việt
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