Doanh nghiệp

AgriS ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Singapore - Kết nối nghiên cứu và công nghệ với vốn, thị trường quốc tế

14:54 | 18/09/2026
(TBTCO) - AgriS (Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa, HOSE: SBT) chính thức khai trương Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu AgriS Global Innovation Center tại Singapore, hướng tới thúc đẩy thương mại hóa đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp thông qua kết nối nghiên cứu, công nghệ, sản xuất, nguồn vốn và thị trường quốc tế.
aa

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ AgriS Global NEXUS 2026 - Converge to Elevate, với sự tham dự của đại diện các cơ quan chính phủ, ngoại giao, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Singapore và khu vực.

Ông Trần Phước Anh, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Singapore, chia sẻ: “Việc AgriS lựa chọn Singapore để thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu thể hiện sự tự tin ngày càng lớn và khát vọng vươn ra quốc tế của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam. Thông qua Trung tâm, AgriS hướng tới kết nối nghiên cứu khoa học với ứng dụng thương mại; năng lực nông nghiệp với công nghệ và nguồn vốn quốc tế; thế mạnh sản xuất của Việt Nam với thị trường khu vực và toàn cầu. Trong định hướng đó, Singapore giữ vai trò là điểm hội tụ chiến lược, kết nối nền tảng nông nghiệp của AgriS tại Việt Nam và khu vực với các trường đại học, viện nghiên cứu, đối tác công nghệ, nhà đầu tư và khách hàng quốc tế”.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu AgriS là đầu mối thường trực tại Singapore, kết nối khoa học, công nghệ, dữ liệu và thông tin thị trường với năng lực sản xuất và chuỗi giá trị của AgriS, qua đó rút ngắn hành trình từ phát triển ý tưởng, kiểm chứng đến ứng dụng và thương mại hóa.

Trung tâm tập trung vào bốn vai trò chiến lược: thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa trong nông nghiệp; kết nối R&D với doanh nghiệp và thị trường quốc tế; thúc đẩy tích hợp chuỗi cung ứng và gia tăng giá trị; đồng thời tạo nền tảng cho chiến lược mở rộng khu vực và toàn cầu của AgriS.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS, nhấn mạnh: “Đổi mới sáng tạo tạo ra giá trị khi khoa học đi từ nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn, được tích hợp vào chuỗi giá trị và tiếp cận thị trường ở quy mô đủ lớn. Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu AgriS được xây dựng như giao điểm hội tụ - nơi kết nối các đối tác chiến lược, năng lực khoa học và công nghệ, nền tảng nông nghiệp và sản xuất, nguồn vốn cùng thị trường quốc tế. Từ Singapore, chúng tôi hướng tới rút ngắn hành trình từ ý tưởng đến thương mại hóa, đồng thời mở ra những lộ trình mới để đổi mới sáng tạo nông nghiệp từ Việt Nam và khu vực tiếp cận thị trường toàn cầu”.

AgriS ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Singapore - Kết nối nghiên cứu và công nghệ với vốn, thị trường quốc tế
Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS chia sẻ về vai trò của AgriS Global Innovation Center trong kết nối nghiên cứu, công nghệ, nguồn vốn và thị trường quốc tế.

Tại AgriS Global Innovation Center, AgriS phối hợp với các chuyên gia và đối tác công nghệ trong nước, quốc tế để thử nghiệm và đồng phát triển các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao. Các giải pháp được kết nối từ sớm với điều kiện sản xuất, yêu cầu công nghệ, nguồn vốn và nhu cầu thị trường, qua đó nâng cao khả năng ứng dụng, thương mại hóa và mở rộng quy mô.

AgriS Global Innovation Center được phát triển trên nền tảng mạng lưới nghiên cứu và hợp tác mà AgriS đã xây dựng tại Việt Nam, Australia, Indonesia và Singapore. AgriS hiện quản lý gần 90.000 ha vùng nguyên liệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Australia; vận hành 11 Trung tâm AgTech, cùng khoảng 9.000 ha nông trường nghiên cứu tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Australia và Indonesia.

Mở rộng hợp tác nghiên cứu và thương mại hóa

Trên nền tảng kết nối giữa nghiên cứu và thực tiễn sản xuất, tại AgriS Global NEXUS 2026, AgriS và Đại học Công nghệ Nanyang Singapore (NTU Singapore), thông qua Global Mind Agriculture (GMA), công bố ý định tiếp tục phát triển Phòng thí nghiệm liên kết AgriS - NTU về Đổi mới Sinh học Thích ứng, dự kiến đặt tại FRESH@NTU.

AgriS ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Singapore - Kết nối nghiên cứu và công nghệ với vốn, thị trường quốc tế
AgriS và các đối tác thúc đẩy các hướng hợp tác chiến lược trong nghiên cứu, công nghệ, phát triển thị trường và thương mại hóa tại AgriS Global NEXUS 2026.

Phòng thí nghiệm dự kiến kết nối năng lực nghiên cứu khoa học tại Singapore với nền tảng kiểm chứng thực địa, sản xuất và thương mại hóa của AgriS tại các thị trường nông nghiệp ở khu vực nhiệt đới.

AgriS đồng thời ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Hội Marketing Việt Nam (VMA), mở rộng mạng lưới hợp tác từ nghiên cứu, công nghệ đến phát triển thị trường và thương mại hóa. Thông qua Trung tâm tại Singapore, AgriS hướng tới đóng vai trò nền tảng kết nối năng lực đổi mới sáng tạo đa ngành của Việt Nam với mạng lưới nghiên cứu, công nghệ, nguồn vốn và thị trường quốc tế.

Đổi mới sáng tạo trên toàn chuỗi giá trị

Các hoạt động nghiên cứu và hợp tác được triển khai trên nền tảng chuỗi giá trị nông nghiệp của AgriS, kết nối R&D với vùng nguyên liệu, sản xuất, dữ liệu, tài chính, logistics và thị trường nhằm phát triển các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu nguồn lực và gia tăng giá trị từ nông nghiệp.

Định hướng này được thể hiện qua chiến lược “Nâng tầm Nông nghiệp - Kiến tạo Giá trị Bền vững” với mục tiêu mở rộng giá trị tạo ra từ nông nghiệp, từ nguyên liệu sang các sản phẩm giá trị gia tăng, công nghệ, tri thức, mô hình kinh doanh và các giải pháp thương mại có khả năng nhân rộng.

Danh mục của AgriS hiện gồm gần 200 sản phẩm thực phẩm và nông nghiệp từ mía, dừa, lúa gạo, chuối và dứa, cùng các giải pháp dinh dưỡng có nguồn gốc tự nhiên. Trên nền tảng này, Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu kết nối nghiên cứu, kiểm chứng thực địa, sản xuất và thị trường, tạo điều kiện để các giải pháp mới được đánh giá về tính khả thi, nhu cầu thị trường và khả năng mở rộng trước khi triển khai thương mại.

Trung tâm được ra mắt trong khuôn khổ AgriS Global NEXUS 2026 – Converge to Elevate, nơi AgriS cùng các đối tác trao đổi về cách ASEAN có thể chuyển hóa lợi thế nông nghiệp thành các sản phẩm và giải pháp có giá trị cao hơn thông qua kết nối khoa học, chính sách, doanh nghiệp, tài chính và thị trường quốc tế.

Chương trình đồng thời mở rộng các cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, công nghệ, phát triển nhân tài, đầu tư xuyên biên giới, tích hợp chuỗi cung ứng và thương mại hóa.

AgriS ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Singapore - Kết nối nghiên cứu và công nghệ với vốn, thị trường quốc tế
Các chuyên gia và đối tác trao đổi về tiềm năng nông nghiệp Đông Nam Á và những hướng đi giúp chuyển hóa R&D, đổi mới sáng tạo thành giá trị thương mại có khả năng mở rộng.

Với Singapore là một đầu mối chiến lược trong mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế, AgriS hướng tới kết nối năng lực nghiên cứu, vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị tại các thị trường đang hoạt động với công nghệ, nguồn vốn và khách hàng toàn cầu. Thông qua AgriS Global NEXUS, tập đoàn tiếp tục phát triển hệ sinh thái hợp tác nhằm đưa các giải pháp nông nghiệp từ nghiên cứu và thử nghiệm đến ứng dụng thực tiễn, thương mại hóa và mở rộng trên thị trường quốc tế./.

Hồng Chi
Từ khóa:
AgriS Global Innovation Center tại Singapore AgriS Global NEXUS 2026

Dành cho bạn

Từ “có hàng” đến “có đơn”: Bài toán mới của doanh nghiệp Việt

Từ “có hàng” đến “có đơn”: Bài toán mới của doanh nghiệp Việt

Giá đường giảm mạnh trước sức ép từ giá dầu

Giá đường giảm mạnh trước sức ép từ giá dầu

Mở rộng không gian hợp tác đầu tư Việt Nam - EU

Mở rộng không gian hợp tác đầu tư Việt Nam - EU

Bộ Tài chính tổng kết thực hiện 3 luật quốc phòng trước yêu cầu mới

Bộ Tài chính tổng kết thực hiện 3 luật quốc phòng trước yêu cầu mới

Từ nâng hạng đến thu hút dòng vốn dài hạn vào thị trường Việt Nam

Từ nâng hạng đến thu hút dòng vốn dài hạn vào thị trường Việt Nam

4 tháng dồn sức thực hiện kế hoạch của nửa năm

4 tháng dồn sức thực hiện kế hoạch của nửa năm

Đọc thêm

Hải quan mở khai thử nghiệm chứng từ điện tử định dạng mới

Hải quan mở khai thử nghiệm chứng từ điện tử định dạng mới

(TBTCO) - Từ ngày 15/10 đến 15/11/2026, Cục Hải quan dự kiến mở hệ thống để doanh nghiệp chuyển phát nhanh quốc tế và doanh nghiệp ưu tiên khai thử nghiệm chứng từ điện tử theo định dạng mới, chủ động hoàn thiện phần mềm và kết nối trước khi áp dụng chính thức.
Hoàn thiện Luật Nhà ở, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

Hoàn thiện Luật Nhà ở, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển

(TBTCO) - Góp ý dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các chuyên gia đề nghị làm rõ cơ chế nhà ở cho thuê, phân cấp quản lý và cải tạo chung cư, qua đó nâng cao tính minh bạch, khả thi của chính sách trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10/2026.
Hải quan làm việc với Tập đoàn Intel, thúc đẩy hợp tác và tạo thuận lợi thương mại

Hải quan làm việc với Tập đoàn Intel, thúc đẩy hợp tác và tạo thuận lợi thương mại

(TBTCO) - Cục Hải quan và Tập đoàn Intel Hoa Kỳ thống nhất tăng cường trao đổi, phối hợp tháo gỡ vướng mắc xuất nhập khẩu, thúc đẩy quan hệ đối tác Hải quan - doanh nghiệp và tạo thuận lợi thương mại.
Áp dụng quy định mới về hồ sơ thuế tiêu thụ đặc biệt

Áp dụng quy định mới về hồ sơ thuế tiêu thụ đặc biệt

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa có văn bản gửi các Chi cục Hải quan khu vực, yêu cầu khẩn trương quán triệt và thực hiện Thông tư 136/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính. Quy định mới sửa đổi, bổ sung chi tiết hồ sơ xác định nghĩa vụ thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất, gia công xuất khẩu, chính thức áp dụng từ ngày 15/9/2026.
Doanh nghiệp đón cơ hội từ hơn 1.000 tỷ đồng nhu cầu mua sắm

Doanh nghiệp đón cơ hội từ hơn 1.000 tỷ đồng nhu cầu mua sắm

(TBTCO) - Hơn 1.000 tỷ đồng nhu cầu mua sắm được ghi nhận cho giai đoạn 2026 - 2027 cùng 350 phiên kết nối 1:1 ngay trong ngày khai mạc đang mở ra cơ hội tiếp cận dự án, tìm kiếm đối tác và mở rộng kinh doanh cho doanh nghiệp công nghiệp.
ETF nội địa bước vào cuộc đua khác biệt hóa

ETF nội địa bước vào cuộc đua khác biệt hóa

(TBTCO) - Các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) theo chiến lược đang mở rộng lựa chọn đầu tư trên thị trường. Tuy nhiên, xét về số lượng chứng chỉ quỹ lưu hành, quy mô vẫn tập trung chủ yếu ở các ETF truyền thống. Cuộc đua vì thế không chỉ nằm ở thiết kế sản phẩm mới, mà ở khả năng tạo nhu cầu đầu tư thực sự.
Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Hà Nội thành lập Quỹ Phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo công cụ tài chính quản lý nguồn ngân sách dành cho lĩnh vực này, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hợp pháp cho các chương trình, dự án, nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Hải quan Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác về phân loại, trị giá và xuất xứ

Hải quan Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác về phân loại, trị giá và xuất xứ

(TBTCO) - Hải quan Việt Nam và Hải quan Lào đẩy mạnh trao đổi chuyên môn về phân loại hàng hóa, trị giá hải quan và xuất xứ, qua đó chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ vướng mắc thực tiễn và nâng cao năng lực thực thi nghiệp vụ cho cán bộ hải quan hai nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thúc lắp điện mặt trời mái nhà tại công sở, trường học, bệnh viện

Thúc lắp điện mặt trời mái nhà tại công sở, trường học, bệnh viện

SPS siết chuẩn, doanh nghiệp xuất khẩu phải đi trước một bước

SPS siết chuẩn, doanh nghiệp xuất khẩu phải đi trước một bước

Hoàn thành xuất gạo dự trữ hỗ trợ học sinh tại Cao Bằng, Bắc Ninh

Hoàn thành xuất gạo dự trữ hỗ trợ học sinh tại Cao Bằng, Bắc Ninh

AgriS ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Singapore - Kết nối nghiên cứu và công nghệ với vốn, thị trường quốc tế

AgriS ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Singapore - Kết nối nghiên cứu và công nghệ với vốn, thị trường quốc tế

Chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp không chỉ là đổi “tấm giấy” pháp lý

Chuyển từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp không chỉ là đổi “tấm giấy” pháp lý

Giá vàng thế giới vượt mốc 4.300 USD giữa áp lực lãi suất

Giá vàng thế giới vượt mốc 4.300 USD giữa áp lực lãi suất

Liên danh 5 thành viên trúng gói thầu 432,484 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng hồ chứa nước Liệt Sơn - Núi Ngang (Quảng Ngãi)

Liên danh 5 thành viên trúng gói thầu 432,484 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng hồ chứa nước Liệt Sơn - Núi Ngang (Quảng Ngãi)

Ngày 17/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 17/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9/2026

Giá vàng hôm nay ngày 18/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đảo chiều

Giá vàng hôm nay ngày 18/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đảo chiều

Tỷ giá USD hôm nay (17/9): USD đồng loạt đi lên, Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (17/9): USD đồng loạt đi lên, Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 16/9: Vàng thế giới lùi về dưới 4.300 USD, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 17/9: Vàng thế giới và trong nước diễn biến trái chiều

Giá vàng hôm nay ngày 17/9: Vàng thế giới và trong nước diễn biến trái chiều