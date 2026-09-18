AgriS ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu tại Singapore - Kết nối nghiên cứu và công nghệ với vốn, thị trường quốc tế

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ AgriS Global NEXUS 2026 - Converge to Elevate, với sự tham dự của đại diện các cơ quan chính phủ, ngoại giao, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp đến từ Việt Nam, Singapore và khu vực.

Ông Trần Phước Anh, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Singapore, chia sẻ: “Việc AgriS lựa chọn Singapore để thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu thể hiện sự tự tin ngày càng lớn và khát vọng vươn ra quốc tế của khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam. Thông qua Trung tâm, AgriS hướng tới kết nối nghiên cứu khoa học với ứng dụng thương mại; năng lực nông nghiệp với công nghệ và nguồn vốn quốc tế; thế mạnh sản xuất của Việt Nam với thị trường khu vực và toàn cầu. Trong định hướng đó, Singapore giữ vai trò là điểm hội tụ chiến lược, kết nối nền tảng nông nghiệp của AgriS tại Việt Nam và khu vực với các trường đại học, viện nghiên cứu, đối tác công nghệ, nhà đầu tư và khách hàng quốc tế”.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu AgriS là đầu mối thường trực tại Singapore, kết nối khoa học, công nghệ, dữ liệu và thông tin thị trường với năng lực sản xuất và chuỗi giá trị của AgriS, qua đó rút ngắn hành trình từ phát triển ý tưởng, kiểm chứng đến ứng dụng và thương mại hóa.

Trung tâm tập trung vào bốn vai trò chiến lược: thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thương mại hóa trong nông nghiệp; kết nối R&D với doanh nghiệp và thị trường quốc tế; thúc đẩy tích hợp chuỗi cung ứng và gia tăng giá trị; đồng thời tạo nền tảng cho chiến lược mở rộng khu vực và toàn cầu của AgriS.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS, nhấn mạnh: “Đổi mới sáng tạo tạo ra giá trị khi khoa học đi từ nghiên cứu vào ứng dụng thực tiễn, được tích hợp vào chuỗi giá trị và tiếp cận thị trường ở quy mô đủ lớn. Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu AgriS được xây dựng như giao điểm hội tụ - nơi kết nối các đối tác chiến lược, năng lực khoa học và công nghệ, nền tảng nông nghiệp và sản xuất, nguồn vốn cùng thị trường quốc tế. Từ Singapore, chúng tôi hướng tới rút ngắn hành trình từ ý tưởng đến thương mại hóa, đồng thời mở ra những lộ trình mới để đổi mới sáng tạo nông nghiệp từ Việt Nam và khu vực tiếp cận thị trường toàn cầu”.

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT AgriS chia sẻ về vai trò của AgriS Global Innovation Center trong kết nối nghiên cứu, công nghệ, nguồn vốn và thị trường quốc tế.

Tại AgriS Global Innovation Center, AgriS phối hợp với các chuyên gia và đối tác công nghệ trong nước, quốc tế để thử nghiệm và đồng phát triển các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao. Các giải pháp được kết nối từ sớm với điều kiện sản xuất, yêu cầu công nghệ, nguồn vốn và nhu cầu thị trường, qua đó nâng cao khả năng ứng dụng, thương mại hóa và mở rộng quy mô.

AgriS Global Innovation Center được phát triển trên nền tảng mạng lưới nghiên cứu và hợp tác mà AgriS đã xây dựng tại Việt Nam, Australia, Indonesia và Singapore. AgriS hiện quản lý gần 90.000 ha vùng nguyên liệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Australia; vận hành 11 Trung tâm AgTech, cùng khoảng 9.000 ha nông trường nghiên cứu tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Australia và Indonesia.

Mở rộng hợp tác nghiên cứu và thương mại hóa

Trên nền tảng kết nối giữa nghiên cứu và thực tiễn sản xuất, tại AgriS Global NEXUS 2026, AgriS và Đại học Công nghệ Nanyang Singapore (NTU Singapore), thông qua Global Mind Agriculture (GMA), công bố ý định tiếp tục phát triển Phòng thí nghiệm liên kết AgriS - NTU về Đổi mới Sinh học Thích ứng, dự kiến đặt tại FRESH@NTU.

AgriS và các đối tác thúc đẩy các hướng hợp tác chiến lược trong nghiên cứu, công nghệ, phát triển thị trường và thương mại hóa tại AgriS Global NEXUS 2026.

Phòng thí nghiệm dự kiến kết nối năng lực nghiên cứu khoa học tại Singapore với nền tảng kiểm chứng thực địa, sản xuất và thương mại hóa của AgriS tại các thị trường nông nghiệp ở khu vực nhiệt đới.

AgriS đồng thời ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST) và Hội Marketing Việt Nam (VMA), mở rộng mạng lưới hợp tác từ nghiên cứu, công nghệ đến phát triển thị trường và thương mại hóa. Thông qua Trung tâm tại Singapore, AgriS hướng tới đóng vai trò nền tảng kết nối năng lực đổi mới sáng tạo đa ngành của Việt Nam với mạng lưới nghiên cứu, công nghệ, nguồn vốn và thị trường quốc tế.

Đổi mới sáng tạo trên toàn chuỗi giá trị

Các hoạt động nghiên cứu và hợp tác được triển khai trên nền tảng chuỗi giá trị nông nghiệp của AgriS, kết nối R&D với vùng nguyên liệu, sản xuất, dữ liệu, tài chính, logistics và thị trường nhằm phát triển các giải pháp nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu nguồn lực và gia tăng giá trị từ nông nghiệp.

Định hướng này được thể hiện qua chiến lược “Nâng tầm Nông nghiệp - Kiến tạo Giá trị Bền vững” với mục tiêu mở rộng giá trị tạo ra từ nông nghiệp, từ nguyên liệu sang các sản phẩm giá trị gia tăng, công nghệ, tri thức, mô hình kinh doanh và các giải pháp thương mại có khả năng nhân rộng.

Danh mục của AgriS hiện gồm gần 200 sản phẩm thực phẩm và nông nghiệp từ mía, dừa, lúa gạo, chuối và dứa, cùng các giải pháp dinh dưỡng có nguồn gốc tự nhiên. Trên nền tảng này, Trung tâm Đổi mới sáng tạo toàn cầu kết nối nghiên cứu, kiểm chứng thực địa, sản xuất và thị trường, tạo điều kiện để các giải pháp mới được đánh giá về tính khả thi, nhu cầu thị trường và khả năng mở rộng trước khi triển khai thương mại.

Trung tâm được ra mắt trong khuôn khổ AgriS Global NEXUS 2026 – Converge to Elevate, nơi AgriS cùng các đối tác trao đổi về cách ASEAN có thể chuyển hóa lợi thế nông nghiệp thành các sản phẩm và giải pháp có giá trị cao hơn thông qua kết nối khoa học, chính sách, doanh nghiệp, tài chính và thị trường quốc tế.

Chương trình đồng thời mở rộng các cơ hội hợp tác trong nghiên cứu, công nghệ, phát triển nhân tài, đầu tư xuyên biên giới, tích hợp chuỗi cung ứng và thương mại hóa.

Các chuyên gia và đối tác trao đổi về tiềm năng nông nghiệp Đông Nam Á và những hướng đi giúp chuyển hóa R&D, đổi mới sáng tạo thành giá trị thương mại có khả năng mở rộng.

Với Singapore là một đầu mối chiến lược trong mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc tế, AgriS hướng tới kết nối năng lực nghiên cứu, vùng nguyên liệu và chuỗi giá trị tại các thị trường đang hoạt động với công nghệ, nguồn vốn và khách hàng toàn cầu. Thông qua AgriS Global NEXUS, tập đoàn tiếp tục phát triển hệ sinh thái hợp tác nhằm đưa các giải pháp nông nghiệp từ nghiên cứu và thử nghiệm đến ứng dụng thực tiễn, thương mại hóa và mở rộng trên thị trường quốc tế./.