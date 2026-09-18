Thuế - Hải quan

Kê khai thuế nhanh, dễ hơn với Trợ lý ảo AI eTax Mobile

Tuấn Nguyễn

Tuấn Nguyễn

11:34 | 18/09/2026
(TBTCO) - Chức năng kê khai thuế hộ kinh doanh qua trợ lý ảo (Chatbot AI) là một trong những chức năng mới được ngành Thuế bổ sung, nâng cấp trên ứng dụng eTax Mobile. Chức năng được thiết kế nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai thuế ngay trên môi trường điện tử và từng bước đưa các dịch vụ thuế điện tử đến gần hơn với người dân, hộ kinh doanh.
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Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người nộp thuế

Kê khai thuế là một trong những nội dung mà hộ kinh doanh thường xuyên phải thực hiện. Trước đây, mỗi kỳ kê khai thuế, nhiều hộ kinh doanh (đặc biệt là người mới ra kinh doanh) thường lúng túng, không biết bắt đầu từ đâu, phải nhờ đến cán bộ thuế hoặc người khác hỗ trợ.

Với đặc thù số lượng lớn, quy mô và trình độ tiếp cận công nghệ khác nhau, việc đơn giản hóa quy trình, tăng tính trực quan và hỗ trợ người nộp thuế trong từng thao tác có ý nghĩa thiết thực. Nhận diện rõ vấn đề, ngành Thuế đã bổ sung, nâng cấp đưa Chatbot AI vào ứng dụng trên ứng dụng eTax Mobile.

Kê khai thuế nhanh, dễ hơn với Trợ lý ảo AI eTax Mobile
Chatbot AI hỗ trợ hộ kinh doanh khai thuế đơn giản trên ứng dụng eTax Mobile. Ảnh: Đức Thanh

Với Chatbot AI, người nộp thuế chỉ cần tương tác theo hình thức hỏi - đáp đơn giản. Chatbot AI sẽ đặt từzzzng câu hỏi cụ thể (doanh thu bao nhiêu, kê khai mới hay bổ sung, kê khai cho quý nào, ngành nghề gì,...) và tự động gợi ý nội dung tờ khai hoàn chỉnh.

Bà Trần Thị Xuân - Ban chuyển đổi số (Cục Thuế) cho biết, chức năng kê khai thuế hộ kinh doanh qua Chatbot AI là một trong những chức năng được bổ sung, nâng cấp trên ứng dụng eTax Mobile. Chức năng được thiết kế nhằm hướng dẫn người sử dụng thực hiện kê khai thuế ngay trên môi trường điện tử.

Đối tượng thực hiện là hộ kinh doanh đã có mã số thuế đăng ký kinh doanh. Hiện chức năng hỗ trợ kê khai tờ khai mẫu 01/CNKD đối với trường hợp có doanh thu trong năm trên 1 tỷ đồng. Một số trường hợp như tờ khai bổ sung, tờ khai 01/TKN đối với nhóm có doanh thu đến 1 tỷ đồng và tờ khai 01/BĐS hiện chưa được hỗ trợ trên Chatbot AI, người nộp thuế thực hiện trên ứng dụng eTax.

Với sự hỗ trợ của Chatbot AI, việc kê khai thuế giờ đây không còn là nỗi lo hay gánh nặng, mà người dân có thể “Tự làm - Tự hiểu - Tự thực hiện” ngay trên chiếc điện thoại thông minh của mình. Việc bổ sung, nâng cấp đưa Chatbot AI vào ứng dụng eTax Mobile không chỉ đơn thuần là hỗ trợ người nộp thuế khai thuế, mà còn nhằm mục đích đưa công nghệ AI đến gần hơn với đời sống thường ngày của người dân.

Điểm đáng chú ý là người nộp thuế không nhất thiết phải ghi nhớ toàn bộ quy trình thao tác. Sau khi đăng nhập eTax Mobile bằng mã số thuế của hộ kinh doanh và truy cập Trợ lý ảo, người nộp thuế có thể bắt đầu luồng kê khai bằng cách lựa chọn chức năng hỗ trợ khai thuế hộ kinh doanh hoặc trực tiếp đặt câu hỏi cho Chatbot, như “Tôi muốn kê khai HKD”, “Tôi là CNKD muốn kê khai thuế”…

Từ đó, Chatbot AI lần lượt hỗ trợ người nộp thuế cung cấp các thông tin cần thiết như doanh thu dự kiến, hình thức và kỳ kê khai, địa điểm kinh doanh, đối tượng kê khai, ngành nghề kinh doanh, doanh thu tính thuế… Hệ thống đồng thời hiển thị số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân tạm tính để người nộp thuế kiểm tra và điều chỉnh trước khi tiếp tục.

Giúp hộ kinh doanh giảm thiểu sai sót

Không chỉ hỗ trợ nhập thông tin, luồng kê khai trên Chatbot AI còn được thiết kế để xử lý những nội dung phát sinh trong quá trình kê khai. Tùy trường hợp, hệ thống hỗ trợ lựa chọn kỳ kê khai, nhóm ngành nghề, doanh thu giá trị gia tăng và doanh thu thu nhập cá nhân; đồng thời đưa ra các thông tin tính thuế để người nộp thuế kiểm tra trước khi xác nhận.

Đặc biệt, với lần đầu kê khai hộ kinh doanh, hệ thống còn hỗ trợ kê khai thông tin tài khoản ngân hàng nếu chưa có dữ liệu, gồm tên chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng mở tài khoản.

Sau khi hoàn tất, toàn bộ thông tin được hệ thống tổng hợp để người nộp thuế kiểm tra, có thể kết xuất thông tin, xem tờ khai dưới dạng PDF và thực hiện nộp tờ khai, xác nhận OTP để hoàn tất.

Chức năng Chatbot AI góp phần giảm bớt thao tác, tăng tính trực quan trong quá trình kê khai và tạo thêm một phương thức tiếp cận dịch vụ thuế điện tử thuận tiện cho hộ kinh doanh.

Sử dụng eTax Mobile để kê khai thuế, chị Hoàng Thị Thu Vân - Hộ kinh doanh tại Hà Nội cho biết, chỉ cần nhập tôi muốn kê khai thuế, Chatbot sẽ lần lượt đặt từng câu hỏi cần thiết như, doanh thu bao nhiêu, kê khai mới hay kê khai bổ sung, kê khai cho quý nào. Khi có đủ thông tin, Chatbot sẽ tự động gợi ý nội dung tờ khai để người nộp thuế kiểm tra và thực hiện, các bước thao tác rất cụ thể và chi tiết.

Cùng trải nghiệm kê khai thuế trên ứng dụng eTax Mobile, anh Hoàng Minh Nguyên - hộ kinh doanh trên địa bàn Hà Nội cho biết, nhờ có Chatbot AI hỗ trợ, giờ đây hộ kinh doanh không cần phải nhớ các tên biểu mẫu phức tạp hay quy định chuyên ngành. Chatbot AI sẽ hỗ trợ giúp người nộp thuế chủ động xác định đúng ngành nghề, tỷ lệ thuế và số thuế phải nộp. Với Chatbot AI, hộ kinh doanh sẽ giảm thiểu sai sót, giúp thao tác kê khai và nộp tờ khai diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Tuy nhiên, theo khuyến nghị của Cục Thuế, hộ kinh doanh cần chuẩn bị đầy đủ, chính xác các thông tin về doanh thu, ngành nghề, địa điểm kinh doanh và các khoản thuế, phí phát sinh trước khi thực hiện kê khai.

Kê khai thuế nhanh, dễ hơn với Trợ lý ảo AI eTax Mobile
Đồ họa: Đan Nguyễn
Tuấn Nguyễn
Từ khóa:
kê khai thuế hộ kinh doanh eTax Mobile ngành thuế thuế điện tử

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