Cao tốc Bến Lức - Long Thành tạo bước chuyển dịch cho bản đồ công nghiệp phía Nam

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đang tiến gần đến thời điểm đưa vào khai thác, mở ra thêm một mảnh ghép quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng phía Nam. Dài 58 km, tuyến cao tốc này đã hoàn thành hơn 99% khối lượng thi công tính đến tháng 9/2026 và đang tập trung vào các công đoạn thử nghiệm, hoàn thiện thủ tục vận hành trước khi thông xe toàn tuyến.

Khi hoàn thành, Bến Lức - Long Thành sẽ kết nối trực tiếp cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương với Quốc lộ 51, hình thành một hành lang giao thông Đông - Tây mới qua khu vực phía Nam TP. Hồ Chí Minh. Tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa các khu vực sản xuất phía Tây như Long An (cũ) với các trung tâm công nghiệp, cảng biển và hạ tầng logistics lớn ở phía Đông như Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối với hoạt động sản xuất và logistics, khả năng kết nối ngày càng trở thành yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn địa điểm đầu tư. Không chỉ phụ thuộc vào khoảng cách địa lý, doanh nghiệp hiện quan tâm nhiều hơn đến khả năng tiếp cận đồng bộ với hệ thống giao thông, cảng biển, sân bay và các trung tâm cung ứng.

Đoạn phía tây cao tốc Bến Lức - Long Thành dài 3,4 km, kết nối từ nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương (xã Bến Lức, Tây Ninh) đến Quốc lộ 1A (xã Bình Chánh, TP.HCM) đã được đưa vào khai thác đầu năm 2025. Ảnh: Lê Toàn.

Theo ông John Campbell - Trưởng bộ phận Dịch vụ Bất động sản Công nghiệp, Savills Việt Nam, cao tốc Bến Lức - Long Thành có ý nghĩa lớn đối với Long An khi tạo ra kết nối Đông - Tây mạnh mẽ hơn trên toàn khu vực phía Nam. Tuyến đường này giúp các khu công nghiệp phía Tây TP. Hồ Chí Minh tiếp cận thuận lợi hơn với những hạ tầng quy mô lớn đang phát triển ở phía Đông.

Tác động của tuyến cao tốc sẽ gia tăng khi đặt trong tổng thể các dự án hạ tầng trọng điểm đang được triển khai. Sân bay quốc tế Long Thành dự kiến hướng tới khai thác thương mại từ tháng 12/2026, sau giai đoạn thử nghiệm từ tháng 9 đến tháng 11. Khi vận hành, sân bay sẽ bổ sung năng lực kết nối quốc tế cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt hỗ trợ các ngành có yêu cầu cao về tốc độ vận chuyển như điện tử, công nghệ cao và thiết bị y tế.

Cùng với đó, cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải tiếp tục giữ vai trò là cửa ngõ xuất nhập khẩu quan trọng của khu vực. Việc kết nối giữa cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 51, các tuyến đường liên vùng và hệ thống cảng biển giúp mở rộng khả năng tiếp cận hạ tầng logistics cho các khu công nghiệp tại phía Tây và phía Đông TP. Hồ Chí Minh.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành. Ảnh: Lê Toàn

Bên cạnh cao tốc Bến Lức - Long Thành, sự phát triển của Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh và kế hoạch triển khai Vành đai 4 được kỳ vọng tiếp tục tăng cường liên kết giữa các trung tâm sản xuất, logistics và đô thị trong vùng. Hệ thống hạ tầng từng bước hoàn thiện đang góp phần hình thành mạng lưới kết nối đa hướng thay vì phụ thuộc vào các tuyến giao thông truyền thống.

Trong bối cảnh quỹ đất công nghiệp tại một số thị trường như Bình Dương và Đồng Nai ngày càng hạn chế, Long An đang có lợi thế nhờ dư địa phát triển và khả năng cung cấp đa dạng loại hình bất động sản công nghiệp. Theo dữ liệu Savills, địa phương này hiện có khoảng 4.000 ha đất khu công nghiệp, trong đó khoảng 3.000 ha đã được cho thuê, tương đương tỷ lệ lấp đầy khoảng 82%. Ngoài ra, thị trường có khoảng 3,2 triệu m² nhà xưởng và kho xây sẵn (RBF/RBW), với tỷ lệ lấp đầy khoảng 80%.

Nguồn cung công nghiệp tập trung tại các khu vực như Bến Lức, Cần Giuộc và Đức Hòa, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm doanh nghiệp. Một số dự án đáng chú ý gồm khu công nghiệp (KCN) Sinh thái Prodezi quy mô 400 ha, định hướng phát triển hạ tầng xanh, năng lượng tái tạo và thu hút các ngành công nghệ cao; cùng dự án nhà xưởng xây sẵn Phú An Thạnh của KCN Vietnam với quy mô 13,4 ha, nằm cách tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành khoảng 20 km.

Sự kết hợp giữa quỹ đất, nguồn cung nhà xưởng xây sẵn và khả năng kết nối ngày càng hoàn thiện đang giúp Long An mở rộng vai trò trong bản đồ công nghiệp phía Nam. Đây cũng là yếu tố được các doanh nghiệp sản xuất, logistics và nhà đầu tư quốc tế quan tâm trong quá trình tìm kiếm địa điểm phát triển dài hạn.

Theo Savills, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt 34,65 tỷ USD, trong đó vốn FDI đăng ký mới vào ngành chế biến, chế tạo đạt 10,71 tỷ USD. Riêng lĩnh vực điện tử ghi nhận mức tăng từ khoảng 985 triệu USD lên 7,03 tỷ USD, cho thấy xu hướng gia tăng của các dự án sản xuất công nghệ cao.

Trong giai đoạn mới, lợi thế cạnh tranh của một trung tâm công nghiệp không chỉ nằm ở chi phí hay quỹ đất mà còn phụ thuộc vào khả năng kết nối với toàn bộ hệ sinh thái hạ tầng. Khi các tuyến giao thông chiến lược, sân bay và cảng biển cùng được hoàn thiện, khu vực phía Nam có thêm điều kiện để mở rộng năng lực thu hút các dự án sản xuất và logistics có giá trị gia tăng cao./.