Dồn toàn lực cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Sáng 17/9, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2026.

Chủ động nhận diện, xử lý các điểm nghẽn

Báo cáo về công tác quản lý thuế, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành cho biết, thời gian qua ngành Thuế đã chủ động nhận diện và xử lý các điểm nghẽn, triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, đề xuất chủ trương để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp làm thủ tục giải thể.

Đối với việc hoàn thuế giá trị gia tăng, các thủ tục tiếp tục được rút ngắn, tốc độ xử lý được đẩy nhanh. Tính đến ngày 15/9, số tiền hoàn thuế đã tăng 43,5% so với cùng kỳ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn chủ trì Hội nghị giao ban. Ảnh: Mạnh Tuấn

Cục Thuế cũng đã trình Bộ đề án về chương trình hoàn thuế với mục tiêu 100% hồ sơ được nộp điện tử; nâng tỷ lệ hồ sơ hoàn trước, kiểm sau từ 78% hiện nay lên 95%. Đối với nhóm hồ sơ hoàn trước, kiểm sau, mục tiêu là 100% được giải quyết đúng hạn; với hồ sơ kiểm tra trước, hoàn thuế sau, phấn đấu 90% hoàn thành đúng hạn.

Báo cáo về doanh nghiệp nhà nước, theo Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước Vũ Hồng Phương, trong tháng 8 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 40/2026/QĐ-TTg về tiêu chí sắp xếp và tái cơ cấu doanh nghiệp. Đồng thời, Cục đã tổng hợp kế hoạch tái cơ cấu của các doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm cơ quan đại diện chủ sở hữu để trình Chính phủ.

Về thủ tục gia nhập và giải thể doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể Bùi Anh Tuấn cho biết, toàn bộ thủ tục gia nhập thị trường đã được thực hiện trực tuyến toàn trình. Việc thành lập doanh nghiệp hầu hết chỉ mất một ngày; 98% hồ sơ thành lập doanh nghiệp được giải quyết trong một ngày, bao gồm cả thủ tục đăng ký thuế đã tích hợp vào đăng ký kinh doanh. Đối với thủ tục giải thể doanh nghiệp, theo ông Bùi Anh Tuấn, thủ tục giải thể tự nguyện rất đơn giản. Sau khi doanh nghiệp hoàn tất quyết toán thuế, thủ tục có thể giải quyết trong một ngày. Vướng mắc chủ yếu nằm ở nhóm doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, bỏ trốn, mất tích nhưng không thực hiện thủ tục, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế và tiền xử phạt. Vì vậy, cần truyền thông rõ đây là việc xử lý các doanh nghiệp đã vi phạm, không phải thủ tục giải thể nói chung gặp khó khăn. Bộ Tài chính hiện đã trình phương án ban hành cơ chế đặc thù để xử lý nhanh nhóm doanh nghiệp này.

Về hiệu quả hoạt động, kết quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước trong 8 tháng đạt mức cao. Số nộp ngân sách đạt từ 60% đến 90% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 116% kế hoạch năm. Cục đã làm việc trực tiếp với các tập đoàn để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, đại diện Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, lũy kế vốn FDI đăng ký đạt khoảng 40,63 tỷ USD; vốn giải ngân đến nay đạt hơn 17 tỷ USD, tăng khoảng 12% so với cùng kỳ. Cục đang tập trung bám sát địa phương và từng dự án, trực tiếp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án lớn có tính chất “bơm máu” cho nền kinh tế; thúc đẩy giải ngân các dự án thuộc khối ngành sản xuất có khả năng gia tăng giá trị thị trường và kim ngạch xuất khẩu.

Vụ Ngân sách nhà nước cùng các đơn vị liên quan đang xây dựng báo cáo đánh giá tình hình kinh tế và các giải pháp chi tiết. Yêu cầu đặt ra là dữ liệu phải được bóc tách đến từng ngành, từng khoản chi, qua đó đánh giá đúng sức khỏe, tính tự chủ và mức độ bền vững của nền kinh tế, làm cơ sở cho điều hành những tháng cuối năm.

Rà soát từng lĩnh vực, từng dự án

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá điểm nổi bật nhất trong thời gian qua là công tác đôn đốc, chỉ đạo được thực hiện rất sát sao, quyết liệt.

“Về cơ bản chúng ta không có công việc nào bị chậm muộn. Đây là một tiến bộ rất lớn trong điều kiện khối lượng công việc của Bộ Tài chính là rất nhiều. Nhìn vào bảng theo dõi tiến độ, tôi thấy tiến độ công việc tốt hơn trước rất nhiều”, Bộ trưởng nhận định.

Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, bám sát tiến độ công việc đã được triển khai chi tiết, đồng thời xem xét những tồn tại, hạn chế để khẩn trương khắc phục.

Nhiệm vụ hàng đầu là phục vụ thật tốt cho Hội nghị Trung ương 4 và kỳ họp Quốc hội sắp tới. Bộ trưởng yêu cầu Văn phòng Bộ, Vụ Pháp chế và các đơn vị nâng cao trách nhiệm, chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ công tác trình, tiếp thu và giải trình.

Đối với mục tiêu tăng trưởng, Bộ trưởng nhấn mạnh quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, kết hợp với kiểm soát chặt chẽ lạm phát theo mục tiêu đã đề ra.

Theo đó, trong lĩnh vực chi ngân sách, các đơn vị phải đánh giá kỹ từng cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, dự án và công trình so với tiến độ đặt ra; làm rõ nguyên nhân và giải pháp, nhất là đối với các công trình trọng điểm về giao thông, năng lượng và các hạ tầng khác.

Đối với chi thường xuyên, số liệu phải được thống kê chuẩn xác, phân chia theo từng lĩnh vực. Các khoản chi cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục, môi trường, văn hóa và y tế phải được đánh giá cụ thể về tiến độ giải ngân và hiệu quả sử dụng.

Về đầu tư tư nhân, Bộ trưởng yêu cầu rà soát các chính sách thuế, hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp và thu hút FDI. Việc quản lý, điều tiết thu hút FDI cần được thực hiện ở cấp Trung ương, tránh để các địa phương tự cạnh tranh lẫn nhau, làm mất lợi thế quốc gia.

Cục Thuế được giao rà soát toàn bộ thủ tục từ đăng ký, nộp, quyết toán, hoàn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đến làm sạch dữ liệu. Trách nhiệm của cơ quan quản lý là đơn giản hóa tối đa thủ tục, cách tính thuế phải đơn giản, phù hợp để phục vụ ngay cho nhu cầu tăng trưởng và kinh doanh của người dân.

Bộ trưởng cũng yêu cầu phân tích chính xác sức khỏe nền kinh tế qua số thu ngân sách; theo dõi sát tình hình giá cả, xăng dầu, điện và năng lượng; công khai, minh bạch phương pháp tính các chỉ tiêu thống kê để tổ chức, cá nhân quan tâm có thể tính toán, kiểm tra được số liệu.

Về thủ tục gia nhập và giải thể doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể Bùi Anh Tuấn cho biết, toàn bộ thủ tục gia nhập thị trường đã được thực hiện trực tuyến toàn trình. Việc thành lập doanh nghiệp hầu hết chỉ mất một ngày; 98% hồ sơ thành lập doanh nghiệp được giải quyết trong một ngày, bao gồm cả thủ tục đăng ký thuế đã tích hợp vào đăng ký kinh doanh.

Đối với thủ tục giải thể doanh nghiệp, theo ông Bùi Anh Tuấn, thủ tục giải thể tự nguyện rất đơn giản. Sau khi doanh nghiệp hoàn tất quyết toán thuế, thủ tục có thể giải quyết trong một ngày.

Vướng mắc chủ yếu nằm ở nhóm doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, bỏ trốn, mất tích nhưng không thực hiện thủ tục, chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế và tiền xử phạt. Vì vậy, cần truyền thông rõ đây là việc xử lý các doanh nghiệp đã vi phạm, không phải thủ tục giải thể nói chung gặp khó khăn. Bộ Tài chính hiện đã trình phương án ban hành cơ chế đặc thù để xử lý nhanh nhóm doanh nghiệp này.